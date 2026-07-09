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Śródmieście

Dwa weekendy z remontami i zmianami w ruchu

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Aleje Jerozolimskie - jezdnia w kierunku Dworca Zachodniego
Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
W dwa kolejne weekendy: 11 i 12 lipca oraz 18 i 19 lipca drogowcy i tramwajarze zaplanowali intensywne prace. Wyremontowane zostaną Aleje Jerozolimskie od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego "Grzymały". Przy ulicy Emilii Plater będzie też remont torowiska.

Drogowcy wybrali wykonawców remontów kolejnych warszawskich ulic. Frezowane będą między innymi Aleje Jerozolimskie na Ochocie. Zostaną zamknięte dwa razy, w dwa kolejne weekendy. Prace będą rozpoczynały się w piątki o godzinie 22 i kończyły w poniedziałki o 5.

Jak w tym czasie będą jeździli kierowcy? Zamknięta będzie jezdnia Alej Jerozolimskich w kierunku Dworca Zachodniego, od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego "Grzymały"; kierowcy nie przejadą tędy od piątku, 10 lipca do poniedziałku, 13 lipca.

Weekendowe frezowania w Alejach Jerozolimskich
Weekendowe frezowania w Alejach Jerozolimskich
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Drugi etap prac został zaplanowany od piątku, 17 lipca do poniedziałku, 20 lipca. Objazd poprowadzi ulicą Grójecką do Kopińskiej i Sokołowskiego "Grzymały"; tak samo, w stronę Dworca Zachodniego, pojadą autobusy linii: 127, 158 i 159; podczas weekendowych frezowań, tramwajarze otworzą na Grójeckiej drugi pas w stronę Placu Narutowicza - od Placu Zawiszy do Niemcewicza; przejazd przez ulicę Niemcewicza pozostanie zamknięty.

W poniedziałek, 20 lipca, kierowcy pojadą już po wyremontowanym odcinku Alej Jerozolimskich.

Emilii Plater bez przejazdu

Trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Remontowane są także przejazdy przez tory. Na ostatni z nich - przy Emilii Plater - tramwajarze przeniosą się w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 12 na 13 lipca. Żeby nie tracić czasu, zastosują tu rozwiązanie znane z zeszłorocznego remontu na Placu Zawiszy - użyją wielkogabarytowych płyt prefabrykowanych.

Emilii Plater bez przejazdu
Emilii Plater bez przejazdu
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Przejazd przez tory tramwajowe przy ulicy Emilii Plaster będzie zamknięty; z Emilii Plater od Pałacu Kultury i Nauki kierowcy z dwóch pasów skręcą w prawo w Aleje Jerozolimskie, a z jednego zawrócą; z obu stron skrzyżowania nie będzie skrętu w lewo z Alej Jerozolimskich w ulicę Emilii Plater - w stronę Świętokrzyskiej i w stronę Koszykowej; objazd będzie prowadził Aleją Jana Pawła II do Świętokrzyskiej.

Kierowcy ponownie przejadą przez tory przed końcem lipca. Do tego czasu zmiany czekają także pasażerów. Objazdami pojadą autobusy linii: 117, 131, 507, 520, 521 i 525 oraz nocne - ruszające z Dworca Centralnego.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Remonty i utrudnienia w WarszawieRemonty dróg
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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