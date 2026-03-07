Latali dronami w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Usłyszeli zarzuty

Mężczyźni, którzy korzystali z dronów w strefie zakazu lotów usłyszeli zarzuty (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji poinformował, iż w czwartek około godziny 14.40 na terenie ogrodów na tyłach Uniwersytetu Warszawskiego dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat, obywateli Polski, korzystało z małych dronów, naruszając tym samym obowiązujący w tym rejonie miasta zakaz.

- Mężczyźni zostali zatrzymani, a drony zostały zabezpieczone. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku artykułu 212 ustawy Prawo lotnicze - wyjaśnił.

Artykuł ten przewiduje odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów o ruchu lotniczym, w tym nieuprawniony lot dronem w strefie zastrzeżonej. Grozi za to kara pozbawienia wolności do pięciu lat.

Usłyszeli zarzuty

Jak dodał Sobótka, zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali zwolnieni po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności procesowych, a sprawę skierowano na drogę sądową.

- Z relacji mężczyzn wynikało, że nie zdawali sobie sprawy, że korzystanie z takich urządzeń w tej części centrum miasta jest zakazane i wiąże się z jakąkolwiek odpowiedzialnością karną - przekazał. Dodał, że były to amatorskie drony.

O sprawie informowało w sobotę Radio Zet. Jak przekazało, służby analizowały trasy lotów zabezpieczonych dronów. Odbywały się w rejonie Pałacu Prezydenckiego i Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w którym obowiązuje strefa zakazu lotów SOP.

Opracowała Alicja Glinianowicz /tok