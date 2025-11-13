10 stacji metra zamkniętych. Utrudnienia do niedzieli

Zamknięta stacja metra Dworzec Gdański Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rozpoczęła się wymiana urządzeń sterowania ruchem oraz podstacji energetycznej na linii metra M1. Pociągi nie jeżdżą między stacjami Wilanowska i Słodowiec. Utrudnienia rozpoczęły się w czwartek po godzinie 22, potrwają do niedzieli. Metro kursuje na dwóch odcinkach Młociny – Słodowiec oraz Kabaty – Wilanowska.

Zamknięto stacje: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont.

Sytuację na stacji Dw. Gdański obserwował Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Przy wejściach do metra stoją informatorzy kierujący pasażerów do alternatywnych połączeń. Z uwagi na porę nie ma wielu osób - relacjonował. Dokładnie o godzinie 22.07 odjechał stąd ostatni pociąg metra w kierunku Młocin. - Pasażerowie są kierowani na wiadukt, gdzie znajduje się przystanek dla autobusów zastępczych - poinformował reporter.

Przejście przy Dworcu Gdańskim Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Uruchomiono komunikację zastępczą

Na ulice skierowano zastępcze autobusy i tramwaje. Maja kursować codziennie od godzin porannych do godziny 2.30 w nocy.

Autobusy linii ZM1 będą jeździły w ciągu dnia co około 3 minuty (w niedziele co około 4 minuty, wieczorami co 5-7,5 minuty) z przystanku Metro Wilanowska w alei Niepodległości wzdłuż trasy linii M1 do pętli przy stacji Słodowiec. Zatrzymują się na przystankach w pobliżu wspomnianych wyżej 10 stacji metra.

Podobnie do ZM1 zaplanowana została trasa tramwajów linii 61, które pojadą z pętli Wyścigi ulicami: Puławska, Marszałkowska, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego, Marymoncka i dalej przez most Marii Skłodowskiej-Curie do pętli Winnica.

Drugą tramwajową linią zastępczą w czasie prac na stacjach metra jest 76. Tramwaje tej linii kursują na trasie z Miasteczka Wilanów do centrum (podobnie jak linii 16), a następnie ulicami Marszałkowską, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego i Marymoncką i dalej przez most Północny (Marii Skłodowskiej-Curie) pojadą do pętli Tarchomin Kościelny.

Schemat komunikacji zastępczej Źródło: UM Warszawa

Trasy obydwu linii przebiegają w pobliżu stacji metra linii M1: Wilanowska (linia 61), Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont i Słodowiec.

Autobusy ZM1 oraz tramwaje linii 61 kursują także w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę (14/15 oraz 15/16 listopada) do ok. godz. 2.30, czyli tak jak nocne kursy metra. Zawieszone zostało kursowanie tramwajów linii 14.

ZTM skierował w pobliże nieczynnych stacji metra informatorów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Warszawa bez Centralnego i 10 stacji metra

Równolegle zamknięty Dworzec Centralny

Termin prac fatalnie nałożył się na zamknięcie Dworca Centralnego (od 8 do 16 listopada), na którym trwa inwestycja mająca poprawić przepustowość stacji. Wykonywane są też m.in. naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Prace obejmują także gruntowne czyszczenie całego obiektu.

Około 400 pociągów codziennie przejeżdżających przez ten dworzec zostało skierowanych na inne stołeczne stacje. Pociągi dalekobieżne zatrzymują się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów została tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Główna. Najwięcej pociągów odjeżdża teraz z Warszawy Gdańskiej, która właśnie straciła dostęp do metra.