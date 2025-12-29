Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

"Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt"

Apelują o rezygnację z fajerwerków podczas zabaw sylwestrowych
Coraz częściej się dyskutuje o tym, czy nie wprowadzić ograniczeń, a nawet zakazu strzelania fajerwerkami
Źródło: Magda Łucyan/Fakty TVN
Władze Warszawy, przedstawiciele stołecznego zoo i Kampinoskiego Parku Narodowego apelują o szczególną troskę wobec zwierząt w mieście oraz nieodpalanie fajerwerków i petard w sylwestra. Jak przestrzegają specjaliści, zwierzęta nie są w stanie przewidzieć ani zinterpretować źródła zagrożenia, dlatego uruchamia się u nich silna reakcja stresowa.

Jak co roku, specjaliści przestrzegają, że głośne materiały pirotechniczne powodują silny stres u zwierząt, prowadzą do dezorientacji, ucieczek oraz urazów.

- Wspólnie możemy sprawić, że zimowe miesiące i okres sylwestrowy będą czasem spokojnym i bezpiecznym dla wszystkich mieszkańców miasta, również tych czworonożnych i skrzydlatych - tłumaczy w swoim apelu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Stanowisko to jest spójne z opinią Komisji Ochrony Środowiska, która podkreśla negatywny wpływ materiałów pirotechnicznych na dobrostan zwierząt, bezpieczeństwo mieszkańców oraz jakość środowiska miejskiego. Komisja wskazuje, że ograniczenie używania fajerwerków sprzyja ochronie zwierząt, redukcji hałasu oraz poprawie komfortu życia w mieście.

Z kolei w przypadku zauważenia zwierzęcia porzuconego, rannego lub wymagającego interwencji, należy niezwłocznie zgłosić sytuację do straży miejskiej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Dla nich "świat wybucha bez ostrzeżenia". Jak zadbać o zwierzęta w sylwestra

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nie będą sprzedawać fajerwerków na miejskim targowisku

Nie będą sprzedawać fajerwerków na miejskim targowisku

Okolice
Kraków wprowadza całoroczny zakaz odpalania fajerwerków i petard

Kraków wprowadza całoroczny zakaz odpalania fajerwerków i petard

TVN24

Na wystrzały reagują wszystkie zwierzęta

O rezygnację z fajerwerków apelują również opiekunowie zwierząt w zoo. Jak wskazują, nie rozumieją one naszego świętowania. Pracownicy zoo poprosili o powstrzymanie się od wykorzystywania głośnej pirotechniki. Zwrócili uwagę, że w stołecznym ogrodzie przebywa wiele płochliwych gatunków, które potrafią się wystraszyć nawet z pozoru najdrobniejszych ruchów lub niedużych hałasów.

"Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt. Świętujmy radośnie, ale bez sprawiania cierpienia tym, którzy nie są w stanie sami się obronić" - podkreślają, przypominając, że negatywnie na huk petard czy wystrzały fajerwerków reagują również zwierzęta domowe, dzikie i przebywające w schroniskach.

Kangury w warszawskim zoo
Kangury w warszawskim zoo
Źródło: UM Warszawa

"Reagują nie tylko na hałas, ale również na intensywne błyski światła"

Pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego tłumaczą, że wybuchy petard pojawiają się nagle, bez zapowiedzi i w nieregularnych odstępach czasu.

"Zwierzęta nie są w stanie przewidzieć ani zinterpretować źródła zagrożenia, dlatego uruchamia się u nich silna reakcja stresowa. Organizm produkuje duże ilości adrenaliny i kortyzolu, przyspiesza akcja serca, wzrasta napięcie mięśniowe. Jedyną możliwą reakcją staje się ucieczka, często chaotyczna i niekontrolowana" - dodają.

Zaznaczają też, że dzikie zwierzęta reagują nie tylko na hałas, ale również na intensywne błyski światła. Przestraszone łosie, jelenie, sarny czy dziki potrafią w panice przebiegać przez drogi, wpadać na ogrodzenia, gubić młode lub opuszczać bezpieczne ostępy leśne. Skutkiem tego jest zwiększone ryzyko kolizji drogowych, poważnych urazów i śmierci zwierząt.

