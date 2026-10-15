Śródmieście Radni nie chcą elektrycznych hulajnóg w Warszawie Oprac. Alicja Glinianowicz |

Ministerstwo infrastruktury planuje zmiany przepisów w sprawie hulajnóg i rowerów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kamil Smyk/Shutterstock

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Radni przyjęli stanowisko praktycznie jednomyślnie, od głosu wstrzymało się jedynie troje radnych: Barbara Socha i Wojciech Zabłocki - oboje z PiS oraz Maciej Binkowski (Konfederacja).

Radny KO Paweł Lech, przedstawiając projekt stanowiska, zaznaczył, że e-hulajnogi stały się bardzo popularnym sposobem przemieszczania się po mieście. - Nie poruszają się jednak z prędkościami rozsądnymi, a ostatnio, co zostało sfilmowane, nawet z prędkością 100 km/h - dodał.

Kolizje, ranni i wypadek śmiertelny

Przypomniał, że w ubiegłym roku na terenie Warszawy doszło do 64 kolizji, w których ucierpiały 73 osoby, a w tym roku doszło do wypadku śmiertelnego. Zaznaczył, że w wielu krajach są już wprowadzone przepisy ograniczające jazdę e-hulajnogami, a m.in. Paryż, Madryt i Praga wprowadziły już zakazy poruszania się elektrycznymi hulajnogami na aplikację po chodnikach. Podkreślił też, że prezydent miasta ma takie prawo, zaapelował też o zmiany w przepisach na szczeblu państwowym.

W imieniu klubu radnych Lewica, Miasto Jest Nasze, Wspólne Jutro głos zabrał radny Jan Mencwel. - Jako klub uważamy, że sytuacja dojrzała już do tego, żeby nie tylko zakazać używania e-hulajnóg na aplikacje na terenie miasta, ale wszystkich hulajnóg elektrycznych do momentu wprowadzenia ogólnopolskich przepisów, które uregulują, jak te pojazdy wyglądają i jak mogą być przebudowane - powiedział.

Inne miasta wprowadzają zakazy

Przekazał też, że wielokrotnie na posiedzeniach komisji infrastruktury dyrektor Zarządu Dróg Miejskich zapewniał, że miasto nie może zakazać poruszania się e-hulajnogami. - A tymczasem niespełna 40-tysięczne miasto Chojnice w województwie pomorskim, od 1 października wprowadziło zakaz poruszania się hulajnogami elektrycznymi na terenie centrum miasta. Skutecznie. Za pomocą uchwały rady miejskiej - dodał.

Zareagował na te słowa przewodniczący komisji infrastruktury i inwestycji Piotr Wertenstein-Żuławski, który przekazał, że w przypadku Chojnic nie ma uchwały miejskiej, natomiast przygotowywane są projekty zmiany organizacji ruchu na 22 ulicach tego miasta.

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- Gdyby w Warszawie to wprowadzać, to konieczne byłoby przygotowanie tysięcy projektów organizacji ruchu. Nie ma podstawy prawnej, która pozwoliłaby radzie miasta uchwalić strefę wolną od pojazdów elektrycznych - wyjaśnił.

Zaznaczył, że trzeba rozróżnić e-hulajnogi na aplikację od pojazdów prywatnych. - Te na aplikację mają ustawowo ustawione ograniczniki prędkości do 20 km/h i podlegają ograniczeniom wynikającym z porozumień zawartych z miastem - są już obszary miasta, na które te hulajnogi nie wjadą - dodał.

Przekazał, że operatorzy mają też narzucać wypożyczającym, gdzie mają pozostawić e-hulajnogę.

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Podkreślił, że zdecydowanie większym problemem są pojazdy elektryczne prywatne, które nie mają żadnych ograniczeń. Zaznaczył, że żeby rozwiązać problem e-hulajnóg, trzeba wprowadzić zmiany ustawowe, a także zwiększyć uprawnienia straży miejskiej, by np. mogła zatrzymywać pojazdy elektryczne w ruchu.