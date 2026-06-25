Śródmieście Radni zadecydują o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego Oprac. Katarzyna Kędra |

W czwartek dwie sesje Rady Warszawy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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Na obydwu sesjach radni dowiedzą się od prezydenta Warszawy o sytuacji w Szpitalu Południowym. Na absolutoryjnej wysłuchają także raportu o stanie miasta oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025, które przedstawi prezydent.

- Rada miasta, również radni z Koalicji Obywatelskiej mają całe mnóstwo pytań do Rafała Trzaskowskiego. Dzisiaj w Pałacu Kultury dwie sesje, w tym najważniejsza, która ma udzielić absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu za ubiegłoroczny budżet. No i dwa głosowania, jeśli chodzi o raport o stanie miasta - uzupełnił reporter TVN24 Artur Molęda.

Sesja absolutoryjna rozpocznie się o godzinie 10. Zaraz po niej odbędzie się sesja nadzwyczajna.

Lewica przeciwko absolutorium

Zarząd warszawski Nowej Lewicy podjął decyzję, że radni tej partii zagłosują przeciw udzieleniu absolutorium prezydentowi Warszawy. Ich decyzja nie wpłynie jednak na decyzję końcową, gdyż radni KO mają w radzie większość.

Klub radnych Koalicji Obywatelskiej w radzie Warszawy liczy 36 osób, a jego przewodniczącym od lat jest Jarosław Szostakowski. Opozycyjny klub radnych PiS liczy 14 radnych, którym przewodniczy Dariusz Figura. Klub Lewica, Miasto Jest Nasze, Wspólne Jutro liczy ośmioro radnych, z czego trzy radne są z Lewicy, troje z MJN i dwie radne z Wspólne Jutro. Przewodniczącą klubu jest Agata Diduszko-Zyglewska. W radzie jest też dwóch posłów niezrzeszonych, z czego jeden należy do Konfederacji.

Również w czwartek odbędzie się nadzwyczajna sesja rady dzielnicy Ursynów, zwołana w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym.

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