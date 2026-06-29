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Śródmieście

Za pierwszym razem "pytania zbył milczeniem". Drugie przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego

Emil Jędrzejewski w prokuraturze
"Pan doktor jest wezwany w charakterze świadka"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski stawił się ponownie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Ma złożyć zeznania w sprawie nieprawidłowości i błędów medycznych, do jakich miało dochodzić w czasie, kiedy koordynatorem SOR był Dawid Kacprzyk.

To drugie przesłuchanie lekarza. Tym razem mężczyzna stawił się w siedzibie prokuratury z pełnomocnikiem. Czekali na niego dziennikarze.

- Pan doktor jest wezwany w charakterze świadka. Nie jest stroną postępowania. Będziemy rozmawiać z prokuratorem, a jeśli wyrazi zgodę na odtajnienie części tego, co się dziś wydarzy, być może pan doktor coś państwu powie - zapowiedział mecenas Tomasz Jendrasiak, pełnomocnik Emila Jędrzejewskiego.

Emil Jędrzejewski w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie
Emil Jędrzejewski w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie
Źródło zdjęcia: TVN24

Kilkadziesiąt pytań zbył milczeniem

Doktor Emil Jędrzejewski został w minioną środę wezwany w charakterze świadka na przesłuchanie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z informacjami, jakie przedstawił dzień wcześniej w wywiadzie w Kanale Zero. Lekarz twierdził, że na SOR Szpitala Południowego, którego koordynatorem był Dawid Kacprzyk, procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.

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Zarzuty dr. Emila Jędrzejewskiego wobec działalności Szpitala Południowego i dr. Dawida Kacprzyka. Materiał Sebastiana Napieraja
Źródło: TVN24

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał, że chirurg zbył kilkadziesiąt pytań milczeniem i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Z tego powodu wyznaczony został termin kolejnego przesłuchania.

- Świadek przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi o dwie osoby wraz z ich numerami PESEL. Stwierdził, że jego wiedza dotyczy tych osób - poinformował prok. Skiba.

Wyjaśnił, że jedna ze wskazanych osób to pacjent, który zmarł w toalecie SOR-u. W tej sprawie Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów prowadzi śledztwo. Dodał, że druga osoba wskazana w notatce nie została dotychczas odnotowana w jakiejkolwiek sprawie.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
ProkuraturaProkuratura Okręgowa
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