Spotkanie z łosiem, Warszawa Młociny
Spotkanie z łosiem, Warszawa Młociny
Źródło: Wojtas/Kontakt24

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: Będą pomagać zwierzakom, które uciekną przez fajerwerki. Jak zgłosić interwencję? Lista numerów

Najbardziej stresujący dzień w roku

"Szczególnie dotkliwe konsekwencje obserwuje się u ptaków. Nagłe wybuchy powodują masowe, nocne zrywanie się stad do lotu. Zimą oznacza to ogromny wydatek energetyczny, który może decydować o przetrwaniu kolejnych dni. Dochodzi również do zderzeń z drzewami, zabudowaniami i liniami energetycznymi, a także do utraty orientacji w terenie" - wskazują.

Zwracają też uwagę, że podobnie zachowują się zwierzęta domowe, dla których sylwester jest jedną z najbardziej stresujących nocy w roku. Każdego roku w tym okresie notuje się wzrost liczby zaginięć zwierząt, które w panice zerwały się ze smyczy lub uciekły z posesji.

Podkreślają, że fajerwerki są obciążeniem dla środowiska, bo podczas ich spalania do atmosfery trafiają pyły zawieszone, związki siarki i metale ciężkie. Pogarszają one jakość powietrza, osiadają na glebie i roślinności oraz trafiają do wód powierzchniowych, wpływając negatywnie na funkcjonowanie ekosystemów. Przypominają, że po sylwestrowej nocy pozostają także odpady - fragmenty petard i rakiet zawierające toksyczne związki chemiczne, które nie ulegają szybkiemu rozkładowi.

Według nich nie można pominąć również aspektu bezpieczeństwa ludzi. Fajerwerki są corocznie przyczyną oparzeń, urazów, pożarów i silnego stresu, który dotyka dzieci, osoby starsze oraz osoby wrażliwe na hałas i bodźce sensoryczne.

"Apelujemy o odpowiedzialność i empatię. Przywitajmy nowy rok świadomie i z szacunkiem - dla przyrody, dla innych ludzi i dla nas samych. Cisza również może być pięknym początkiem. W ciszy usłyszeć można więcej" - piszą pracownicy parku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Matayo należy do krytycznie zagrożonego gatunku

Matayo należy do krytycznie zagrożonego gatunku

Praga Północ
Rozdrażniona klępa postraszyła spacerowiczów

Rozdrażniona klępa postraszyła spacerowiczów

Okolice

Zima to i tak bardzo trudny czas dla zwierząt

Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt żyjących w mieście. W Warszawie bytują tysiące ptaków, koty wolno żyjące oraz dzikie zwierzęta, które są integralną częścią miejskiego ekosystemu. Jak można im pomóc w tym czasie? Urzędnicy przypominają, że dokarmianie ptaków powinno odbywać się wyłącznie w okresach mrozów lub intensywnych opadów śniegu. Ważne jest stosowanie odpowiedniego, naturalnego pokarmu, takiego jak ziarna, orzechy, niesolony słonecznik czy specjalne mieszanki dla ptaków. Należy unikać pieczywa, które może szkodzić ich zdrowiu.

