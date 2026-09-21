Śródmieście We wtorek dzień bez samochodu. Komunikacją miejską pojedziesz bez biletu

Co nam przeszkadza w komunikacji miejskiej Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Darmowa komunikacja miejska w Warszawie i wielu innych regionach Polski to stały element Dnia bez Samochodu, który w kraju świętowany jest od 2004 roku.

Autobusy, tramwaje, pociągi i metro za darmo

- Tego dnia (od godz. 0:00 do 23:59) pojedziemy za darmo autobusami, tramwajami, metrem i pociągami SKM. Kasowniki będą wyłączone, automaty biletowe w pojazdach nie będą sprzedawały biletów papierowych, ale zakup biletów długookresowych kodowanych na kartach miejskich będzie możliwy. Otwarte zostaną też bramki metra - przekazała Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego.

Kierowcy mogą się też przesiadać do transportu publicznego parkując na miejskich parkingach Parkuj i Jedź. We wtorek ze wszystkich 17 parkingów będzie można skorzystać bezpłatnie. Obiekty są zlokalizowane w pobliżu stacji metra czy przy przystankach kolejowych.

Bezpłatna podróż na lotnisko

"Specjalną ofertę przygotowały także Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. Bezpłatna podróż będzie możliwa we wszystkich pociągach oraz autobusach komunikacji zastępczej KM oraz w autobusach KM na odcinku Modlin - Lotnisko Modlin. Bilet nie będzie potrzebny również we wszystkich pociągach i autobusach zastępczych Warszawskiej Kolei Dojazdowej" - podał Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego.

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Stołeczny ratusz przypomniał, że w stolicy jest ponad 300 linii autobusowych, 26 tramwajowych, pięć SKM i dwie linie metra. Długość wszystkich linii WTP w Warszawie to ok. 3,6 tys. km, a poza stolicą - blisko 1,6 tys. km.