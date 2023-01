Przed pomnikiem Bohaterów Getta oddali hołd ofiarom Holokaustu

"Każdy z nas powinien być strażnikiem pamięci"

Zdaniem Sellina "Holokaust to zbrodnia wyjątkowa w dziejach ludzkości, nieporównywalna z niczym innym". - Nowoczesne państwo niemieckie ze wszystkimi swoimi strukturami, politycznymi, militarnymi, ekonomicznymi, postanowiło wymordować w sposób zorganizowany, wręcz przemysłowy cały naród żydowski - tłumaczył. Ale, jak wyjaśnił, "jedno porównanie jest adekwatne - Hitler chciał wymordować wszystkich Żydów, którzy znaleźli się w zasięgu jego władzy. Nie mieli prawa istnieć, nie mieli prawa żyć. Putin odmawia Ukraińcom prawa do istnienia jako odrębnego narodu, mówi, że taki naród nie istnieje, nie istnieje język ukraiński, ani ukraińska kultura". - W Międzynarodowym Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu powinniśmy pamiętać, przestrzegać, ale też ostrzegać przed tymi, którzy nie pamiętają i nie wyciągają wniosków - dodał.

"Trzeba o tym przypominać"

Wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra powiedziała, że spotkania w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu odbywają się od lat. - Spotykamy się, aby mówić o pamięci, apelować o pamięć z refleksją o tych tragicznych wypadkach, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu, ale też z refleksją o stracie, jaką poniosła Polska, że nie ma z nami i nie było z nami kilku milionów naszych współobywateli, współobywatelek, Żydów polskich w wyniku Holokaustu i wydarzeń, które miały miejsce potem - dodała. - Jak wskazują obecne wydarzenia za naszą wschodnią granicą tych spotkań i apelowania o pamięć, nigdy za mało tutaj w Warszawie, w Polsce, ale również na całym świecie. Ze skruchą i pokorą z szacunku i w hołdzie dla ofiar, odczuwając ból nigdy niezabliźnionych ran, trzeba o tym przypominać - mówiła. Podkreśliła, że "pamięć Holokaustu nade wszystko staje się dziś moralnym zobowiązaniem współczesności, by nienawistna ideologia zniszczenia nie pojawiała się nigdy więcej, by nie było miejsca dla szaleńczych planów i realizujących je szaleńców". - To nieprzemijające wołanie aktualne i dziś powinno mobilizować nas bez wyjątku wszystkie narody i społeczności by podejmowały zdecydowane działania dające odpór nawet incydentalnym przejawom nienawiści - zaznaczyła.