Śródmieście

Latali dronami w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Usłyszeli zarzuty

Mężczyźni, którzy korzystali z dronów w strefie zakazu lotów usłyszeli zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyźni, którzy korzystali z dronów w strefie zakazu lotów usłyszeli zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock
Dwaj młodzi mężczyźni, którzy korzystali z dronów na terenie ogrodów Uniwersytetu Warszawskiego, usłyszeli zarzuty. Naruszyli bowiem obowiązujący w tym rejonie miasta zakaz lotów - przekazała w sobotę Komenda Stołeczna Policji.

Asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji poinformował, iż w czwartek około godziny 14.40 na terenie ogrodów na tyłach Uniwersytetu Warszawskiego dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat, obywateli Polski, korzystało z małych dronów, naruszając tym samym obowiązujący w tym rejonie miasta zakaz.

- Mężczyźni zostali zatrzymani, a drony zostały zabezpieczone. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku artykułu 212 ustawy Prawo lotnicze - wyjaśnił.

Artykuł ten przewiduje odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów o ruchu lotniczym, w tym nieuprawniony lot dronem w strefie zastrzeżonej. Grozi za to kara pozbawienia wolności do pięciu lat.

Usłyszeli zarzuty

Jak dodał Sobótka, zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali zwolnieni po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności procesowych, a sprawę skierowano na drogę sądową.

- Z relacji mężczyzn wynikało, że nie zdawali sobie sprawy, że korzystanie z takich urządzeń w tej części centrum miasta jest zakazane i wiąże się z jakąkolwiek odpowiedzialnością karną - przekazał. Dodał, że były to amatorskie drony.

O sprawie informowało w sobotę Radio Zet. Jak przekazało, służby analizowały trasy lotów zabezpieczonych dronów. Odbywały się w rejonie Pałacu Prezydenckiego i Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w którym obowiązuje strefa zakazu lotów SOP. 

Nad Warszawą krążył samolot. Wiemy, czego szukał

Nad Warszawą krążył samolot. Wiemy, czego szukał

Mokotów
Ilu Polaków wróciło z Bliskiego Wschodu? Szef kancelarii premiera o liczbach

Ilu Polaków wróciło z Bliskiego Wschodu? Szef kancelarii premiera o liczbach

BIZNES

Opracowała Alicja Glinianowicz /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

