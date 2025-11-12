Warszawa bez Centralnego i 10 stacji metra. To będą bardzo trudne dni

Dworzec Gdański podczas zamknięcia stacji Warszawa Centralna Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

W czwartek wieczorem od godziny 21.30 w związku z planowanymi pracami na pierwszej linii metra, aż 10 stacji zostanie zamkniętych do końca niedzieli. Pociągi będą kursować w dwóch pętlach: Kabaty-Wilanowska oraz Młociny- Słodowiec. Nieczynne będą stacje: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska (tylko na pierwszej linii), Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona i Marymont.

- Podczas planowanego wyłączenia modernizacji będą podlegały urządzenia zasilające i odpowiadające za sterowanie ruchem pociągów - wyjaśnia nam Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego.

I dodaje, że modernizacja urządzeń sterowania ruchem jest kolejnym etapem prac wykonywanych na pierwszej linii. W latach 2017-18 roboty zostały przeprowadzone na odcinku Kabaty-Stokłosy, w 2019-20 między Stokłosami a Wilanowską, a w 2021 roku od Wilanowskiej do Politechniki. Przyszedł czas na kolejny odcinek.

Z remontem w metrze "wycelowali" w prace kolejarzy

Termin prac fatalnie nałożył się na zamknięcie Dworca Centralnego (od 8 do 16 listopada), na którym trwa inwestycja mająca poprawić przepustowość stacji. Około 400 pociągów codziennie przejeżdżających przez ten dworzec zostało skierowanych na inne stołeczne stacje. Najwięcej odjeżdża teraz z Dworca Gdańskiego. Większość podróżnych wysiadających z pociągów od razu kieruje się do metra. Zamknięcie kluczowych stacji podziemnej kolejki na ponad trzy dni może doprowadzić do chaosu. Czy prace w metrze nie mogły poczekać, aż kolejarze skończą swoje roboty przy Dworcu Centralnym?

- Tego typu prace, wymagające koordynacji, podlegają uzgodnieniom na szczeblu miejskim z udziałem wielu podmiotów - odpowiada Bartoń. - Termin prowadzenia prac modernizacyjnych na linii M1 wynika z podpisanych umów zarówno przez Metro Warszawskie, jak i Zarząd Transportu Miejskiego. Terminy zamknięć każdorazowo muszą uwzględniać wiele kwestii związanych z innymi remontami prowadzonymi w mieście, na przykład dotyczącymi linii tramwajowych, zamknięciami ulic czy też wydarzeniami o charakterze masowym - tłumaczy rzeczniczka Metra Warszawskiego.

Dworzec Gdański podczas zamknięcia stacji Warszawa Centralna Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Wskazuje również, że listopad jest miesiącem poprzedzającym zwiększony ruch w metrze związany z okresem przedświątecznym.

- Przygotowania do tego zamknięcia uwzględniały taką organizację komunikacji zastępczej, przygotowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego, by utrudnienia dla pasażerów były jak najmniejsze - zapewnia Bartoń.

Nowe urządzenia zostaną zamontowane na stacjach Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał i Dworzec Gdański. "Ta wymiana podniesie niezawodność urządzeń sterowania ruchem pojazdów, pozwoli też na szybsze usuwanie usterek systemu w różnych lokalizacjach warszawskiej sieci metra. Dodatkowo, w tym samym czasie, Zarząd Transportu Miejskiego wymieni rozdzielnicę prądu stałego na stacji Politechnika" - podaje w komunikacie stołeczny ratusz.

Komunikacja zastępcza za metro

W związku z zamknięciem 10 stacji na ulice Warszawy wyjedzie zastępcza komunikacja autobusowa i tramwajowa.

Ratusz informuje, że autobusy linii ZM1 będą kursowały w ciągu dnia co około trzy minuty (w niedziele co około 4 minuty, wieczorami co 5-7,5 minuty) z przystanku Metro Wilanowska 04 w alei Niepodległości, przy stacji metra Wilanowska i jechały wzdłuż trasy linii M1 do pętli przy stacji Słodowiec. Autobusy zatrzymają się na przystankach w pobliżu stacji metra: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona i Marymont.

Podobnie do autobusów ZM1 zaplanowana została trasa tramwajów linii 61, które będą odjeżdżały z pętli Wyścigi ulicami: Puławska-Marszałkowska-Andersa-Mickiewicza-Słowackiego-Marymoncka i dalej przez most Marii Skłodowskiej-Curie pojadą do pętli Winnica.

Drugą tramwajową linią zastępczą w czasie prac na stacjach metra będzie 76. Tramwaje tej linii wyruszą z Miasteczka Wilanów do centrum (podobnie jak linia 16) a następnie ulicami Marszałkowską, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego i Marymoncką i dalej przez most Północny (Marii Skłodowskiej-Curie) do pętli Tarchomin Kościelny.

Trasy obydwu linii będą przebiegały w pobliżu stacji metra linii M1: Wilanowska (linia 61), Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont i Słodowiec.

Autobusy ZM1 oraz tramwaje linii 61 będą kursowały także w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę (14/15 oraz 15/16 listopada) do ok. godz. 2.30 czyli tak jak nocne kursy metra. Zawieszone natomiast zostanie kursowanie tramwajów linii 14.

Ratusz zapewnia, że na stacjach Wilanowska, Słodowiec, Świętokrzyska, Centrum, Dworzec Gdański i Politechnika będzie można spotkać informatorów ZTM.

Schemat komunikacji zastępczej Źródło: UM Warszawa

Nie zdążyli z tunelem, jest tylko kładka

Drugą najbardziej oblężoną stacja kolejową w stolicy, w związku z pracami na Dworcu Centralnym, jest Warszawa Zachodnia. To dworzec, który został otwarty niedawno, po trwającej kilka lat modernizacji. Nie wszystko jednak udało się dokończyć. Podróżnym wysiadającym na Zachodniej doskwiera brak podziemnego przejścia między peronami a poczekalnią z kasami. Aby dostać się do pociągu są zmuszeni do korzystania z kładki. Ona sama jest bardzo przestronna, ale prowadzące do niej schody są wąskie. Oblężenie przeżywa też jedyna winda, momentami ustawia się do niej długa kolejka.

Przedstawiciela spółki PKP PLK pytamy, kiedy tunel dla pieszych zostanie wreszcie otwarty. Udziela wymijającej odpowiedzi. - Przygotowujemy się do tego otwarcia. Będziemy informować o tym z wyprzedzeniem - mówi Karol Jakubowski, rzecznik prasowy spółki. Dokładnie to samo usłyszeliśmy tydzień temu.

Kolejka do windy na stacji Warszawa Zachodnia (22 listopada) Źródło: tvnwarszawa.pl
Pasażerowie w poczekalni stacji Warszawa Zachodnia Źródło: tvnwarszawa.pl
Przejście pod peronami na Dworcu Zachodnim wciąż zamknięte Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl