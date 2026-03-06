Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Drogowcy wznawiają prace po zimowej przerwie. Te inwestycje przyspieszą

Przejście Marszałkowska-Złota
Sadzenie drzew na Marszałkowskiej
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Na stołeczne ulice po zimowej przerwie wraca ciężki sprzęt. Drogowcy wznawiają prace na remontowanych ulicach. Prace przyspieszą między innymi na Marszałkowskiej, gdzie wspólnie z tramwajarzami przebudowują odcinek pomiędzy ulicą Widok i Królewską.

Zarząd Dróg Miejskich przyznaje, że tegoroczna zima skutecznie wstrzymała liczne inwestycje. Niskie temperatury oraz wszechobecny śnieg uniemożliwiły prowadzenie prac. Od początku marca udało się jednak wznowić część prac.

Prace w centrum i na Pradze

Zdaniem drogowców jednym z najważniejszych zadań jest przebudowa kwartału ulic Złotej i Zgody w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. "Jeszcze przed końcem ubiegłego roku otworzyliśmy nowe przejście dla pieszych przez ul. Marszałkowską na wysokości ul. Złotej oraz posadziliśmy 46 drzew. Teraz kontynuujemy prace nad tworzeniem zielono-błękitnej przestrzeni w samym sercu miasta" - zapewniają w komunikacie na ten temat.

Krucza, Plac Narutowicza, Trasa Łazienkowska. Lista inwestycji drogowych
Prace przyspieszają także na ulicy Marszałkowskiej, gdzie wspólnie z Tramwajami Warszawskimi przebudowywany jest odcinek między ulicą Widok a Królewską. "W ubiegłym roku rozpoczęliśmy tam sadzenie drzew wzdłuż torowiska. Teraz czas na kolejne nasadzenia oraz dalszą budowę drogi dla rowerów po wschodniej stronie ulicy na dwóch połączonych ze sobą odcinkach: Widok-Świętokrzyska i Świętokrzyska-Królewska" - zapowiada ZDM.

Przejście Marszałkowska-Złota
Przejście Marszałkowska-Złota
Źródło: C. Warś

Na Pradze postępują z kolei roboty na ulicy Okrzei - to pierwsza inwestycja w ramach Nowego Centrum Warszawy na prawym brzegu Wisły. Ulica zmieni się w reprezentacyjną przestrzeń z uspokojonym ruchem, nową zielenią, małą architekturą i infrastrukturą rowerową. Ma stać się praskim odpowiednikiem Traktu Królewskiego.

Ulica Okrzei po przebudowie - wizualizacja
Ulica Okrzei po przebudowie - wizualizacja
Źródło: ZDM Warszawa

Remonty w innych częściach miasta

Robotnicy wracają również na ulice Paderewskiego oraz Fieldorfa "Nila". Na tej pierwszej dokończą przebudowę wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Strycharskiej do Roty. Na drugiej powstaje nowa droga dla rowerów między ulicy Nowaka-Jeziorańskiego a ulicy Umińskiego.

Prace wznawiane są także na ulicy Grenadierów. "Wyznaczamy tam pasy rowerowe na jezdni oraz remontujemy chodniki na odcinku między alejami Waszyngtona a Stanów Zjednoczonych. Powstaje również nowy przystanek autobusowy oraz nowe przejście dla pieszych w rejonie ul. Kirasjerów" - wymienia ZDM.

Lista remontów, które ruszają po zimie
Lista remontów, które ruszają po zimie
Źródło: ZDM

Kontynuowane są także prace na ulicy Jana III Sobieskiego. Po wcześniejszych remontach tras rowerowych i chodników drogowcy przystępują do realizacji pozostałych fragmentów między ulicą Dolną a aleją Wilanowską.

Nowe drzewa przy Sobieskiego
Nowe drzewa przy Sobieskiego
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Roboty ponownie ruszają także na skrzyżowaniu ulicy Powstańców Śląskich z północnym wlotem ulicy Wrocławskiej. "Po remoncie jezdni przystępujemy do wyznaczania przejazdów rowerowych i modernizacji sygnalizacji świetlnej. W tej części miasta również pojawi się nowa zieleń" - zapewnia ZDM.

Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Ruszyła jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych
Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Zwężą jezdnię na moście, zamkną chodnik nad Wisłostradą
Prace w Alei Jana Pawła II
Ciężki sprzęt w Alei Jana Pawła II. Ruszyła budowa ścieżki rowerowej

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: C. Warś

Inwestycje w WarszawieRemonty dróg
