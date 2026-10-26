Śródmieście Godła wśród odpadów przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich Klaudia Kamieniarz |

Kontener na odpady przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

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Zdjęcia pojawiły się w weekend w sieci. Przedstawiają trzy oprawione w ramki godła Rzeczypospolitej Polskiej, porzucone wśród desek, kartonów, folii i innych przedmiotów. Kontener ustawiony był na chodniku przed budynkiem przy Alei "Solidarności" 77 w Warszawie, gdzie mieści się Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pierwotnie fotografie krążyły po grupach w mediach społecznościowych. Wkrótce udostępnili je między innymi posłowie Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz i Anita Czerwińska.

Interwencja policji

Zgłoszenie w tej sprawie otrzymała w sobotę po południu śródmiejska policja. Funkcjonariusze interweniowali około godziny 17.

- Gdy tylko uzyskaliśmy informację o takim zdarzeniu, podjęliśmy czynności. Pojechaliśmy na miejsce, przesłuchaliśmy między innymi pracownika ochrony, wykonaliśmy szereg czynności weryfikacyjnych, które jeszcze trwają - mówi aspirant Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Pytany o to, czy godła znajdowały się w kontenerze, odpowiada, że policjanci to sprawdzają. Sprawę bada śródmiejski wydział dochodzeniowo-śledczy.

Według serwisu Miejski Reporter godła zostały zabrane z kontenera przez świadków, zanim policja dotarła na miejsce.

Biuro RPO sprawdza autentyczność zdjęć

W poniedziałek na chodniku przed siedzibą Biura Rzecznika Praw Obywatelskich znajdował się tylko jeden, nie do końca zapełniony kontener, usytuowany blisko ściany budynku. Nie było tam już pojemnika, w którym według zdjęć z weekendu miały znajdować się godła.

O odniesienie się do sprawy poprosiliśmy Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapytaliśmy, czy zdjęcia publikowane w sieci przedstawiają odpady pochodzące z siedziby biura oraz czy i ewentualnie dlaczego doszło do wyrzucenia godeł państwowych.

"Podchodzimy do sprawy tych doniesień poważnie i na prośbę Pani Rzecznik [Sylwii Gregorczyk-Abram - red.] bardzo starannie sprawdzamy, czy są one prawdziwe" - poinformowała naszą redakcję Monika Okrasa, dyrektorka Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej w Biurze RPO.

Kontener na odpady przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich Kontener na odpady przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Kontener na odpady przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Kontener na odpady przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Kontener na odpady przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Jak usunąć stare lub zniszczone godło?

Fotografie sprzed Biura RPO wywołały oburzenie w sieci. Komentujący oceniali, że mogło dojść do publicznego znieważenia symboli państwowych, za co według Kodeksu karnego może grozić nawet rok więzienia. Zwracali także uwagę, że godła miały znajdować się wcześniej w pomieszczeniach instytucji, która powinna stać na straży przepisów prawa.

Przed laty Biuro Bezpieczeństwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej przygotowało specjalną publikację z okazji Dnia Flagi Państwowej, zatytułowaną "Duma i szacunek. Zasady oraz dobre praktyki godnego postępowania wobec polskich symboli państwowych". Zawarto w niej między innymi wskazówki dotyczące wykorzystania oraz eksponowania godła państwowego.

Autorzy wskazali też, w jaki sposób powinno się utylizować stare lub uszkodzone godła.

"Zniszczone i nienadające się do użytku godło oraz wizerunek Orła Białego, jeżeli nie przedstawiają szczególnej wartości historycznej, należy zniszczyć z należytą godnością - zamalowując je lub rozcinając" - podano.