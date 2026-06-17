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Śródmieście

Myśliwiec F-35 nad Warszawą

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Myśliwce F-35 nad Warszawą
Przelot F-35 w asyście F-16
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Myśliwiec F-35 w asyście F-16 przeleciał dzisiaj nad Warszawą.

W Arkadach Kubickiego po godzinie 17 rozpoczęły się uroczystości z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych. To właśnie z tej okazji F-35 i F-16 przeleciały nad Warszawą.

Przelot F-35 w asyście F-16
Źródło: TVN24

Od niedawna w Polsce

Myśliwce F-35 w piątek, 12 czerwca, oficjalnie przywitały się z Polską, po czym wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Podczas uroczystości przyjęcia ich do służby odbył się chrzest maszyn i nadanie im imienia. Na "matkę chrzestną" samolotów F-35 lotnicy wybrali Paulinę Kosiniak-Kamysz, małżonkę wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

F-35 startuje z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku
F-35 startuje z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Źródło zdjęcia: PAP/Marian Zubrzycki
Myśliwiec F-35 Lightning II
Myśliwiec F-35 Lightning II
Źródło zdjęcia: PAP/Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Wojsko PolskieUSAsamolotyLotnictwoMinisterstwo Obrony Narodowej
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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