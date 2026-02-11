Przebudowa Kruczej, zmiany na Placu Narutowicza, remont Trasy Łazienkowskiej. Plany drogowców

Miasto planuje przebudować Bartycką (nagranie archiwalne) Źródło: Mateusz Szmeleter/tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizuje obecnie siedem inwestycji i zamierza rozpocząć dwie kolejne w roku 2026. W przygotowaniu jest też 26 następnych zadań.

Zarząd Dróg Miejskich planuje remonty około 40 kilometrów ulic, budowę nowych ścieżek rowerowych i naprawę chodników. Drogowcy nie ukrywają, że obecnie toczące się prace zostały "zamrożone" z powodu zimy.

W tunelu Wisłostrady i na moście Poniatowskiego powinien pojawić się odcinkowy pomiar prędkości. Znajdujące się tam obecnie fotoradary trafią w inne lokalizacje.

W 2026 roku ruszą przygotowania do rozszerzenia strefy płatnego parkowania na Bielanach. Jesienią drogowcy przedstawią też władzom miasta rekomendacje, co do kształtu strefy we Włochach i na Służewcu.

Drogowcy planują nową świąteczną iluminację oraz nowe podświetlenie Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Chcą też wymienić oprawy oświetlenia w parkach, skwerach i na zabytkowych terenach na energooszczędne.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta planuje w tym roku rozpoczęcie dwóch inwestycji: przebudowy placu Narutowicza na Ochocie oraz budowy ciągu ulic Codzienna, Łokietka i Pratulińska na Targówku.

Dyrektorka SZRM Ewelina Degowska poinformowała podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami o podpisaniu porozumienia z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg, który zajmie się realizacją prac na Ochocie.

- Mam nadzieje, że najpóźniej w maju pracownicy będą gotowi, żeby wejść w teren i rozpocząć wymianę nawierzchni. Powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe, nasadzenia, nowa mała architektura. Planujemy gruntownie zmienić to miejsce - zapowiedziała.

Plac Narutowicza przejdzie metamorfozę (zdjęcie archiwalne) Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Inwestycja na Targówku jest obecnie na etapie przygotowania. Drogowcy czekają na decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drgowej). Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest na drugie półrocze. SZRM szacuje, że pod koniec roku podpisze umowę z wykonawcą, który zrealizuje prace do końca 2028 roku.

Skrzyżowanie ulic Codziennej i Kondratowicza Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

W realizacji jest aktualnie siedem inwestycji nadzorowanych przez SZRM: przebudowa ulic Grzybowskiej, budowa tuneli pod torami w Rembertowie i Wesołej, rozbudowa ulicy Białołęckiej i budowa mostu w ciągu ulicy Płochocińskiej. Jeszcze w tym roku mają zakończyć się prace prowadzone na ulicy Środkowej i w alei Stanów Zjednoczonych.

Układ drogowy wokół PKiN do zmiany

Na horyzoncie pojawiła się też nowa inwestycja, którą udało wpisać się do Wieloletniej Prognozy Finansowej. To budowa dwóch dróg ścisłym centrum, które połączą Marszałkowską z Emilii Plater. W drugim kwartale roku drogowcy planują ogłoszenie przetargów na ich projekty.

Pierwsza droga będzie kontynuacją ulicy Fangora. Obsadzona drzewami alejka powstała po północnej stronie Pałacu Kultury i Nauki. Prowadzi obecnie od Marszałkowskiej wzdłuż Muzeum Sztuki Nowoczesnej i działki, gdzie trwa budowa TR Warszawa.

Druga droga będzie łącznikiem pomiędzy Marszałkowską a Emilii Plater od strony południowej Pałacu Kultury i Nauki.

- Biuro Architektury jest na etapie uzgadniania zakresu poszczególnych zdań. Liczymy, że do drugiego kwartału roku uda nam się zebrać wszystkie wytyczne i ogłosić przetarg na dokumentację projektową – zapowiedziała Degowska.

Drogowcy planują zmiany w rejonie Pałacu Kultury i Nauki Źródło: Drone in Warsaw/AdobeStock

Przymiarki do przebudowy Bartyckiej

Dyrektorka SZRM wyliczyła, że obecnie w przygotowaniu jest 28 nowych inwestycji, z czego dwie wspomniane na wstępie, rozpoczną się jeszcze w tym roku. Na liście drogowców jest między innymi przygotowanie budowy Trasy Mostu Północnego, obwodnicy śródmiejskiej, tunelu w ulicy Tysiąclecia, budowy drugiej jezdni Alej Jerozolimskich, przebudowy skrzyżowania Puławskiej i Pileckiego czy Modlińskiej.

Mapa inwestycji realizowanych przez SZRM Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

W planach jest także rozpoczęcie przebudowy ulicy Bartyckiej. O jej gruntowny remont mieszkańcy okolicznych osiedli zabiegają od lat. Łącząca Siekierki z Czerniakowem ulica po każdych większych opadach zamienia się w jezioro. Potrzebna jest budowa kanalizacji deszczowej, ale również nowe chodniki i ścieżka rowerowa.

Drogowcy przedstawili aktualny harmonogram inwestycji. Jeszcze w tym miesiącu liczą na pozyskanie decyzji środowiskowej, co umożliwi im wystąpienie w czerwcu o decyzję ZRID. Jak przewidują, dostaną ją w styczniu 2027 roku. Następnie, w trzecim kwartale przyszłego roku, chcą ogłosić przetarg na roboty budowlane. Podpisanie umowy nastąpiłoby do końca roku. Wykonawca dostanie czas na realizację zadania do drugiego lub trzeciego kwartału 2029 roku.

Ulica Bartycka przejdzie remont Źródło: UM Warszawy

"Zamrożone" inwestycje

- Sezon zimowy jest w tym roku wyjątkowo trudny. W ubiegłym roku o tej porze pełną parą szły prace na placu centralnym. Ten okres mamy z 17 "zamrożonymi" inwestycjami, które były planowane na ukończenie wiosną lub latem tego roku. Od przerwy świątecznej na tych inwestycjach niewiele się dzieje. Zakładaliśmy przerwy zimowe, ale nie ukrywam, że chyba nikt nie przewidywał, że będą tak długie - mówił podczas spotkania dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.

Z tego powodu nie rozpoczęły się jeszcze prace związane z budową drogi rowerowej i remontem chodników w alei Jana Pawła II na odcinku rondo ONZ - Aleja "Solidarności". Ich początek był planowany na 7 stycznia. Nie wiadomo też jeszcze, w jakim stopniu mroźna aura wpłynie na tempo ukończenia robót prowadzonych na Marszałkowskiej, Złotej i Zgoda, Grenadierów, Starzyńskiego czy Rzymowskiego.

"Zamrożone" inwestycje na terenie stolicy Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

100 milionów złotych na remonty jezdni

Mimo trudnego początku roku pewne jest, że drogowcy mają już zabezpieczone środki na kolejne inwestycje. - Na ten rok mamy 100 milionów złotych na frezowania i remonty. Zakładamy, że wystarczy to nam na remont około 40 kilometrów dróg - zapowiedział dyrektor ZDM. I zaznaczył, że w nadchodzących miesiącach mogą jeszcze pojawić się pieniądze zaoszczędzone w ramach planowanych przetargów lub dodatkowe finansowanie przyznane przez radę miasta.

W toku są już przetargi na frezowanie ulic: Spalinowej (Turbinowa - Grenadierów), Szaserów (Garwolińska - Makowska), Alei Szandarów (Czwartaków - Aleja Chruściela "Montera"), Koszykowej (Aleja Niepodległości - Lindleya), Alej Jerozolimskich (Plac Zawiszy - Kopińska), Szwoleżerów (Czerniakowska - Myśliwiecka), Krajewskiego (Zajączkowska - Zakroczymska) oraz Madalińskiego (Aleja Niepodległości - Puławska).

Lista remontowych planów drogowców Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

W planach na rok 2026 są remonty niemal 20 chodników. Drogowcy chcą też dokończyć trwające już prace na ulicach Grenadierów, Starzyńskiego, Fieldorfa, Sobieskiego, Rzymowskiego i Gandhi.

Lista chodników do remontu w 2026 roku Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Dążą do tysiąca kilometrów tras rowerowych

- Myślę, że w ciągu najbliższych trzech, czterech lat dobrniemy do tysiąca kilometrów infrastruktury rowerowej - zapowiedział Puchalski. Obecnie rowerzyści mają w Warszawie do dyspozycji 873 kilometry dróg, pasów i kontrapasów rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych.

W tym roku planowana jest budowa nowych dróg rowerowych na Ostrobramskiej (między Międzyborską a Grenadierów) i na wspomnianym wcześniej odcinku alei Jana Pawła II. Drogowcy przygotowują też przetargi na budowę drogi rowerowej na Mickiewicza, a na ukończeniu jest projektowanie tras na Woronicza, Patriotów i Lucerny.

W przygotowaniu są też projekty tras na rondzie Zesłańców Syberyjskich, na Puławskiej (odcinek Dolna - Goworka), Andersa (Nowolipki - plac Bankowy) oraz na całej długości Alei Niepodległości i Alei Waszyngtona. W ramach tych inwestycji drogowcy zakładają także powstanie nowych przejść naziemnych.

Inwestycje rowerowe w 2026 roku Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Chcą rozpocząć przebudowę Kruczej

Drogowcy zamierzają wystąpić wiosną do Rady Warszawy o przesunięcie środków na przebudowę ulicy Kruczej.

Według planów ZDM zostanie ona zwężona do dwóch jednokierunkowych jezdni, a w środku będzie park linearny ze zbiornikami na wodę i retencję oraz z niską zielenią i wysokimi drzewami.

- Projektowanie już się zakończyło. Chcielibyśmy w tym roku ogłosić postępowanie przetargowe i rozpocząć przebudowę, żeby z końcem 2027 roku zamknąć tę inwestycję - poinformował Puchalski.

Remont Trasy Łazienkowskiej

Szybciej, niż początkowo planował ZDM, ruszy remont Trasy Łazienkowskiej. - Zakładaliśmy, że kolejne prace będą realizowane już po przebudowie linii średnicowej, na początku lat 30. Jednak chcielibyśmy część prac na Trasie łazienkowskiej wykonać przed tą inwestycją - zapowiedział Puchalski.

Latem planowana jest wymiana oświetlenia i remont pasa dzielącego jezdnie wraz z wymianą barier energochłonnych. - One są skrajnie zużyte i wymagają od nas prac. Chcielibyśmy przeprowadzić je w te wakacje i zapewne też w kolejne w ciągu następnych dwóch, trzech lat - mówił dyrektor ZDM.

Wyjaśnił, że rozłożenie prac na kilka sezonów ma na celu zminimalizowanie utrudnień dla kierowców.

Fotoradary zmienią lokalizacje

Drogowcy planują też ustawienie fotoradaru przy węźle Trasy Łazienkowskiej i Wisłostrady.

Fotoradar ma pojawić się na węźle Trasy Łazienkowskiej z Wisłostradą Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Trwa przetarg na odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady, a w przygotowaniu jest kolejne postępowanie obejmujące Most Poniatowskiego. Znajdujące się na nim dziś fotoradary zostaną przeniesione w inne miejsca. Jeden z nich ma trafić na ulicę Grochowską, w rejon skrzyżowania z Zamieniecką i placem Szembeka, gdzie w wypadku zginął sześcioletni chłopiec.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych

W ramach poprawy bezpieczeństwa drogowcy kontynuują też program remontów przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Dotychczas zmiany wprowadzono w 182 miejscach, a plany wobec kolejnych 127 lokalizacji są w przygotowaniu. Po ich realizacji do poprawy pozostanie 60 miejsc, które w audycie bezpieczeństwa zostały ocenione najgorzej, czyli na 0 lub 1.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Jednym z elementów poprawy bezpieczeństwa są nowe sygnalizacje świetlne. Ich budowa planowana jest w tym roku między innymi na skrzyżowaniach Chmielnej i Żelaznej, Marymonckiej i Twardowskiej, Wysockiego i Syrokomli oraz Palestyńskiej), Popiełuszki i Gojawiczyńskiej, Kijowskiej i Markowskiej oraz Brzeskiej, Lazurowej i Dywizjonu 303, Rzymowskiego i Modzelewskiego.

Sygnalizacje świetlne - nowe i do przebudowy Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Powiększanie strefy płatnego parkowania

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania (SPPN) we Włochach i na Służewcu. Trwają prace nad raportem. Jak zapowiedział dyrektor ZDM, w drugim kwartale tego roku rekomendacje w tej sprawie zostaną przedstawione zarządowi miasta oraz Radzie Warszawy. - Chcielibyśmy, żeby w ramach tej uchwały uregulować też kwestię ulicy Międzynarodowej - dodał.

Ruszają też przymiarki do rozszerzenia SPPN na Bielanach. Ich pierwszym etapem będą badania parkingowe. - To będzie bardzo duże badanie i bardzo dużo analiz do wykonania. Rozpoczniemy je w tym roku, ale prawdopodobnie temat pod kątem analitycznym będziemy zamykać w pierwszej połowie przyszłego roku - zastrzegł Puchalski.

SPPN przy Grochowskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Oświetlenie i świąteczna iluminacja

W ostatnich czterech latach drogowcy wymienili 82 tysiące opraw ulicznych na energooszczędne. To 88 procent oświetlenia, za które odpowiada ZDM. - Po zakończonym projekcie SOWA cała energia elektryczna, która służy do oświetlenia warszawskich ulic pochodzi z odnawialnych źródeł energii - przekazał Puchalski.

- W tym roku koncentrujemy się na programie wymiany opraw nietypowych. Będzie dotyczył parków, skwerów i terenów zabytkowych - dodał.

Niebawem rozstrzygnięty zostanie przetarg na wdrożenie inteligentnego systemu sterowania miejskim oświetleniem. Jego zadaniem będzie między innymi wczesne wykrywanie awarii, monitorowanie zużycie energii czy sterowanie natężeniem światła na warszawskich ulicach.

W przygotowaniu jest przetarg na nową iluminację świąteczną, która będzie ozdabiała ulice przez kolejne trzy sezony.

Świąteczna iluminacja na Placu Zamkowym (zdjęcie z 2024 roku) Źródło: ZDM

Dodatkowo trwają jeszcze dwa inne postępowania przetargowe: na nową iluminację Mostu Śląsko-Dąbrowskiego oraz projekt masterplanu oświetlenia dla parku kulturowego Historycznego Centrum Warszawy.

- Mamy spore oszczędności w zużyciu energii i kosztach z tym związanych, dlatego możemy te pieniądze lokować na inne zdania - wyjaśnił Puchalski.

