Komenda Stołeczna Policji wydała komunikat w sprawie incydentu podczas miesięcznicy smoleńskiej. Funkcjonariusze zapewnili w nim, że "naruszenia norm prawnych rejestrują" i "nikt nie jest ponad prawem". Ale czy do marszałka Szymona Hołowni trafi wniosek o uchylenie immunitetu Marka Suskiego lub Jarosława Kaczyńskiego - to nie jest przesądzone.

Gdy w niedzielę delegacja polityków PiS z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim na czele pojawiła się pod pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, czekali tam aktywiści z transparentami. Był już też wieniec z hasłem "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski. Stop kreowaniu fałszywych bohaterów!", który w każdą miesięcznicę budzi ogromne emocje. Doszło do przepychanek, a wieniec został uszkodzony przez Marka Suskiego.

"Podczas zabezpieczeń często dochodzi do naruszeń prawa, również przez osoby posiadające immunitet. Takie zachowania są przez nas rejestrowane. Gdy ujawnimy przypadki naruszenia norm prawnych przez osoby posiadające immunitet, kierujemy do Marszałka Sejmu wniosek o jego uchylenie" - piszą w krótkim komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych stołeczni policjanci.

"Dotyczy to wszelkich wydarzeń. Zarówno w czasie zgromadzeń w trybie zwykłym, jak również tych mających charakter cykliczny, a odbywających się 10 dnia każdego miesiąca. Nikt nie jest ponad prawem" - dodają.

Czwarty raz zgłosi zachowanie polityków

Zbigniew Komosa, warszawski przedsiębiorca składający w każdą miesięcznicę katastrofy smoleńskiej wieniec, deklaruje: - Złożę zawiadomienie we wtorek.

Przypomina przy okazji, że będzie to już czwarte zgłoszenie dotyczące incydentów podczas miesięcznicy smoleńskiej. - Wcześniejsze zawiadomienia również dotyczyły uszkodzenia wieńca oraz kradzieży tabliczki. W październiku zgłaszałem zniszczenie mienia przez Jarosława Kaczyńskiego, w styczniu zniszczenie mienia oraz kradzież tabliczki przez Anitę Czerwińską, w lutym zniszczenie mienia oraz kradzież tabliczki przez Marka Suskiego - opisuje nam Komosa.

- Do każdego zawiadomienia dołączam wyroki sądów, w tym Sądu Najwyższego, które wskazują, że zarówno wieniec jak i tabliczka mają prawo stać w tym miejscu. Wszystkie zgłoszone przeze mnie postępowania pozostają w toku - dodaje.

Transparenty i okrzyki

Co się wydarzyło w niedzielę? Po porannym nabożeństwie odprawionym w warszawskim kościele seminaryjnym politycy przeszli pod pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a następnie pod pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej na placu Piłsudskiego.

Gdy politycy PiS przechodzili przed pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, byli zasłaniani - tak, by niewidoczne dla nich były banery aktywistów. Na transparentach umieszczono napisy: "Pamiętamy" ze zdjęciami ofiar oraz "Smoleńsk 2010 Pamiętamy!".

Zbigniew Komosa zapytany o niedzielne wydarzenia na pl. Piłsudskiego powiedział, że nie zadziało się nic nowego. - Jak zwykle miał być przeprowadzony przemocowy atak na wieniec, który obywatele składają tu co miesiąc - stwierdził.

- Staliśmy przy wieńcu, "straż porządkowa 2024" próbowała nas stąd przepchnąć. Nie podobało im się to, że wieniec trafił pod pomnik - relacjonował.

Dodał, że następnie poseł PiS Marek Suski próbował zabrać wieniec. - Uniemożliwiliśmy mu to - zaznaczył. - Było tłoczno i zrobiło się niebezpiecznie - dodał Komosa.

Do wieńca podszedł też Jarosław Kaczyński, padły słowa: "znowu PiS-owskie bydło kradnie nasz wieniec".

- Nikt z nas nie miał zamiaru nikogo atakować. Atak przyszedł z drugiej strony. Wychodzi na to, że przez te 6 lat, gdy policja odgradzała nas w parku Saskim, trzymała nas w kordonach, i odgradzała nas od placu Piłsudskiego, kiedy Jarosław Kaczyński tu przychodził, to wychodzi na to, że policja chroniła nas przed Kaczyńskim, a nie Kaczyńskiego przed nami - podsumował niedzielne wydarzenia Komosa.