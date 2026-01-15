Aleje Jerozolimskie współcześnie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Zarząd Dróg Miejskich poinformował, projekt zebry na wysokości ul. Brackiej przygotuje spółka Swarco, której oferta wyniosła nieco ponad 371 tysięcy złotych.

Drogowcy wskazują, że nowe przejście dla pieszych będzie naturalnym przedłużeniem ślepej końcówki ulicy Brackiej, gdzie powstała już zielona przestrzeń. W przyszłości będzie to element pieszej osi biegnącej od placu Powstańców Warszawy, przez tzw. plac Pięciu Rogów i skwer Wolnego Słowa, aż po plac Trzech Krzyży.

"Takie przejście od początku było planowane w ramach zmian w Alejach - w koordynacji z przebudową kolejowej linii średnicowej. W odróżnieniu od niektórych innych zadań można je jednak również wykonać osobno, pomimo że wciąż trwają prace projektowe dla linii średnicowej" - zaznacza ZDM.

Czy musi to trwać tak długo?

Zadaniem projektanta będzie opracowanie kompletnej dokumentacji, która pozwoli następnie na wybudowanie nowego przejścia. Na wykonanie tego prostego zadania będzie mieć aż 12 miesięcy od podpisania umowy. Dlaczego tak długo?

- Przygotowanie projektu, nie oznacza wzięcia kartki i narysowania zebry. To przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, a więc przede wszystkim uzyskanie opinii i uzgodnień ze wszystkimi podmiotami i instytucjami, zarówno z tymi, które z danego miejsca korzystają (ZTM, służby, etc.), jak i z tymi, z którymi projektowana rzecz wchodzi w kolizję. I to jest zwykle najbardziej czasochłonne, bo to są i instytucje miejskie, i zewnętrzne - wyjaśnia Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.

- Czasem wystarczy uzyskać od nich dokument, że inwestycja im nie przeszkadza, a czasem wynegocjować zakres przełożenia kabla, rury, albo przebudowy studni kanalizacyjnej, a więc ustalić termin, podział kosztów - dodaje.

Budowa w 2027 roku

Sama budowa przejścia będzie możliwa najprawdopodobniej w 2027 roku. Remont kolejowej linii średnicowej planowany jest na lata 30.

Bracką przecinają szerokie Aleje Jerozolimskie Źródło: ZDM