Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

10 stacji metra zamkniętych. Utrudnienia do niedzieli

Przejście przy Dworcu Gdańskim
Zamknięta stacja metra Dworzec Gdański
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Rozpoczęła się kulminacja utrudnień w warszawskiej komunikacji. W czwartek wieczorem zamknięto 10 stacji pierwszej linii metra. Powodem jest wymiana urządzeń sterowania ruchem. Wyłączenie długiego odcinka podziemnej kolejki nałożyło się na zamknięcie Dworca Centralnego. Pasażerów czekają trzy trudne dni.

Rozpoczęła się wymiana urządzeń sterowania ruchem oraz podstacji energetycznej na linii metra M1. Pociągi nie jeżdżą między stacjami Wilanowska i Słodowiec. Utrudnienia rozpoczęły się w czwartek po godzinie 22, potrwają do niedzieli. Metro kursuje na dwóch odcinkach Młociny – Słodowiec oraz Kabaty – Wilanowska.

Zamknięto stacje: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont.

Sytuację na stacji Dw. Gdański obserwował Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Przy wejściach do metra stoją informatorzy kierujący pasażerów do alternatywnych połączeń. Z uwagi na porę nie ma wielu osób - relacjonował. Dokładnie o godzinie 22.07 odjechał stąd ostatni pociąg metra w kierunku Młocin. - Pasażerowie są kierowani na wiadukt, gdzie znajduje się przystanek dla autobusów zastępczych - poinformował reporter.

Przejście przy Dworcu Gdańskim
Przejście przy Dworcu Gdańskim
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Uruchomiono komunikację zastępczą

Na ulice skierowano zastępcze autobusy i tramwaje. Maja kursować codziennie od godzin porannych do godziny 2.30 w nocy.

Autobusy linii ZM1 będą jeździły w ciągu dnia co około 3 minuty (w niedziele co około 4 minuty, wieczorami co 5-7,5 minuty) z przystanku Metro Wilanowska w alei Niepodległości wzdłuż trasy linii M1 do pętli przy stacji Słodowiec. Zatrzymują się na przystankach w pobliżu wspomnianych wyżej 10 stacji metra.

Podobnie do ZM1 zaplanowana została trasa tramwajów linii 61, które pojadą z pętli Wyścigi ulicami: Puławska, Marszałkowska, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego, Marymoncka i dalej przez most Marii Skłodowskiej-Curie do pętli Winnica.

Drugą tramwajową linią zastępczą w czasie prac na stacjach metra jest 76. Tramwaje tej linii kursują na trasie z Miasteczka Wilanów do centrum (podobnie jak linii 16), a następnie ulicami Marszałkowską, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego i Marymoncką i dalej przez most Północny (Marii Skłodowskiej-Curie) pojadą do pętli Tarchomin Kościelny.

Schemat komunikacji zastępczej
Schemat komunikacji zastępczej
Źródło: UM Warszawa

Trasy obydwu linii przebiegają w pobliżu stacji metra linii M1: Wilanowska (linia 61), Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont i Słodowiec.

Autobusy ZM1 oraz tramwaje linii 61 kursują także w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę (14/15 oraz 15/16 listopada) do ok. godz. 2.30, czyli tak jak nocne kursy metra. Zawieszone zostało kursowanie tramwajów linii 14.

ZTM skierował w pobliże nieczynnych stacji metra informatorów.

Warszawa bez Centralnego i 10 stacji metra
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Warszawa bez Centralnego i 10 stacji metra

Równolegle zamknięty Dworzec Centralny

Termin prac fatalnie nałożył się na zamknięcie Dworca Centralnego (od 8 do 16 listopada), na którym trwa inwestycja mająca poprawić przepustowość stacji. Wykonywane są też m.in. naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Prace obejmują także gruntowne czyszczenie całego obiektu.

Około 400 pociągów codziennie przejeżdżających przez ten dworzec zostało skierowanych na inne stołeczne stacje. Pociągi dalekobieżne zatrzymują się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów została tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Główna. Najwięcej pociągów odjeżdża teraz z Warszawy Gdańskiej, która właśnie straciła dostęp do metra.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Komunikacja MiejskaMetro WarszawskieKolejRemonty i utrudnienia w Warszawie
Czytaj także:
Projekt zmian Odolan
Liczba mieszkańców tego osiedla zwiększy się dwukrotnie
Wola
Wypadek w Nowym Duninowie
Ta sama pora, ten sam powiat. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Wizualizacja pływalni na Białołęce
Baseny, sauny, zjeżdżalnie. Zbudują nową pływalnię
Białołęka
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Odpalili pirotechnikę na marszu. Policja publikuje zdjęcia
Śródmieście
Z cokołu na placu Wileńskim zniknął napis "Ofiarom Rzezi Pragi"
Na postumencie był napis "Ofiarom Rzezi Pragi". Nie ma po nim śladu
Praga Północ
Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7"
"Prawdopodobnie wystrzeliła opona"
Okolice
Ktoś zamontował tajemniczą kamerę na znaku drogowym
Tajemnicze pudełko na znaku drogowym. W środku była kamera
Śródmieście
Zaginiony ksiądz Marek Wodawski
Zaginął ksiądz. Komunikat diecezji, apel policji
Podejrzany o oszustwo metodą "na policjanta"
Mówił, że pracuje jako kurier odbierający pieniądze za wózki
Wesoła
Znaleziono niewybuch (zdj ilus)
Zabójstwo na terenie ogródków działkowych, trzech oskarżonych
Okolice
komputer
Zaufała "marynarzowi", straciła oszczędności i się zadłużyła
Okolice
Do potrącenia nastolatki przez tramwaj doszło na Okopowej
Tramwaj potrącił 13-latkę
Wola
Prace drogowe na Białołęce, Woli i w Wawrze (zdjęcie ilustracyjne)
Prace w alei Krakowskiej
Włochy
Remont przejdzie fragment ulicy Modlińskiej
Zamkną fragment Modlińskiej
Białołęka
38-latek został ukarany bardzo wysokim mandatem, stenie też przed sądem
Mandat na 12 tysięcy, 80 punktów i sprawa w sądzie
Okolice
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
6,5 miliona strat. Przyznał się do podpalenia supermarketu
Okolice
W centrum Warszawy zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń
"Cyngiel tureckiej mafii" zatrzymany w Warszawie, miał przy sobie broń
Śródmieście
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Nawierzchnia gotowa, jest szansa na mniejsze korki
Śródmieście
"Poprawka" była drobna, konsekwencje mogą być bardzo poważne
Mała "poprawka", poważne konsekwencje
Śródmieście
Podpisano umowę na dokumentację projektową Ośrodka Stegny
Krok bliżej do budowy toru dla łyżwiarzy i lodowisk do hokeja
Mokotów
W tym pawilonie będzie królować teatr
Neon już świeci. Pawilon nad Wisłą ma nową funkcję
Piotr Bakalarski
Sławomir Mentzen
Mentzen złamał zakaz. Szykują wniosek
Śródmieście
The Weekend i Imagine Dragons zagrają na Stadionie Narodowym
W piątek mecz na Narodowym
Frezowanie alei Waszyngtona
Remont w alei Waszyngtona
Potrącił pieszego. Policja z ważnym apelem
84-letni kierowca potrącił na pasach 88-latka. Nagranie
Okolice
Uczestnicy Marszu Niepodległości na moście Poniatowskiego
Dlaczego podczas marszu zgasły latarnie na moście
Śródmieście
ZZW usuwa samosiewy bożodrzewu gruczołkowatego
Niszczy fundamenty i chodniki. Walczą z inwazyjnym gatunkiem
Ulice
Dwaj mężczyźni podejrzani o kradzież zostali zatrzymani
Włamanie do sklepu i spacer z łupem przez środek miasta
Okolice
Dworzec Gdański podczas zamknięcia stacji Warszawa Centralna
Warszawa bez Centralnego i 10 stacji metra
Śródmieście
Wypadek podczas wycinki w Ciepielewie
Rozciągnęli stalową linkę w poprzek drogi. Kierowca jej nie zauważył. Ranni
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki