Usłyszał, że chłopiec interesuje się tramwajami. Motorniczy odnalazł zaginionego i zaprosił do kabiny

Do zdarzenia doszło kilka tygodni temu. Teraz opisali je stołeczni tramwajarze. Motorniczy Damian Miałkowski 25 lipca prowadził właśnie tramwaj linii numer 1. Jak czytamy na Facebooku Tramwajów Warszawskich, w radiu usłyszał komunikat o zaginionym chłopcu. Z policyjnego opisu wynikało, że dziecko interesuje się tramwajami, co mogło wskazywać, że znajdzie się w ich pobliżu.

Zaproponował zwiedzanie kabiny

Motorniczy zareagował od razu. "Zaczął wypatrywać dziecka i szczęśliwie, udało się! Pasujący do opisu chłopiec czekał na przystanku Most Gdański. Gdy tylko chłopiec wszedł do środka i zajął miejsce, nasz kolega zadzwonił na 112, aby przekazać dobrą wiadomość policji i ustalić dogodne miejsce odbioru dziecka" - czytamy.

Policja jednak nie nadjeżdżała. Motorniczy obawiał się, że patrol nie zdąży na czas, a chłopiec już szykował się do wyjścia. Dlatego zatrzymał tramwaj, ale nie otwierał drzwi. "Wyszedł z kabiny, by porozmawiać z chłopcem, który przyznał że oddalił się od domu i nie wie, jak wrócić. Damian przypomniał sobie wtedy, że pasją chłopca są tramwaje i - aby go trochę uspokoić - zaproponował mu zwiedzanie kabiny motorniczego. Gdy dotarła policja, chłopiec był już w zdecydowanie lepszym humorze i mógł bezpiecznie wrócić do domu" - czytamy.