Szczególnej uwagi wymagają również koty wolno żyjące, które pozostają pod opieką społecznych opiekunów. Miasto apeluje o nieutrudnianie im bytowania oraz o okazywanie empatii osobom zaangażowanym w ich pomoc. Wskazane jest wspieranie działań polegających na tworzeniu bezpiecznych schronień, m.in. w pomieszczeniach piwnicznych, z zapewnionym swobodnym dostępem do wody i pożywienia. Należy szanować istniejące domki i miejsca schronienia kotów znajdujące się na terenach miejskich.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
zwierzęta w mieścieSylwesterNowy rokfajerwerkiEkologia
Czytaj także:
Swoim autem od razu przyciągnął uwagę policjantów
Udekorował auto jak choinkę. Skończyło się mandatem
Leżał w rowie, w jego domu ukrywał się poszukiwany (zdj. ilustracyjne)
Leżał w rowie, odwieźli go do domu. Tam ukrywał się poszukiwany 30-latek
Pożar altany na Bemowie
Altana na ogródkach działkowych stanęła w ogniu
Bemowo
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Od stycznia zmiany w Strefie Czystego Transportu
Wola
Kobieta twierdzi, że ktoś ukradł z bagażu jej biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Z bagażu rejestrowanego zginęła biżuteria. Sprawę bada policja
Włochy
Pożar w kamienicy na Pradze
Pożar kamienicy na Pradze, nie żyje mężczyzna
Praga Północ
Zderzenie trzech aut w Tarczynie
Zderzenie trzech aut, droga była zablokowana
Mgła, zamglenia, trudne warunki na drogach
W gęstej mgle jechał z prędkością ponad 200 kilometrów na godzinę
Dwa auta niedaleko torów, policja wykluczyła akt dywersji (zdjęcie ilustracyjne)
Osoby kręcące się przy torach i dwa auta w pobliżu. Sprawdzali, czy to akt dywersji
Wypadek w miejscowości Ligówko
Czołowe zderzenie na lokalnej drodze. Kierująca zginęła, troje rannych
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Przechodzień zaatakowany maczetą. Żołnierz usłyszał zarzut
Zatrzymany 36-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Spłonęły trzy kontenery. 36-latek usłyszał zarzut
Ochota
Pożar domu jednorodzinnego
Pożar domu jednorodzinnego. Jedna osoba nie żyje
Pożar na Grochowie
Pożar na Grochowie. "Doszło do wybuchu butli"
Praga Południe
Policjanci uratowali psa, który zawisł na ogrodzeniu
Pies zawisł na ogrodzeniu
Karambol na S8 w Warszawie
Karambol na trasie S8
Żoliborz
Ewakuacja na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Zwarcie instalacji na lotnisku. Ewakuowano halę odlotów
Włochy
Recyklomaty nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Recyklomaty nie dla wszystkich. "Stanowią barierę"
Klaudia Kamieniarz
Policja zatrzymała 45-latkę
Uwierzył w historię "lekarzy", przekazał 200 tysięcy złotych
Praga Południe
Policjanci interweniowali wobec Świętego Mikołaja na skuterze (zdjęcie ilustracyjne)
W stroju Świętego Mikołaja jechał skuterem bez świateł
W pożarze zginęła jedna osoba
Pożar budynku mieszkalnego, w środku strażacy znaleźli zwłoki
Karol Beyer, widok z kościoła św. Trójcy w kier. Mazowieckiej, ogrodu zakonu misjonarzy, kościoła Św. Krzyża, 1858
Wszedł na kopułę kościoła, by zobaczyć tajemniczy ogród
Piotr Bakalarski
Pożar pszczelarni w Wołominie
Paliły się ule, zginęły cztery pszczele rodziny
Śmiertelne potrącenie pieszego niedaleko Pułtuska
Szedł drogą po zmroku, potrącił go samochód. Pieszy nie żyje
Pijany kierowca spowodował kolizję z nieoznakowanym radiowozem (zdjęcie ilustracyjne)
Wjechał w nieoznakowany radiowóz, był agresywny
Mokotów
Pożar ciężarówki na S17
Na trasie S17 spłonęła ciężarówka
Seria "Plany Warszawy" gromadzi kartograficzne dzieła ze zbiorów Muzeum Warszawy
Plan okupacyjnej Warszawy. Tak germanizowano nazwy ulic
Śródmieście
Doszło do samozapłonu auta
Jechała z rodziną, wypadła z drogi. Auto uderzyło w skarpę i spłonęło
Kontrole przewozu osób
Kierowcy bez praw jazdy i poszukiwani. Policja podsumowała kontrole
Praga Północ
Akcja strażaków przy Bakalarskiej
W nocy spaliły się kontenery. Policja zatrzymała 36-latka
Włochy

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki