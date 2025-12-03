Dworzec Centralny świętuje 50. urodziny. Obchody już w piątek

Dworzec Centralny zamknięty na czas remontu Źródło: TVN24

Pięć dekad temu, 5 grudnia 1975 roku, otwarto modernistyczny dworzec kolejowy Warszawa Centralna, który uchodził wówczas za jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

W 2019 roku wpisano go do rejestru zabytków i nadano mu imię polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki.

PKP PLK: to serce stolicy

"Dworzec Warszawa Centralna to nie tylko symbol współczesnej Polski i kluczowy węzeł komunikacyjny. To serce stolicy – miejsce, które było świadkiem niezliczonych ludzkich historii, a zarazem ikona popkultury bliska wielu pokoleniom Polaków. Jako Polskie Koleje Państwowe dbamy o to, by Warszawa Centralna zachowała rangę miejsca godnego swojej roli – bramy do stolicy i jednego z najważniejszych symboli polskie kolei" – powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu PKP S.A Alan Beroud.

Oficjalnie obchody rozpoczną się 5 grudnia o godz. 10.00 w hali głównej dworca. W tej części obiektu powstaną strefy z atrakcjami. Na odwiedzających czekać będą m.in. kawa serwowana przez WARS, słodkości, interaktywna gra poświęcona historii kolei i PKP, a także koncert gwiazdy.

W hali głównej dworca będzie można również zobaczyć wyjątkową wystawę "50 lat Dworca Centralnego w Archiwach Państwowych". Podczas jej otwarcia, 5 grudnia, zaplanowano oprowadzanie kuratorskie dla osób zainteresowanych historią obiektu i unikatowymi materiałami archiwalnymi. Ekspozycję przygotowano na podstawie zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Warszawie oraz Archiwum Akt Nowych.

Na antresoli dworca powstanie "strefa wspomnień", gdzie emitowane będą współczesne i archiwalne nagrania dokumentujące życie tego miejsca. Natomiast 6 grudnia program obchodów wzbogacą atrakcje przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych w związku z Mikołajkami. Obchody jubileuszu 50-lecia Warszawy Centralnej zakończą się 7 grudnia.

Z Warszawy Centralnej można podróżować do wielu miast w Polsce oraz za granicę – w ponad 110 kierunkach. Stacja obsługuje pociągi dalekobieżne i regionalne. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego z 2024 r., Warszawa Centralna to 4. największy dworzec w kraju pod względem liczby obsługiwanych pasażerów – rocznie obsługuje ponad 20 mln pasażerów.