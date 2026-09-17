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Śródmieście

Dostali zgodę na odtworzenie elewacji, zamontowali duży ekran reklamowy

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Montaż ekranów reklamowych przy ul. Marszałkowskiej
Ekrany reklamowe pod szklaną fasadą przy ul. Marszałkowskiej
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
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Na ścianie dawnych Domów Towarowych Centrum przy ulicy Marszałkowskiej rozpoczął się montaż ekranu reklamowego. Bez zgody konserwatora zabytków i bez wiedzy urzędników, którzy zgody wydawali na całkiem inny zakres prac. Śródmiejski urząd zaalarmował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W środę przy budynku dawnych Domów Towarowych Centrum przy ulicy Marszałkowskiej 104/122 można było zauważyć prace przy elewacji obiektu. Pojawiło się rusztowanie, a wkrótce też olbrzymia reklama.

Była zgoda, ale na inne prace

O trwające w tym miejscu prace zapytaliśmy w śródmiejskim urzędzie. Zapytaliśmy, czy była wydawana na nie zgoda.

"Informujemy, że żadna z decyzji administracyjnych wydanych przez Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Śródmieście dotyczących prac prowadzonych przy budynku Domów Towarowych Centrum nie obejmowała montażu ekranów LED ani nośników reklamowych LED pod szklaną fasadą budynku" - przekazała nam w odpowiedzi przedstawicielka Urzędu Dzielnicy Śródmieście Blanka Kordula-Paczóska.

Urzędniczka wskazała, że ostatnia decyzja z 26 czerwca 2026 roku dotyczyła przebudowy części elewacji budynku Wars Sawa, polegającej na demontażu istniejących reklam wielkoformatowych oraz odtworzeniu zewnętrznej fasady szklanej budynku przy ulicy Marszałkowskiej 104/122.

Z kolei wcześniejsza decyzja z 23 marca tego roku dotyczyła "przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania fragmentu budynku DT Wars Sawa na potrzeby dwóch lokali gastronomicznych". "Zatwierdzony projekt budowlany przewidywał przebudowę fragmentu fasady szklanej, wykonanie drzwi oraz demontaż logotypów H&M i montaż logotypów Żabka oraz Popeyes" - wymieniła Kordula-Paczóska.

Żadna z decyzji nie dotyczyła nośników LED. Mimo tego właściciel obiektu rozpoczął ich montaż, nie przejmując się brakiem zgody.

Montaż ekranów reklamowych przy ul. Marszałkowskiej
Montaż ekranów reklamowych przy ul. Marszałkowskiej
Montaż ekranów reklamowych przy ul. Marszałkowskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Montaż ekranów reklamowych przy ul. Marszałkowskiej
Montaż ekranów reklamowych przy ul. Marszałkowskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Montaż ekranów reklamowych przy ul. Marszałkowskiej
Montaż ekranów reklamowych przy ul. Marszałkowskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Montaż ekranów reklamowych przy ul. Marszałkowskiej
Montaż ekranów reklamowych przy ul. Marszałkowskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Nie było mowy o ekranach LED

W odpowiedzi śródmiejskiego urzędu czytamy również, że zgodność wykonywanych robót nadzoruje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zapewniono nas, że Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Śródmieście oraz Stołeczny Konserwator Zabytków, "nie prowadzili postępowania, ani nie procedowali wniosku dotyczącego montażu ekranów LED pod szklaną fasadą budynku".  

"Uzgodnienie przez Stołecznego Konserwatora Zabytków projektu budowlanego dotyczącego przebudowy fasady budynku nie obejmowało montażu ekranów LED. Również wydane pozwolenie na budowę nie obejmowało wykonania ani montażu tego rodzaju urządzeń pod elewacją" - zapewniła nas urzędniczka. Podkreśliła też, że "ocena, czy ich wykonanie wymagało uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych lub dokonania zgłoszenia, pozostaje w kompetencjach organów nadzoru budowlanego".

Mimo to, śródmiejski urząd przekazał, że przyjrzał się sprawie. "Mając na uwadze sygnalizowane przez media wątpliwości dotyczące zakresu prowadzonych prac, przekazaliśmy do właściwego organu nadzoru budowlanego prośbę o przeprowadzenie kontroli i zweryfikowanie, czy wykonywane roboty pozostają zgodne z wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz obowiązującymi przepisami prawa" - podsumowała Kordula-Paczóska.

Miasto: ekraniki bez żadnej dokumentacji

Również ratusz z zaniepokojeniem przygląda się sytuacji przy Marszałkowskiej. Zwraca uwagę, że duża reklama to niejedyny problem. Według urzędników z różnych stron budynku pojawiają się również mniejsze ekrany.

- Jeśli chodzi o Domy Towarowe, ze szczególną atencją obserwujemy to, co się dzieje wokół tej sprawy. Dzisiaj właściciel ma jedynie zgodę budowlaną na odtworzenie elewacji budynku. Nie ma tam mowy o żadnych elementach reklamowych. Ale te małe ekraniki, które się pojawiły, czy to na elewacji Juniora, czy na Pasażu "Wiecha", w głębi, albo wręcz na elewacji od strony parteru, to są naszym zdaniem elementy, na które nie mają żadnej dokumentacji - ocenił na wtorkowym spotkaniu z dziennikarzami Bartosz Rozbiewski, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Zapowiedział, że urzędnicy będą "doprowadzać do tego, by podobne ekrany znikały", bo "nie mają żadnej ścieżki administracyjnej, która by pozwalała na montaż tego typu nośników".

Zapytaliśmy właściciela obiektu (Spółka G City), dlaczego zdecydował się zamontować ekrany mimo braku zgód urzędników. Czekamy na odpowiedź.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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