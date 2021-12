Losy działki przy Dobrej wciąż nierozstrzygnięte. Była wystawiona na sprzedaż, ratusz odwołał licytację

Jak poinformowano w komunikacie zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, zaplanowany na 1 grudnia ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki przy Dobrej 33/35 został odwołany "ze względu na wniesione do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przez Lloyds sp. z o.o. wnioski dotyczące obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości". W skrócie oznacza to, że wskazana w komunikacie spółka zgłosiła roszczenia dotyczące tej działki.