Śródmieście

Fajerwerki w sylwestra. Warszawa apeluje, ale nie zakazuje

Radni Lewica, Miasto Jest Nasze chcieliby wprowadzić w stolicy zakaz odpalania fajerwerków w sylwestra. Samorządowcy Koalicji Obywatelskiej chcą zobaczyć, jaki skutek taki zakaz przyniesie w Krakowie. Działacze Prawa i Sprawiedliwości są przeciwni temu pomysłowi.

W listopadzie krakowscy radni przyjęli uchwałę zakazującą odpalania fajerwerków na terenie całego miasta. Nowe przepisy mają obowiązywać od 2026 roku z wyłączeniem najbliższej nocy sylwestrowej. Taki sam zakaz obowiązuje od 2019 roku w Zakopanem.

Bez zakazu, ale z apelem

W Warszawie od 2018 roku zamiast pokazów fajerwerków miasto organizuje pokazy laserowe. Rada miasta nie wprowadziła oficjalnego zakazu używania fajerwerków, choć każdego roku apeluje o rezygnację z ich używania. Polska Agencja Prasowa zapytała przedstawicieli klubów w Radzie Warszawy, czy myślą nad wprowadzeniem, wzorem Krakowa, zakazu używania w sylwestra fajerwerków i petard.

- Na pewno nie będziemy inicjatorami takich regulacji, bo jest to jednak pewne ograniczenie wolności. Fajerwerki są przeważnie dokuczliwe raz w roku i jest to pewna tradycja świąteczna. Sylwester jest raz w roku i nie uważam, żeby było to jakieś szczególne zagrożenie. Mam psa i wiem, że da się to z nim przeżyć - powiedział szef klubu radnych PiS Dariusz Figura.

Wiceprzewodnicząca klubu radnych KO Anna Auksel-Sekutowicz przypomniała, że w tej sprawie są stanowiska Rady Warszawy, apel prezydenta, jak również sami radni też apelują, żeby nie strzelać w sylwestra. - Wiemy jakie to jest ważne i jakie niesie zagrożenia dla zwierząt. Liczymy na to, że warszawiacy też rozumieją tę sytuację - dodała.

Podkreśliła, że radni KO na pewno przyjrzą się, jaki realny skutek osiągnie wprowadzenie zakazu w Krakowie. - I wtedy na pewno porozmawiamy o tym. Sama poruszę ten temat na komisji bezpieczeństwa - zadeklarowała.

Zaznaczyła jednak, że zauważyła wśród mieszkańców reakcję na apele o niestrzelaniu. - Faktycznie w Warszawie jest tego zdecydowanie mniej. Można to zauważyć - dodała, przypominając, że miasto również nie organizuje pokazów fajerwerków.

"Dużo mieszkańców ma zwierzęta"

Szefowa klubu radnych Lewica, Miasto Jest Nasze Agata Diduszko-Zyglewska podkreśliła, że radni z jej klubu przedstawiają takie propozycje cały czas i próbują przekonać pozostałe kluby do tego pomysłu.

- Natomiast z jakiegoś powodu, niestety cały czas nie wchodzi to w życie. Myślę, że poparcie mieszkańców byłoby jednak spore. Bardzo dużo mieszkańców ma zwierzęta, a dla nich jest to przerażająca rzecz - dodała.

Przypomniała, że projekty wprowadzające zakaz strzelania opracowywane są w Sejmie. - Śledzimy, jako klub, postępy. W pewnym momencie była nawet taka rozmowa, że ponieważ sprawa toczy się na poziomie krajowym, to my możemy trochę poczekać. Tylko niestety te wszystkie projekty utknęły - zaznaczyła.

- Myślę, że przystąpimy już do tego i będziemy chcieli wprowadzić nasz projekt uchwały pod obrady Rady Warszawy. Natomiast jeżeli nie przekona się do niego KO, która ma większość, to nic się tutaj nie wydarzy - podkreśliła.

"Rewolucyjny krok w dobrą stronę"

Pytany o zakaz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie podtrzymywany jest zakaz dotyczący imprez organizowanych z udziałem miasta. - Uważam, że to jest rewolucyjny krok idący w dobrą stronę - dodał.

Stołeczny ogród zoologiczny i Kampinoski Park Narodowy zaapelowały o niedopalanie fajerwerków i petard. "Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt, a cisza również może być pięknym początkiem roku" – napisali autorzy apelu.

W grudniu sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. Ochrony Zwierząt miała zająć się poselskimi projektami nowelizacji ustaw o zakazie fajerwerków. Ze względu na weto prezydenta do tzw. ustawy łańcuchowej prace nad tymi projektami się opóźniły. Tegoroczny sylwester będzie kolejnym bez zakazu korzystania z fajerwerków.

Poselskie projekty, którymi miała zająć się komisja, przewidują różne rozwiązania. Projekt Lewicy zakłada uprawnienie rady gminy do wprowadzenia ograniczenia lub zakazu wykorzystywania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F2 i F3. Projekt Koalicji Obywatelskiej zabrania na poziomie krajowym używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F3. Oba projekty zezwalają jednak samorządom na ustanowienie wyłączeń od zakazu – m.in. w sylwestra.

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz / PAP

fajerwerki Sylwester zwierzęta w mieście
