Furgonetka z homofobicznymi hasłami odholowana sprzed ratusza

"Fundacja Pro - Prawo do Życia zorganizowała dziś (05.08.2020r.) pikietę pod ratuszem w Warszawie. Celem był między innymi sprzeciw wobec polityki Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Przypominamy, że władze Warszawy przeznaczyły w ciągu ostatnich 2 lat 7 milionów złotych na dofinansowanie organizacji zajmującymi się orientacjami seksualnymi. Straż Miejska postanowiła bezprawnie odholować Fundacyjny samochód" – napisała w mailu do mediów Anna Szczerbata z fundacji Fundacja Pro - Prawo do Życia (pisownia oryginalna).