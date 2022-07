Domki fińskie i miejska pasieka. Festiwal Otwarty Jazdów potrwa niemal do końca wakacji

Rozpoczął się festiwal Otwarty Jazdów. To impreza kulturalno-edukacyjna w samym centrum miasta. W jazdowskiej wiosce można wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych, tańczyć do tradycyjnej muzyki oraz zwiedzić drewniane domki fińskie i miejską pasiekę.

Jak opisuje ratusz, każdemu z dni tygodnia przypisano inny, festiwalowy temat. Spacerowe poniedziałki to okazja, by poznać Jazdów, zajrzeć w tajemnicze zakamarki osiedla, odkryć jego historię i dowiedzieć się o nadchodzących wydarzeniach. Spacery prowadzone są w języku polskim i angielskim. We wtorkowym programie znalazły się warsztaty literackie z wybitnymi artystkami takimi jak Natalia Malek czy Maria Cyranowicz. Z kolei podczas Wizualnych Śród zaplanowano wystawy, instalacje artystyczne w ogrodach oraz performance.