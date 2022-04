Fotoplastikon czyli przedwojenne 3D. Francuz sfotografował Warszawę w 1927 roku

Szklane negatywy w formacie 4,5x10,7 cm zostały podzielone przez autora zdjęć na osiem zestawów, z czego zachowało się siedem, w sumie 116 zdjęć. Zostały one zakupione na aukcji internetowej przez Tomasz Bielawskiego, kolekcjonera, pasjonata stereoskopii, a także autora wielu wystaw w Fotoplastikonie Warszawskim.

Ponad 100 lat działalności

Fotoplastikony to urządzenia konstruowane na przełomie XIX i XX wieku, służące do prezentacji kilkudziesięciu zdjęć stereoskopowych. W obudowie automatu umiejscowione były wizjery do oglądania przesuwających się fotografii.