Zima w stolicy. Przy węzłach przesiadkowych staną namioty z ciepłą herbatą

Mroźna aura nie odpuszcza. W piątek prognozowana temperatura maksymalna w stolicy to - 9 stopni Celsjusza. Kolejne dni będą równie chłodne.
W związku z falą mrozów prezydent stolicy zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego. Podczas konferencji prasowej po jego zakończeniu Rafał Trzaskowski zaznaczył, że podjął decyzję o monitoringu bezpieczeństwa na ciekach wodnych, a także bezpieczeństwa osób bezdomnych. Zaznaczył, że są dla nich miejsca w noclegowniach, a miasto jest w stanie przygotować jeszcze dodatkowe, gdyby była taka konieczność.
- Najważniejszy jest apel, żeby reagować, jeśli dzieje się coś niepokojącego. Reagować jeśli widzimy osoby, które siedzą gdzieś bez ruchu. Naprawdę interwencja może komuś uratować życie - podkreślił Trzaskowski. - Kiedyś temperatury minus dziesięć czy minus piętnaście stopni Celsjusza w zimie były czymś normalnym, dziś są czymś spektakularnym. Należy zachować zdrowy rozsądek i informować, gdy dzieje się coś istotnego. Wszystkie służby są postawione w stan najwyższej gotowości - zapewnił.
Przekazał, że podjął decyzję o wystawieniu namiotów w ważnych miejscach miasta - węzłach przesiadkowych, żeby warszawiacy mogli się ogrzać i napić gorącej herbaty. Dodał, że jeżeli będzie taka potrzeba to tych punktów będzie więcej. Namioty zapewnią strażacy, a herbatę Wodociągi Warszawskie. Namioty staną między innymi na Rondzie Wiatraczna.
Dodatkowe kursy komunikacji miejskiej
Podkreślił, że jeżeli zajdzie konieczności, to będą uruchamiane dodatkowe kursy komunikacji miejskiej. - Wysyłamy też dodatkowe autobusy, aby ludzie na przykład w kryzysie bezdomności mogli się w nich ogrzać. Reagujemy na bieżąco - dodał.
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego przekazała, że autobusy linii przyśpieszonych nie będą się zatrzymywały na każdym przystanku, jak miało to miejsce podczas wcześniejszych mroźnych zim.
- Rozważaliśmy i analizowaliśmy tą sytuację, która rzeczywiście wiele lat temu w sytuacji akcji zimowej uruchamialiśmy. Po analizie podjęliśmy decyzję, że nie robimy tego w tym roku - powiedziała.
Zaznaczyła, że powodów jest kilka, po pierwsze linii przyśpieszonych jest teraz dużo mniej, niż kilka lat temu, ponieważ część z nich została zastąpiona nowymi liniami tramwajowymi i metrem. - Po drugie statystyki pokazywały, że zatrzymywanie się autobusów linii przyspieszonych na każdym przystanku linii zwykłych, powodowało opóźnienie i skutkowało większym problemem dla pasażerów oczekujących na kolejnych przystankach, na dalszej trasie przejazdu - wyjaśniał Strzegowska.
Podkreśliła, że na dzisiaj nie ma problemów z przejezdnością dróg i punktualność autobusów jest zachowana.
Nie będzie koksowników
Trzaskowski pytany był też czy na stołecznych ulicach staną koksowniki odpowiedział, że zamiast koksowników, które przyczyniają się do powiększenia smogu w mieście, staną namioty.
- Największy problem smogowy mamy wtedy, kiedy są niskie temperatury i brak wiatru. Mimo, że sytuacja w Warszawie poprawiła się radykalnie - zlikwidowaliśmy ponad 80 procent tak zwanych kopciuchów, mamy najlepszy system mierzenia smogu w Polsce i nie chcemy tego problemu powiększać. Stad decyzja żeby wystawić namioty, a nie koksowniki, które przyczyniają się do powiększenia smogu w mieście - powiedział prezydent Warszawy.
Na Mazowszu obowiązuje uchwała antysmogowa, która między innymi całkowicie zakazuje spalania węgla kamiennego i paliw stałych z niego wytwarzanych w piecach i kominkach. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wyjaśnił jednak, że nie dotyczy ona koksowników, ognisk czy przenośnych grilli.
"Przepisy uchwały antysmogowej dotyczą spalania paliw, które jest związane z eksploatacją stacjonarnej instalacji (np. kotły, piece, kominki). Koksowniki, podobnie jak ogniska czy przenośne grille nie są takimi urządzeniami, wobec czego przepisy uchwały antysmogowej ich nie dotyczą" - przekazał urząd.
W piątek na większości punktów pomiarowych stan powietrza w Warszawie określany jest jako dobry.
Autorka/Autor: kk/gp
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl