Coraz częściej się dyskutuje o tym, czy nie wprowadzić ograniczeń, a nawet zakazu strzelania fajerwerkami Źródło: Magda Łucyan/Fakty TVN

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak co roku, specjaliści przestrzegają, że głośne materiały pirotechniczne powodują silny stres u zwierząt, prowadzą do dezorientacji, ucieczek oraz urazów.

- Wspólnie możemy sprawić, że zimowe miesiące i okres sylwestrowy będą czasem spokojnym i bezpiecznym dla wszystkich mieszkańców miasta, również tych czworonożnych i skrzydlatych - tłumaczy w swoim apelu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Stanowisko to jest spójne z opinią Komisji Ochrony Środowiska, która podkreśla negatywny wpływ materiałów pirotechnicznych na dobrostan zwierząt, bezpieczeństwo mieszkańców oraz jakość środowiska miejskiego. Komisja wskazuje, że ograniczenie używania fajerwerków sprzyja ochronie zwierząt, redukcji hałasu oraz poprawie komfortu życia w mieście.

Z kolei w przypadku zauważenia zwierzęcia porzuconego, rannego lub wymagającego interwencji, należy niezwłocznie zgłosić sytuację do straży miejskiej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Dla nich "świat wybucha bez ostrzeżenia". Jak zadbać o zwierzęta w sylwestra

Na wystrzały reagują wszystkie zwierzęta

O rezygnację z fajerwerków apelują również opiekunowie zwierząt w zoo. Jak wskazują, nie rozumieją one naszego świętowania. Pracownicy zoo poprosili o powstrzymanie się od wykorzystywania głośnej pirotechniki. Zwrócili uwagę, że w stołecznym ogrodzie przebywa wiele płochliwych gatunków, które potrafią się wystraszyć nawet z pozoru najdrobniejszych ruchów lub niedużych hałasów.

"Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt. Świętujmy radośnie, ale bez sprawiania cierpienia tym, którzy nie są w stanie sami się obronić" - podkreślają, przypominając, że negatywnie na huk petard czy wystrzały fajerwerków reagują również zwierzęta domowe, dzikie i przebywające w schroniskach.

Kangury w warszawskim zoo Źródło: UM Warszawa

Rozwiń

"Reagują nie tylko na hałas, ale również na intensywne błyski światła"

Pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego tłumaczą, że wybuchy petard pojawiają się nagle, bez zapowiedzi i w nieregularnych odstępach czasu.

"Zwierzęta nie są w stanie przewidzieć ani zinterpretować źródła zagrożenia, dlatego uruchamia się u nich silna reakcja stresowa. Organizm produkuje duże ilości adrenaliny i kortyzolu, przyspiesza akcja serca, wzrasta napięcie mięśniowe. Jedyną możliwą reakcją staje się ucieczka, często chaotyczna i niekontrolowana" - dodają.

Zaznaczają też, że dzikie zwierzęta reagują nie tylko na hałas, ale również na intensywne błyski światła. Przestraszone łosie, jelenie, sarny czy dziki potrafią w panice przebiegać przez drogi, wpadać na ogrodzenia, gubić młode lub opuszczać bezpieczne ostępy leśne. Skutkiem tego jest zwiększone ryzyko kolizji drogowych, poważnych urazów i śmierci zwierząt.

Spotkanie z łosiem, Warszawa Młociny Źródło: Wojtas/Kontakt24

Rozwiń

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: Będą pomagać zwierzakom, które uciekną przez fajerwerki. Jak zgłosić interwencję? Lista numerów

Najbardziej stresujący dzień w roku

"Szczególnie dotkliwe konsekwencje obserwuje się u ptaków. Nagłe wybuchy powodują masowe, nocne zrywanie się stad do lotu. Zimą oznacza to ogromny wydatek energetyczny, który może decydować o przetrwaniu kolejnych dni. Dochodzi również do zderzeń z drzewami, zabudowaniami i liniami energetycznymi, a także do utraty orientacji w terenie" - wskazują.

Zwracają też uwagę, że podobnie zachowują się zwierzęta domowe, dla których sylwester jest jedną z najbardziej stresujących nocy w roku. Każdego roku w tym okresie notuje się wzrost liczby zaginięć zwierząt, które w panice zerwały się ze smyczy lub uciekły z posesji.

Podkreślają, że fajerwerki są obciążeniem dla środowiska, bo podczas ich spalania do atmosfery trafiają pyły zawieszone, związki siarki i metale ciężkie. Pogarszają one jakość powietrza, osiadają na glebie i roślinności oraz trafiają do wód powierzchniowych, wpływając negatywnie na funkcjonowanie ekosystemów. Przypominają, że po sylwestrowej nocy pozostają także odpady - fragmenty petard i rakiet zawierające toksyczne związki chemiczne, które nie ulegają szybkiemu rozkładowi.

Według nich nie można pominąć również aspektu bezpieczeństwa ludzi. Fajerwerki są corocznie przyczyną oparzeń, urazów, pożarów i silnego stresu, który dotyka dzieci, osoby starsze oraz osoby wrażliwe na hałas i bodźce sensoryczne.

"Apelujemy o odpowiedzialność i empatię. Przywitajmy nowy rok świadomie i z szacunkiem - dla przyrody, dla innych ludzi i dla nas samych. Cisza również może być pięknym początkiem. W ciszy usłyszeć można więcej" - piszą pracownicy parku.

Zima to i tak bardzo trudny czas dla zwierząt

Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt żyjących w mieście. W Warszawie bytują tysiące ptaków, koty wolno żyjące oraz dzikie zwierzęta, które są integralną częścią miejskiego ekosystemu. Jak można im pomóc w tym czasie? Urzędnicy przypominają, że dokarmianie ptaków powinno odbywać się wyłącznie w okresach mrozów lub intensywnych opadów śniegu. Ważne jest stosowanie odpowiedniego, naturalnego pokarmu, takiego jak ziarna, orzechy, niesolony słonecznik czy specjalne mieszanki dla ptaków. Należy unikać pieczywa, które może szkodzić ich zdrowiu.

Szczególnej uwagi wymagają również koty wolno żyjące, które pozostają pod opieką społecznych opiekunów. Miasto apeluje o nieutrudnianie im bytowania oraz o okazywanie empatii osobom zaangażowanym w ich pomoc. Wskazane jest wspieranie działań polegających na tworzeniu bezpiecznych schronień, m.in. w pomieszczeniach piwnicznych, z zapewnionym swobodnym dostępem do wody i pożywienia. Należy szanować istniejące domki i miejsca schronienia kotów znajdujące się na terenach miejskich.

OGLĄDAJ: TVN24 HD