"Przestrzenią miasta zawładnęły kolorowe reklamy". Lata 90. wracają w Muzeum Warszawy

Wystawa "Błysk, mat, kolor" w Muzeum Warszawy sięga do archiwów profesjonalnych fotografów, fotoreporterek, artystów, ale i do prywatnych rodzinnych albumów. - Fotografia analogowa była wtedy powszechnym sposobem zapisu rzeczywistości. A rzeczywistość zmieniała się i zaskakiwała - tłumaczy w komunikacie ratusz. Dodaje, że w tamtym czasie przestrzenią miasta zawładnęły kolorowe reklamy, wyrosły szklane wysokościowce, na ulicach obywał się wolny handel, szły nimi protesty i strajki. Jak czas gwałtownych przemian uchwyciła fotografia? Jak widziano wtedy miasto? W jakim stopniu pamięć o latach 90. opiera się na fotografii? - to na te pytania próbuje odpowiedzieć wystawa.