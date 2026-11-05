Śródmieście Gdy ślad urywa się na moście, pozostaje niepewność. Apel o wymianę kamer Klaudia Kamieniarz |

Trzy lata poszukiwań zaginionego Krzysztofa Dymińskiego Źródło wideo: Uwaga! TVN Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Twórcy petycji zwracają się do władz miasta o sukcesywną wymianę oraz instalowanie nowych kamer monitoringu na wszystkich stołecznych przeprawach. Ich zdaniem, konieczne jest stosowanie kamer stałopozycyjnych, które zastąpiłyby dotychczas używane kamery obrotowe.

"Obecnie większość przepraw mostowych w Warszawie monitorowana jest przy użyciu kamer obrotowych. Choć urządzenia te oferują szerokie pole widzenia, w praktyce generują krytyczne dla bezpieczeństwa publicznego martwe strefy czasowe" - czytamy w treści petycji.

Jak wyjaśniają autorzy, zazwyczaj cykl obrotu takiej kamery wynosi około dwóch i pół minuty. Oznacza to, że przez ten czas poszczególne obszary mostu pozostają pozbawione nadzoru wizyjnego i zdarza się, że w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia, kluczowy moment nie zostaje zarejestrowany.

Most Świętokrzyski w Warszawie Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

"Obecny system okazuje się nieskuteczny"

W petycji wskazano, że ten stan rzeczy jest szczególnie dramatyczny dla bliskich osób zaginionych, które po raz ostatni były widziane w rejonie mostów. "Obecny system monitoringu okazuje się nieskuteczny. Przez trwający aż dwie i pół minuty cykl obrotu kamery, materiał dowodowy bardzo często nie pozwala ustalić, co dokładnie stało się z człowiekiem - czy bezpiecznie zszedł z mostu, czy też doszło do tragedii" - piszą autorzy.

Dodają, że ta niewiadoma odbiera służbom ratunkowym szansę na błyskawiczną reakcję, a bliskich "skazuje na wieloletnie, potworne cierpienie w permanentnej niepewności".

Jak przekonują, dzięki kamerom stałopozycyjnym możliwy byłby stały podgląd na całą długość mostu, co w sytuacjach zaginięć daje szansę na prześledzenie całej drogi, jaką odbyła osoba zaginiona. Zauważają też, że kamery nieobrotowe są tańsze i mniej awaryjne, co zmniejszyłoby koszty ich konserwacji ponoszone przez miasto.

Ostatni raz widziano ich na mostach

W ostatnich latach kilkukrotnie dochodziło do zaginięć osób, po których trop urywał się na warszawskich mostach.

Jedną z najgłośniejszych spraw jest zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego. Nastolatek wyszedł z domu 7 maja 2023 roku o czwartej nad ranem. Ostatni raz kamery zarejestrowały go na Moście Gdańskim. Do dziś nie wiadomo, co się z nim stało. Jego rodzina od trzech lat prowadzi poszukiwania.

- [Na moście - red.] jest kamera obrotowa, która ma pewien czas obrotu. Widzi Krzysztofa, a potem za chwilę go nie widzi. Nie ma stuprocentowego wskazania, że Krzysiek wskoczył ani że zszedł z mostu - mówił wiosną Daniel Dymiński, ojciec Krzysztofa.

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Wątek braku nagrania z monitoringu potwierdzającego, co stało się z zaginioną, pojawił się także podczas poszukiwań 13-letniej Roksany z Ochoty. Dziewczyna zniknęła na początku października po spotkaniu ze znajomymi na Bulwarach Wiślanych. Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały ją na Moście Świętokrzyskim. Zapis nie pozwalał jednak przesądzić, jakie były dalsze losy nastolatki.

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