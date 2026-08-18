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Śródmieście

Dwie firmy chcą montować odcinkowy pomiar prędkości na Moście Poniatowskiego

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Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Fotoradar na Grochowskiej nie działa
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: ZDM
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Odcinkowy pomiar prędkości na Moście Poniatowskiego coraz bliżej. Drogowcy otworzyli oferty w przetargu i obie propozycje mieszczą się w budżecie - tańsza opiewa na blisko 1,5 mln zł.

Do przetargu zgłosiły się dwie firmy: SPRINT S.A. z Olsztyna i Lifor Sp. z o.o. z Bytomia. Dostawę, montaż oraz integrację urządzenia z Systemem CANARD wyceniły odpowiednio na prawie 1,7 mln zł i prawie 1,5 mln zł. Oferty mieszczą się w budżecie zaplanowanym przez drogowców.

Drogowcy przyjrzą się teraz ofertom i wybiorą najlepszą. Wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 300 dni na uruchomienie nowego systemu.

Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Źródło zdjęcia: ZDM

"Pierwszy taki odcinkowy pomiar prędkości w Polsce"

System zapewni pomiar na wiaduktach i Moście Poniatowskiego, ale obejmie nie tylko same wiadukty i przeprawę, ale także łącznice (w tym węzeł z Wisłostradą). "Będzie to pierwszy taki odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. Kierowcy przekraczający Wisłę w tym miejscu nie będą w stanie go uniknąć" - przekazali drogowcy.

Drogowcy podpisali już umowę na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na Wisłostradzie. W związku z tym fotoradar, który stał przy wylocie tunelu, zostanie przeniesiony na ulicę Wóycickiego. Z sześciu urządzeń, które stoją na Moście Poniatowskiego, jedno zostało już zdemontowane i w kwietniu stanęło na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej.

Pozostałe fotoradary z Mostu Poniatowskiego staną na Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze, Alei "Solidarności" przy Szwedzkiej, Starzyńskiego przy Moście Gdańskim, Alei Niepodległości przy Woronicza i Alei Wilanowskiej przy Domaniewskiej.

To kolejne podejście do montażu odcinkowego pomiaru prędkości na Moście Poniatowskiego. Za pierwszym razem nie wpłynęła żadna oferta, a za drugim zgłosiła się jedna firma, która realizację inwestycji wyceniła na blisko pięć milionów złotych - czyli prawie trzykrotnie więcej, niż wynosił przeznaczony na to zadanie budżet. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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