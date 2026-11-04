Śródmieście Funkcjonariusze z bronią w metrze. Policja wyjaśnia Oprac. Katarzyna Kędra |

Tusk: powinniśmy z prezydentem na stałe pracować na rzecz bezpieczeństwa Polski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Metro Warszawskie

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Obecność w warszawskim metrze patroli policji wyposażonych w broń automatyczną związana jest z wprowadzaniem i obowiązywaniem w kraju stopni alarmowych - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

Wyjaśniła, że stosowanie stopni alarmowych wynika z aktualnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dostosowywania działań policji do możliwych zagrożeń.

"Kierowanie do służby policjantów wyposażonych w tego rodzaju uzbrojenie jest sprawdzonym rozwiązaniem, wielokrotnie stosowanym w przeszłości w ramach działań prewencyjnych. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pasażerom oraz skuteczne reagowanie na ewentualne zagrożenia" - dodano.

Informacja jest odpowiedzią na krążące w sieci zdjęcie policjanta z bronią automatyczną i łączenie go z informacjami o możliwym obcym sabotażu i wysłaniu dodatkowych sił policji, wojska i Straży Granicznej na granicę z Rosją.

Stopnie alarmowe w Polsce. Co oznaczają?

W Polsce do 30 listopada obowiązują: II stopień zagrożenia BRAVO oraz II stopień zagrożenia BRAVO-CRP – na terytorium całego kraju, oraz II stopień zagrożenia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a także trzeci stopień alarmowy CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

BRAVO-CRP jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Z kolei stopień alarmowy CHARLIE - trzeci w czterostopniowej rosnącej skali - jest jak do tej pory najwyższym w Polsce. Oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje w drodze zarządzenia Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.