Śródmieście

Festiwal "Niewinni Czarodzieje" powraca. Do miejsca, gdzie Wajda kręcił film

Festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje 2024
Niewinni Czarodzieje 2016
Źródło: | MPW
Jubileuszowa XX edycja Warszawskiego Festiwalu "Niewinni Czarodzieje" odbędzie się pod hasłem "Sny o Warszawie". W programie są między innymi dancing, koncert, wystawa oraz instalacja teatralna "Byle nie o miłości" w kamienicy przy Chmielnej 10a, w której Andrzej Wajda kręcił "Niewinnych czarodziejów".

- Tytuł "Niewinni czarodzieje" stał się nazwą całego festiwalu, ponieważ jest to film "bardzo warszawski" - tłumaczył szef Instytutu Stefana Starzyńskiego Dariusz Gawin podczas czwartkowej konferencji prasowej. - Chcieliśmy, żeby festiwal był skierowany nie tylko do rodowitych warszawiaków, którzy kochają to miasto, bo chodzili tu do przedszkola, podstawówki i napisali maturę, ale także do wszystkich, którzy tutaj przyjechali i pokochali to miasto. A najlepszym sposobem opowiedzenia tej warszawskości jest odwołanie się do rzeczy, które wszyscy pamiętamy i które nas angażują - mówił.

"Sny o Warszawie" w Warszawie

XX edycja festiwalu przypada niedługo przed 65. rocznicą premiery filmu "Niewinni czarodzieje". Tegorocznym hasłem festiwalu są "Sny o Warszawie" Agnieszka Szulejewska, która od 17 lat zajmuje się organizacją wydarzenia tłumaczyła, że "Sny o Warszawie" to nie tylko powrót do korzeni filmu, jazzu i tańców pod Pałacem Kultury i Nauki, lecz także projektowanie współczesnych mitów miejskich i tożsamościowych.

Jednym z punktów programu jest instalacja teatralna "Byle nie o miłości" w reżyserii Agnieszki Wąsikowskiej, którą będzie można zobaczyć 29 i 30 listopada (o godz. 18 i 20). Scenę zastąpi kamienica przy Chmielnej 10a, w której kręcono "Niewinnych czarodziejów". Agnieszka Wąsikowska poinformowała, że w instalacji wezmą udział m.in. Gaba Kulka, Michał Koterski, Tomasz Schuchardt, Kamila Kuboth-Schuchardt, Wojciech Friedmann, Jerzy Skolimowski. Opowiedzą o miłości w nagraniach lub podczas wystąpień na żywo.

- Zaczynamy na podwórku, gdzie będziemy mieli okazję usłyszeć piosenkę "Była pogoda" z filmu "Niewinni czarodzieje" w aranżacji Gaby Kulki. Utwór zostanie wykonany w jednym z okien kamienicy - mówiła reżyserka.

Jak tłumaczyła, pierwsze wideo pojawi się już na zewnątrz. Później widz będzie mógł wejść do klatki i zajrzeć do jednego z mieszkań, w którym napotka różne historie. Dodała, że częścią instalacji będą fragmenty filmu Wajdy, a wszystko osnute będzie wokół planu filmowego "Niewinnych czarodziejów". - Więc "Niewinni czarodzieje" wracają na swoje miejsce, tylko już nie ma Andrzeja Wajdy, a Bazyli i Pelagia to jesteśmy my - dodała.

"Nikt nie zobaczy tej samej wersji"

Wąsikowska poinformowała, że nagrania oraz wystąpienia zaproszonych twórców na żywo będą składać się w mozaikę, a elementy instalacji będą się zmieniać. - Nikt nie zobaczy tej samej wersji. Wchodzimy i opowieść o miłości dzieje się tu i teraz, tylko raz. Wydaje mi się to spójne z opowieściami o miłości, które przeżywamy w swoim życiu - dodała.

W programie znalazł się również, wyczekiwany przez miłośników festiwalu sobotni (15 listopda) dancing w Sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki. Goście usłyszą Orkiestrę Delegatów Wieczornic pod batutą Jakuba Lubowicza oraz gościnny występ wokalistki Ani Rusowicz. A tańczący mają za zadanie przebrać się w stylu lat 50.

W klubie Hybrydy odbędzie się koncert zespołu EABS, który zagra utwory ze swojego debiutanckiego albumu "Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)". EABS wykona utwory Komedy do etiud baletowych, filmów i wierszy polskich poetów recytowanych po niemiecku. Po koncercie odbędzie się silent disco.

W Fotoplastikonie Warszawskim od będzie można zobaczyć wystawę "Miasto, które chcieliśmy zbudować. Warszawa na niezrealizowanych projektach z II połowy XX wieku". To 48 trójwymiarowych zdjęć stołecznych projektów architektonicznych, które nie doczekały się realizacji.

Zaplanowano również kilka dyskusji. Uczestnicy festiwalu porozmawiają o "HEstoriach" i o polskiej męskości. W kolejnych dniach zastanowią się "O czym śnią warszawiacy" i porozmawiają o miłości i strategiach jej przetrwania podczas spotkania "Niewinnie zghostowani". Odbędą się również warsztaty projektowania tkanin inspirowane latami 50.

XX Warszawski Festiwal Niewinni Czarodzieje rozpocznie się w sobotę i potrwa do końca listopada. Za organizację odpowiada oddział Muzeum Powstania Warszawskiego - Instytut Stefana Starzyńskiego. Szczegółowy program wydarzeń oraz wszystkie informacje dostępne są na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Neon już świeci. Pawilon nad Wisłą ma nową funkcję

Neon już świeci. Pawilon nad Wisłą ma nową funkcję

Piotr Bakalarski
"Dom dobry", czyli kino familijne à rebours

"Dom dobry", czyli kino familijne à rebours

TVN24
Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MPW

