Śródmieście

Nie wyrzucaj jedzenia, możesz je zostawić w jadłodzielni

Jadłodzielnia na Bielanach
Jak działają jadłodzielnie?
Źródło: TVN24
Święta to czas, w którym w wielu domach przygotowuje się więcej jedzenia, niż jesteśmy w stanie zjeść. Zamiast wyrzucać, można się nim podzielić. Do tego służą jadłodzielnie, czyli specjalnie oznaczone lodówki i szafki.

Jadłodzielnie to ogólnodostępne punkty wymiany żywności, w których można zostawić jedzenie, którego nie potrzebujemy lub zabrać to, co pozostawili inni. To miejsca otwarte dla wszystkich.

Co można przynieść do jadłodzielni? Zgodnie z miejskimi wytycznymi:

  • jedzenie, które sami moglibyśmy zjeść;
  • produkty nawet po dacie "najlepiej spożyć przed", jeśli nadal są w terminie "należy spożyć do";
  • potrawy domowe - szczelnie zapakowane, z opisem składu i datą przygotowania;
  • produkty suche (kasze, makarony), mogą być napoczęte, ale muszą być szczelnie zamknięte.

Są jednak produkty, których w jadłodzielni zostawiać nie można. Są to:

  • nadgniłe i popsute produkty;
  • surowe mięso i ryby;
  • dania zawierające surowe jaja;
  • produkty z niepasteryzowanego mleka.

Pełna lista i mapa jadłodzielni razem z informacjami o godzinach ich otwarcia znajduje się pod adresem: Jadłodzielnie - Warszawa 19115.

Mapa jadlodzielni
Źródło: UM Warszawa

Skala marnowania jedzenia w Polsce "sięga kilku milionów ton rocznie"

Ratusz zachęca do pozostawiania żywności w jadłodzielni. "Dzieląc się jedzeniem, wspieramy osoby, które z różnych powodów znajdują się w trudnej sytuacji życiowej - seniorów, rodziny o niższych dochodach czy osoby w kryzysie. W ten sposób ograniczane jest także marnowanie żywności, którego skala w Polsce sięga kilku milionów ton rocznie" - zaznaczył w komunikacie.

Przekazywanie nadwyżek sprawia, że potrawy, które w innych okolicznościach trafiłyby do kosza, mogą stać się dla kogoś ważnym, często bardzo potrzebnym posiłkiem.

Warszawa prowadzi również kampanię #MyślęNieMarnuję, której celem jest ograniczenie marnowania zasobów - od żywności, przez ubrania i sprzęty, po opakowania. "Każdego dnia do warszawskich śmietników trafia nadające się do spożycia jedzenie i wciąż użyteczne przedmioty" - podkreślił urząd miasta.

Miejska kampania zachęca mieszkańców do bardziej świadomych wyborów: planowania zakupów, naprawiania rzeczy, korzystania z punktów wymiany oraz dzielenia się tym, czego już nie potrzebujemy. W jej ramach odbywają się warsztaty szycia, kawiarenki naprawcze, wymiany sąsiedzkie, zbiórki niesprzedanych warzyw i owoców na targowiskach oraz liczne działania edukacyjne.

pc

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

WielkanocŚwięta wielkanocneMarnowanie żywnościżywność
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
