Ewakuowano Sąd Najwyższy. Autobusy na objazdach

Jak podał reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter, zamknięta była ulica Miodowa na wysokości Sądu Najwyższego. - Jest nieprzejezdna na odcinku od ulicy Długiej do Świętojerskiej. Na miejscu są trzy radiowozy policji. Został sprowadzony pies tropiący, który razem z policjantem przeszukuje okolicę. Przyjechały też dwa zastępy straży pożarnej, które asekurują pracę policji. Przed wejściem do sądu stoi garstka ludzi. To prawdopodobnie ewakuowani pracownicy - relacjonował Szmelter.