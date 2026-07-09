Śródmieście Dwa weekendy z remontami i zmianami w ruchu Oprac. Katarzyna Kędra |

Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Drogowcy wybrali wykonawców remontów kolejnych warszawskich ulic. Frezowane będą między innymi Aleje Jerozolimskie na Ochocie. Zostaną zamknięte dwa razy, w dwa kolejne weekendy. Prace będą rozpoczynały się w piątki o godzinie 22 i kończyły w poniedziałki o 5.

Jak w tym czasie będą jeździli kierowcy? Zamknięta będzie jezdnia Alej Jerozolimskich w kierunku Dworca Zachodniego, od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego "Grzymały"; kierowcy nie przejadą tędy od piątku, 10 lipca do poniedziałku, 13 lipca.

Weekendowe frezowania w Alejach Jerozolimskich Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Drugi etap prac został zaplanowany od piątku, 17 lipca do poniedziałku, 20 lipca. Objazd poprowadzi ulicą Grójecką do Kopińskiej i Sokołowskiego "Grzymały"; tak samo, w stronę Dworca Zachodniego, pojadą autobusy linii: 127, 158 i 159; podczas weekendowych frezowań, tramwajarze otworzą na Grójeckiej drugi pas w stronę Placu Narutowicza - od Placu Zawiszy do Niemcewicza; przejazd przez ulicę Niemcewicza pozostanie zamknięty.

W poniedziałek, 20 lipca, kierowcy pojadą już po wyremontowanym odcinku Alej Jerozolimskich.

Emilii Plater bez przejazdu

Trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Remontowane są także przejazdy przez tory. Na ostatni z nich - przy Emilii Plater - tramwajarze przeniosą się w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 12 na 13 lipca. Żeby nie tracić czasu, zastosują tu rozwiązanie znane z zeszłorocznego remontu na Placu Zawiszy - użyją wielkogabarytowych płyt prefabrykowanych.

Emilii Plater bez przejazdu Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Przejazd przez tory tramwajowe przy ulicy Emilii Plaster będzie zamknięty; z Emilii Plater od Pałacu Kultury i Nauki kierowcy z dwóch pasów skręcą w prawo w Aleje Jerozolimskie, a z jednego zawrócą; z obu stron skrzyżowania nie będzie skrętu w lewo z Alej Jerozolimskich w ulicę Emilii Plater - w stronę Świętokrzyskiej i w stronę Koszykowej; objazd będzie prowadził Aleją Jana Pawła II do Świętokrzyskiej.

Kierowcy ponownie przejadą przez tory przed końcem lipca. Do tego czasu zmiany czekają także pasażerów. Objazdami pojadą autobusy linii: 117, 131, 507, 520, 521 i 525 oraz nocne - ruszające z Dworca Centralnego.

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