"Złapać tramwaj na moście Kierbedzia". Fotoplastikon Warszawski znów działa

Jak przekazała rzeczniczka muzeum Anna Kotonowicz, wystawę "Dawna Warszawa - najpiękniejsze jej momenty" można oglądać od poniedziałku do niedzieli (za wyjątkiem wtorku), w godzinach od 10 do 18.

Epidemiczne ograniczenia

Muzeum przypomina o obowiązującym reżimie sanitarnym. To między innymi dezynfekcja rąk oraz zachowanie minimalnej odległości półtora metra pomiędzy osobami. Ponieważ pomieszczenie skrywające fotoplastikon jest dość ciasne, do dyspozycji zwiedzających będzie co trzecie stanowisko. A to oznacza, że jednorazowo w środku będzie mogło przebywać maksymalnie osiem osób.