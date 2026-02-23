Zatrzymano Białorusina podejrzanego o szpiegostwo

Pavlov T. został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz białoruskiego wywiadu wojskowego. Następnie został doprowadzony do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.
Rozpoznawał obiekty infrastruktury krytycznej
Jak przekazał rzecznik, prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut popełnienia przestępstwa szpiegostwa. Zarzuca mu, że pomiędzy czerwcem 2024 r. a lutym 2026 r. brał udział w działalności białoruskiego wywiadu - rozpoznawał obiekty infrastruktury krytycznej, a także obiekty ważne dla obronności RP i sojuszu NATO. Białorusin działał na terenie Polski, Niemiec i Litwy.
"Pavlov T. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Na tym etapie nie informujemy o jego postawie procesowej" - przekazał prok. Nowak.
T. został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu minimum pięć lat więzienia.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Zatrzymanie i przedstawienie zarzutów były efektem współdziałania ABW ze służbami niemieckimi (BfV) i litewskimi (VSD).
Opracowała Alicja Glinianowicz
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP