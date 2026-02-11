Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Przebudowa Kruczej, zmiany na Placu Narutowicza, remont Trasy Łazienkowskiej. Plany drogowców

|
Trasa Łazienkowska
Miasto planuje przebudować Bartycką (nagranie archiwalne)
Źródło: Mateusz Szmeleter/tvnwarszawa.pl
Drogowcy przedstawili tegoroczne plany inwestycyjne. Za 100 milionów złotych chcą wyremontować 40 kilometrów ulic. Poprawki czekają między innymi Trasę Łazienkowską. Na horyzoncie są też kolejne ścieżki rowerowe i nowe chodniki. Możemy spodziewać się rozpoczęcia długo wyczekiwanej przebudowy placu Narutowicza. Jeśli radni zgodzą się na przesunięcie środków, roboty powinny ruszyć także na ulicy Kruczej.
Kluczowe fakty:
  • Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizuje obecnie siedem inwestycji i zamierza rozpocząć dwie kolejne w roku 2026. W przygotowaniu jest też 26 następnych zadań.
  • Zarząd Dróg Miejskich planuje remonty około 40 kilometrów ulic, budowę nowych ścieżek rowerowych i naprawę chodników. Drogowcy nie ukrywają, że obecnie toczące się prace zostały "zamrożone" z powodu zimy.
  • W tunelu Wisłostrady i na moście Poniatowskiego powinien pojawić się odcinkowy pomiar prędkości. Znajdujące się tam obecnie fotoradary trafią w inne lokalizacje.
  • W 2026 roku ruszą przygotowania do rozszerzenia strefy płatnego parkowania na Bielanach. Jesienią drogowcy przedstawią też władzom miasta rekomendacje, co do kształtu strefy we Włochach i na Służewcu.
  • Drogowcy planują nową świąteczną iluminację oraz nowe podświetlenie Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Chcą też wymienić oprawy oświetlenia w parkach, skwerach i na zabytkowych terenach na energooszczędne.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta planuje w tym roku rozpoczęcie dwóch inwestycji: przebudowy placu Narutowicza na Ochocie oraz budowy ciągu ulic Codzienna, Łokietka i Pratulińska na Targówku.

Dyrektorka SZRM Ewelina Degowska poinformowała podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami o podpisaniu porozumienia z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg, który zajmie się realizacją prac na Ochocie.

- Mam nadzieje, że najpóźniej w maju pracownicy będą gotowi, żeby wejść w teren i rozpocząć wymianę nawierzchni. Powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe, nasadzenia, nowa mała architektura. Planujemy gruntownie zmienić to miejsce - zapowiedziała.

Plac Narutowicza przejdzie metamorfozę (zdjęcie archiwalne)
Plac Narutowicza przejdzie metamorfozę (zdjęcie archiwalne)
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Inwestycja na Targówku jest obecnie na etapie przygotowania. Drogowcy czekają na decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drgowej). Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest na drugie półrocze. SZRM szacuje, że pod koniec roku podpisze umowę z wykonawcą, który zrealizuje prace do końca 2028 roku.

Skrzyżowanie ulic Codziennej i Kondratowicza
Skrzyżowanie ulic Codziennej i Kondratowicza
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

W realizacji jest aktualnie siedem inwestycji nadzorowanych przez SZRM: przebudowa ulic Grzybowskiej, budowa tuneli pod torami w Rembertowie i Wesołej, rozbudowa ulicy Białołęckiej i budowa mostu w ciągu ulicy Płochocińskiej. Jeszcze w tym roku mają zakończyć się prace prowadzone na ulicy Środkowej i w alei Stanów Zjednoczonych.

Zbudują kolejowy objazd na czas budowy tunelu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zbudują kolejowy objazd na czas budowy tunelu

Dariusz Gałązka

Układ drogowy wokół PKiN do zmiany

Na horyzoncie pojawiła się też nowa inwestycja, którą udało wpisać się do Wieloletniej Prognozy Finansowej. To budowa dwóch dróg ścisłym centrum, które połączą Marszałkowską z Emilii Plater. W drugim kwartale roku drogowcy planują ogłoszenie przetargów na ich projekty.

Pierwsza droga będzie kontynuacją ulicy Fangora. Obsadzona drzewami alejka powstała po północnej stronie Pałacu Kultury i Nauki. Prowadzi obecnie od Marszałkowskiej wzdłuż Muzeum Sztuki Nowoczesnej i działki, gdzie trwa budowa TR Warszawa.

Druga droga będzie łącznikiem pomiędzy Marszałkowską a Emilii Plater od strony południowej Pałacu Kultury i Nauki.

- Biuro Architektury jest na etapie uzgadniania zakresu poszczególnych zdań. Liczymy, że do drugiego kwartału roku uda nam się zebrać wszystkie wytyczne i ogłosić przetarg na dokumentację projektową – zapowiedziała Degowska.

Drogowcy planują zmiany w rejonie Pałacu Kultury i Nauki
Drogowcy planują zmiany w rejonie Pałacu Kultury i Nauki
Źródło: Drone in Warsaw/AdobeStock
Jerozolimskie i Most Poniatowskiego bez tramwajów. Jest wstępny termin remontu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jerozolimskie i Most Poniatowskiego bez tramwajów. Jest wstępny termin remontu

Klaudia Kamieniarz

Przymiarki do przebudowy Bartyckiej

Dyrektorka SZRM wyliczyła, że obecnie w przygotowaniu jest 28 nowych inwestycji, z czego dwie wspomniane na wstępie, rozpoczną się jeszcze w tym roku. Na liście drogowców jest między innymi przygotowanie budowy Trasy Mostu Północnego, obwodnicy śródmiejskiej, tunelu w ulicy Tysiąclecia, budowy drugiej jezdni Alej Jerozolimskich, przebudowy skrzyżowania Puławskiej i Pileckiego czy Modlińskiej.

Mapa inwestycji realizowanych przez SZRM
Mapa inwestycji realizowanych przez SZRM
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

W planach jest także rozpoczęcie przebudowy ulicy Bartyckiej. O jej gruntowny remont mieszkańcy okolicznych osiedli zabiegają od lat. Łącząca Siekierki z Czerniakowem ulica po każdych większych opadach zamienia się w jezioro. Potrzebna jest budowa kanalizacji deszczowej, ale również nowe chodniki i ścieżka rowerowa.

Drogowcy przedstawili aktualny harmonogram inwestycji. Jeszcze w tym miesiącu liczą na pozyskanie decyzji środowiskowej, co umożliwi im wystąpienie w czerwcu o decyzję ZRID. Jak przewidują, dostaną ją w styczniu 2027 roku. Następnie, w trzecim kwartale przyszłego roku, chcą ogłosić przetarg na roboty budowlane. Podpisanie umowy nastąpiłoby do końca roku. Wykonawca dostanie czas na realizację zadania do drugiego lub trzeciego kwartału 2029 roku.

Ulica Bartycka przejdzie remont
Ulica Bartycka przejdzie remont
Źródło: UM Warszawy

"Zamrożone" inwestycje

- Sezon zimowy jest w tym roku wyjątkowo trudny. W ubiegłym roku o tej porze pełną parą szły prace na placu centralnym. Ten okres mamy z 17 "zamrożonymi" inwestycjami, które były planowane na ukończenie wiosną lub latem tego roku. Od przerwy świątecznej na tych inwestycjach niewiele się dzieje. Zakładaliśmy przerwy zimowe, ale nie ukrywam, że chyba nikt nie przewidywał, że będą tak długie - mówił podczas spotkania dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.

Z tego powodu nie rozpoczęły się jeszcze prace związane z budową drogi rowerowej i remontem chodników w alei Jana Pawła II na odcinku rondo ONZ - Aleja "Solidarności". Ich początek był planowany na 7 stycznia. Nie wiadomo też jeszcze, w jakim stopniu mroźna aura wpłynie na tempo ukończenia robót prowadzonych na Marszałkowskiej, Złotej i Zgoda, Grenadierów, Starzyńskiego czy Rzymowskiego.

"Zamrożone" inwestycje na terenie stolicy
"Zamrożone" inwestycje na terenie stolicy
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

100 milionów złotych na remonty jezdni

Mimo trudnego początku roku pewne jest, że drogowcy mają już zabezpieczone środki na kolejne inwestycje. - Na ten rok mamy 100 milionów złotych na frezowania i remonty. Zakładamy, że wystarczy to nam na remont około 40 kilometrów dróg - zapowiedział dyrektor ZDM. I zaznaczył, że w nadchodzących miesiącach mogą jeszcze pojawić się pieniądze zaoszczędzone w ramach planowanych przetargów lub dodatkowe finansowanie przyznane przez radę miasta.

W toku są już przetargi na frezowanie ulic: Spalinowej (Turbinowa - Grenadierów), Szaserów (Garwolińska - Makowska), Alei Szandarów (Czwartaków - Aleja Chruściela "Montera"), Koszykowej (Aleja Niepodległości - Lindleya), Alej Jerozolimskich (Plac Zawiszy - Kopińska), Szwoleżerów (Czerniakowska - Myśliwiecka), Krajewskiego (Zajączkowska - Zakroczymska) oraz Madalińskiego (Aleja Niepodległości - Puławska).

Lista remontowych planów drogowców
Lista remontowych planów drogowców
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

W planach na rok 2026 są remonty niemal 20 chodników. Drogowcy chcą też dokończyć trwające już prace na ulicach Grenadierów, Starzyńskiego, Fieldorfa, Sobieskiego, Rzymowskiego i Gandhi.

Lista chodników do remontu w 2026 roku
Lista chodników do remontu w 2026 roku
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Dążą do tysiąca kilometrów tras rowerowych

- Myślę, że w ciągu najbliższych trzech, czterech lat dobrniemy do tysiąca kilometrów infrastruktury rowerowej - zapowiedział Puchalski. Obecnie rowerzyści mają w Warszawie do dyspozycji 873 kilometry dróg, pasów i kontrapasów rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych.

W tym roku planowana jest budowa nowych dróg rowerowych na Ostrobramskiej (między Międzyborską a Grenadierów) i na wspomnianym wcześniej odcinku alei Jana Pawła II. Drogowcy przygotowują też przetargi na budowę drogi rowerowej na Mickiewicza, a na ukończeniu jest projektowanie tras na Woronicza, Patriotów i Lucerny.

W przygotowaniu są też projekty tras na rondzie Zesłańców Syberyjskich, na Puławskiej (odcinek Dolna - Goworka), Andersa (Nowolipki - plac Bankowy) oraz na całej długości Alei Niepodległości i Alei Waszyngtona. W ramach tych inwestycji drogowcy zakładają także powstanie nowych przejść naziemnych.

Inwestycje rowerowe w 2026 roku
Inwestycje rowerowe w 2026 roku
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Chcą rozpocząć przebudowę Kruczej

Drogowcy zamierzają wystąpić wiosną do Rady Warszawy o przesunięcie środków na przebudowę ulicy Kruczej.

Według planów ZDM zostanie ona zwężona do dwóch jednokierunkowych jezdni, a w środku będzie park linearny ze zbiornikami na wodę i retencję oraz z niską zielenią i wysokimi drzewami.

- Projektowanie już się zakończyło. Chcielibyśmy w tym roku ogłosić postępowanie przetargowe i rozpocząć przebudowę, żeby z końcem 2027 roku zamknąć tę inwestycję - poinformował Puchalski.

Krucza miała być jak La Rambla. Pomysł w ogniu krytyki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Krucza miała być jak La Rambla. Pomysł w ogniu krytyki

Piotr Bakalarski

Remont Trasy Łazienkowskiej

Szybciej, niż początkowo planował ZDM, ruszy remont Trasy Łazienkowskiej. - Zakładaliśmy, że kolejne prace będą realizowane już po przebudowie linii średnicowej, na początku lat 30. Jednak chcielibyśmy część prac na Trasie łazienkowskiej wykonać przed tą inwestycją - zapowiedział Puchalski.

Latem planowana jest wymiana oświetlenia i remont pasa dzielącego jezdnie wraz z wymianą barier energochłonnych. - One są skrajnie zużyte i wymagają od nas prac. Chcielibyśmy przeprowadzić je w te wakacje i zapewne też w kolejne w ciągu następnych dwóch, trzech lat - mówił dyrektor ZDM.

Wyjaśnił, że rozłożenie prac na kilka sezonów ma na celu zminimalizowanie utrudnień dla kierowców.

Fotoradary zmienią lokalizacje

Drogowcy planują też ustawienie fotoradaru przy węźle Trasy Łazienkowskiej i Wisłostrady.

Fotoradar ma pojawić się na węźle Trasy Łazienkowskiej z Wisłostradą
Fotoradar ma pojawić się na węźle Trasy Łazienkowskiej z Wisłostradą
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Trwa przetarg na odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady, a w przygotowaniu jest kolejne postępowanie obejmujące Most Poniatowskiego. Znajdujące się na nim dziś fotoradary zostaną przeniesione w inne miejsca. Jeden z nich ma trafić na ulicę Grochowską, w rejon skrzyżowania z Zamieniecką i placem Szembeka, gdzie w wypadku zginął sześcioletni chłopiec.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych

W ramach poprawy bezpieczeństwa drogowcy kontynuują też program remontów przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Dotychczas zmiany wprowadzono w 182 miejscach, a plany wobec kolejnych 127 lokalizacji są w przygotowaniu. Po ich realizacji do poprawy pozostanie 60 miejsc, które w audycie bezpieczeństwa zostały ocenione najgorzej, czyli na 0 lub 1.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Jednym z elementów poprawy bezpieczeństwa są nowe sygnalizacje świetlne. Ich budowa planowana jest w tym roku między innymi na skrzyżowaniach Chmielnej i Żelaznej, Marymonckiej i Twardowskiej, Wysockiego i Syrokomli oraz Palestyńskiej), Popiełuszki i Gojawiczyńskiej, Kijowskiej i Markowskiej oraz Brzeskiej, Lazurowej i Dywizjonu 303, Rzymowskiego i Modzelewskiego.

Sygnalizacje świetlne - nowe i do przebudowy
Sygnalizacje świetlne - nowe i do przebudowy
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Powiększanie strefy płatnego parkowania

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania (SPPN) we Włochach i na Służewcu. Trwają prace nad raportem. Jak zapowiedział dyrektor ZDM, w drugim kwartale tego roku rekomendacje w tej sprawie zostaną przedstawione zarządowi miasta oraz Radzie Warszawy. - Chcielibyśmy, żeby w ramach tej uchwały uregulować też kwestię ulicy Międzynarodowej - dodał.

Ruszają też przymiarki do rozszerzenia SPPN na Bielanach. Ich pierwszym etapem będą badania parkingowe. - To będzie bardzo duże badanie i bardzo dużo analiz do wykonania. Rozpoczniemy je w tym roku, ale prawdopodobnie temat pod kątem analitycznym będziemy zamykać w pierwszej połowie przyszłego roku - zastrzegł Puchalski.

SPPN przy Grochowskiej
SPPN przy Grochowskiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Oświetlenie i świąteczna iluminacja

W ostatnich czterech latach drogowcy wymienili 82 tysiące opraw ulicznych na energooszczędne. To 88 procent oświetlenia, za które odpowiada ZDM. - Po zakończonym projekcie SOWA cała energia elektryczna, która służy do oświetlenia warszawskich ulic pochodzi z odnawialnych źródeł energii - przekazał Puchalski.

- W tym roku koncentrujemy się na programie wymiany opraw nietypowych. Będzie dotyczył parków, skwerów i terenów zabytkowych - dodał.

Niebawem rozstrzygnięty zostanie przetarg na wdrożenie inteligentnego systemu sterowania miejskim oświetleniem. Jego zadaniem będzie między innymi wczesne wykrywanie awarii, monitorowanie zużycie energii czy sterowanie natężeniem światła na warszawskich ulicach.

W przygotowaniu jest przetarg na nową iluminację świąteczną, która będzie ozdabiała ulice przez kolejne trzy sezony.

Świąteczna iluminacja na Placu Zamkowym (zdjęcie z 2024 roku)
Świąteczna iluminacja na Placu Zamkowym (zdjęcie z 2024 roku)
Źródło: ZDM

Dodatkowo trwają jeszcze dwa inne postępowania przetargowe: na nową iluminację Mostu Śląsko-Dąbrowskiego oraz projekt masterplanu oświetlenia dla parku kulturowego Historycznego Centrum Warszawy.

- Mamy spore oszczędności w zużyciu energii i kosztach z tym związanych, dlatego możemy te pieniądze lokować na inne zdania - wyjaśnił Puchalski.  

OGLĄDAJ: Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oglądaj TVN24
Karol Nawrocki

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oglądaj TVN24

Karol Nawrocki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Redagował Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Szymon Pulcyn/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Remonty i utrudnienia w WarszawieInwestycje w WarszawieRemonty dróg
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Linia średnicowa, tunel. Warszawa Śródmieście
Przyszłość linii średnicowej. Sensacyjna koncepcja kolejarzy
Dariusz Gałązka
Atak na ratownika medycznego w Kozienicach (zdjęcie ilustracyjne)
"Zamachnął się i uderzył ratownika medycznego"
Okolice
36-latek został zatrzymany
Nie powinien prowadzić z dwóch powodów. Szybki wyrok
Mokotów
Wjechał w filar na stacji paliw
Przeszkodą w Przeszkodzie był filar stacji. Paliwa nie kupisz, kierowca ukarany
Okolice
Zatrzymani w sprawie pobicia dwóch kobiet
Dwie Ukrainki zaatakowane. Trzy osoby usłyszały zarzuty
Okolice
Kierowca taksówki potrzebował pomocy
Taksówka stała na skrzyżowaniu. Z kierowcą nie było kontaktu
Praga Południe
CBŚP przejęło 21 kilogramów marihuany pod Warszawą
Pudła z marihuaną nadano w Hiszpanii. Kurier zatrzymany
Okolice
Ucieczkę przed otwocką drogówką zakończył w rowie
Pijany chciał uniknąć policyjnej kontroli. Ucieczkę zakończył w rowie
Okolice
Zderzenie dwóch autokarów
Wzrosła liczba rannych po zderzeniu autokarów
Okolice
Kobietę udało się zatrzymać w salonie kosmetycznym
Poszukiwaną listem gończym zatrzymali w salonie kosmetycznym
Wola
Wjechał w filar na stacji paliw
Wjechał ciężarówką w filar stacji paliw
Okolice
Siostry Katarzyna i Natalia zginęły w wynajmowanym mieszkaniu
Poszły się kąpać, po kilku minutach już nie żyły. Siostry zmarły w wynajmowanym mieszkaniu
Niezwykłe znalezisko w remontowanym Kinie Tęcza
Podczas wykopów znaleźli silnik z przełomu lat 20. i 30. XX wieku
Żoliborz
WhatsApp Video 2026-02-10 at 17
Zderzenie tramwajów, 10 osób w szpitalu
Bielany
Śmiertelny wypadek na krajowej "50"
Tragiczny wypadek na krajowej "50". Dwie osoby nie żyją
Okolice
Zima w Warszawie
Jerozolimskie i Most Poniatowskiego bez tramwajów. Jest wstępny termin remontu
Klaudia Kamieniarz
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai
Okolice
Pobrano próbki wody na Targówku
Problem z wodą. "Ma zapach i posmak chloru"
Targówek
Pożar w remontowanym budynku BGK
Pożar w remontowanej siedzibie państwowego banku. Ewakuacja 200 osób
Śródmieście
Wizualizacja przedstawiająca widok z góry na tunel pod torami w Wesołej
Zbudują kolejowy objazd na czas budowy tunelu
Dariusz Gałązka
Ciało mężczyzny znalezione na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało z obrażeniami twarzy znalezione na stacji paliw
Okolice
Zawyją syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Wojsko będzie testować syreny
Areszt dla podejrzanych o kradzież maserati
Odpowiedzą za kradzież Maserati
Mokotów
Policjanci zatrzymali poszukiwanego 32-latka
Sfałszował dane na karnecie, z siłowni wyprowadziła go policja
Okolice
Pożar w miejscowości Pasek
Płonął samochód, ogień przeniósł się na elewację domu
Okolice
Zatrzymany 48-letni fotograf
Zwabił ją do hotelu, obiecywał karierę. Znany fotograf zatrzymany po wyroku za gwałt
TVN24
Poważny wypadek na S7
Trzy osoby ranne po zderzeniu na S7. Policja: kierowca pijany
Okolice
oszust recydwista zatrzymany
Miał przywieźć auto z Holandii. Dostał pieniądze, kontakt się urwał
Okolice
Strażnicy miejscy pomogli zagubionej seniorce
"Nie zdawała sobie sprawy, gdzie się znajduje". Potrzebowała pomocy
Bielany
Wyprzedzali w miejscach niedozwolonych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu i podwójnej ciągłej
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki