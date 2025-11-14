Niewinni Czarodzieje 2016 Źródło: | MPW

- Tytuł "Niewinni czarodzieje" stał się nazwą całego festiwalu, ponieważ jest to film "bardzo warszawski" - tłumaczył szef Instytutu Stefana Starzyńskiego Dariusz Gawin podczas czwartkowej konferencji prasowej. - Chcieliśmy, żeby festiwal był skierowany nie tylko do rodowitych warszawiaków, którzy kochają to miasto, bo chodzili tu do przedszkola, podstawówki i napisali maturę, ale także do wszystkich, którzy tutaj przyjechali i pokochali to miasto. A najlepszym sposobem opowiedzenia tej warszawskości jest odwołanie się do rzeczy, które wszyscy pamiętamy i które nas angażują - mówił.

"Sny o Warszawie" w Warszawie

XX edycja festiwalu przypada niedługo przed 65. rocznicą premiery filmu "Niewinni czarodzieje". Tegorocznym hasłem festiwalu są "Sny o Warszawie" Agnieszka Szulejewska, która od 17 lat zajmuje się organizacją wydarzenia tłumaczyła, że "Sny o Warszawie" to nie tylko powrót do korzeni filmu, jazzu i tańców pod Pałacem Kultury i Nauki, lecz także projektowanie współczesnych mitów miejskich i tożsamościowych.

Jednym z punktów programu jest instalacja teatralna "Byle nie o miłości" w reżyserii Agnieszki Wąsikowskiej, którą będzie można zobaczyć 29 i 30 listopada (o godz. 18 i 20). Scenę zastąpi kamienica przy Chmielnej 10a, w której kręcono "Niewinnych czarodziejów". Agnieszka Wąsikowska poinformowała, że w instalacji wezmą udział m.in. Gaba Kulka, Michał Koterski, Tomasz Schuchardt, Kamila Kuboth-Schuchardt, Wojciech Friedmann, Jerzy Skolimowski. Opowiedzą o miłości w nagraniach lub podczas wystąpień na żywo.

- Zaczynamy na podwórku, gdzie będziemy mieli okazję usłyszeć piosenkę "Była pogoda" z filmu "Niewinni czarodzieje" w aranżacji Gaby Kulki. Utwór zostanie wykonany w jednym z okien kamienicy - mówiła reżyserka.

Jak tłumaczyła, pierwsze wideo pojawi się już na zewnątrz. Później widz będzie mógł wejść do klatki i zajrzeć do jednego z mieszkań, w którym napotka różne historie. Dodała, że częścią instalacji będą fragmenty filmu Wajdy, a wszystko osnute będzie wokół planu filmowego "Niewinnych czarodziejów". - Więc "Niewinni czarodzieje" wracają na swoje miejsce, tylko już nie ma Andrzeja Wajdy, a Bazyli i Pelagia to jesteśmy my - dodała.

"Nikt nie zobaczy tej samej wersji"

Wąsikowska poinformowała, że nagrania oraz wystąpienia zaproszonych twórców na żywo będą składać się w mozaikę, a elementy instalacji będą się zmieniać. - Nikt nie zobaczy tej samej wersji. Wchodzimy i opowieść o miłości dzieje się tu i teraz, tylko raz. Wydaje mi się to spójne z opowieściami o miłości, które przeżywamy w swoim życiu - dodała.

W programie znalazł się również, wyczekiwany przez miłośników festiwalu sobotni (15 listopda) dancing w Sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki. Goście usłyszą Orkiestrę Delegatów Wieczornic pod batutą Jakuba Lubowicza oraz gościnny występ wokalistki Ani Rusowicz. A tańczący mają za zadanie przebrać się w stylu lat 50.

W klubie Hybrydy odbędzie się koncert zespołu EABS, który zagra utwory ze swojego debiutanckiego albumu "Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)". EABS wykona utwory Komedy do etiud baletowych, filmów i wierszy polskich poetów recytowanych po niemiecku. Po koncercie odbędzie się silent disco.

W Fotoplastikonie Warszawskim od będzie można zobaczyć wystawę "Miasto, które chcieliśmy zbudować. Warszawa na niezrealizowanych projektach z II połowy XX wieku". To 48 trójwymiarowych zdjęć stołecznych projektów architektonicznych, które nie doczekały się realizacji.

Zaplanowano również kilka dyskusji. Uczestnicy festiwalu porozmawiają o "HEstoriach" i o polskiej męskości. W kolejnych dniach zastanowią się "O czym śnią warszawiacy" i porozmawiają o miłości i strategiach jej przetrwania podczas spotkania "Niewinnie zghostowani". Odbędą się również warsztaty projektowania tkanin inspirowane latami 50.

XX Warszawski Festiwal Niewinni Czarodzieje rozpocznie się w sobotę i potrwa do końca listopada. Za organizację odpowiada oddział Muzeum Powstania Warszawskiego - Instytut Stefana Starzyńskiego. Szczegółowy program wydarzeń oraz wszystkie informacje dostępne są na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego.

