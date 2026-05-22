Śródmieście Szybki remont Marszałkowskiej i kilku innych ulic. Utrudnienia Oprac. Katarzyna Kędra |

Tramwaje wróciły na Marszałkowską

Dokładnie 54 godziny potrwa wymiana nawierzchni na ulicy Marszałkowskiej przy Domach Towarowych Wars, Sawa i Junior. Drogowcy rozpoczną asfaltowanie w piątek, 22 maja, około godziny 22:00 i - jak zapowiadają - w trakcie prac:

- zamkną jezdnię Marszałkowskiej w stronę Placu Bankowego, od Ronda Dmowskiego do ulicy Świętokrzyskiej; - objazd będzie prowadził Alejami Jerozolimskimi, ulicą Emilii Plater i Świętokrzyską; - dodatkowo zalecane objazdy będą ulicą Chałubińskiego i Aleją Jana Pawła II lub Wisłostradą; - w sobotę, autobusy linii 171 w kierunku Chomiczówki zmienią trasę.

Kierowcy pojadą po nowym asfalcie w poniedziałek, 25 maja, od godz. 4:00.

Prace w Wilanowie

Według zapowiedzi drogowców, w weekend, 23-24 maja, dokończona zostanie naprawa nawierzchni ulicy Przekornej - po budowie kanalizacji. Podobne prace zaplanowano też na Rosochatej.

W czasie robót:

- ulica Przekorna będzie nieprzejezdna od Drewny do Przyczółkowej; - objazd będzie prowadził Drewny i Przyczółkową; - zamknięta będzie ulica Rosochata od Przyczółkowej do budynku numer 60; - autobusy linii 519 i N50 ominą zamknięty odcinek Przekornej ulicą Drewny; autobusy linii 239 nie będą kursowały.

Asfaltowanie przy Dworcu Centralnym

Drogowcy wyremontują również jezdnie przy Dworcu Centralnym. Najpierw na ulicy Emilii Plater, później w Alejach Jerozolimskich. W obu miejscach będą pracowali dwie noce.

Na jakie zmiany w ruchu powinni przygotować się pasażerowie WTP i kierowcy?

- na Emilii Plater w nocy z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę, 25-26 i 26-27 maja, pomiędzy Salą Kongresową a Alejami Jerozolimskimi kierowcy przejadą jednym pasem; - na skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi kierowcy pojadą tylko w prawo; - inaczej pojadą autobusy: 117, 131, 507, 520, 521, N22, N24, N25, N31, N33, N37, N42, N72, N81 i N83; - Aleje Jerozolimskie, w nocy ze środy na czwartek i z czwartku na piątek, 27-28 i 28-29 maja, między Emilii Plater a Rondem Czterdziestolatka będą zwężone do jednego pasa; - w czwartek autobusy linii 131, 520 i 525 do pętli przy Dworcu Centralnym pojadą objazdem.

Pięć dni pac przy zjeździe z Mostu Poniatowskiego

Od poniedziałku, 25 maja, drogowcy będą też pracowali przy zjeździe z Mostu Poniatowskiego na Wał Miedzeszyński.

Przez pięć dni:

- będzie zamknięty pas do skrętu w lewo na zjeździe z Mostu Poniatowskiego na ulicę Wał Miedzeszyński w stronę Wawra; - kierowcy skręcą tylko w prawo, w kierunku zoo; - nie będzie wjazdu z Wału Miedzeszyńskiego od zoo w kierunku Ronda Waszyngtona; - do Ronda Waszyngtona kierowcy dojadą ulicami: Zamoście, Targową i Aleją Zieleniecką lub Wałem Miedzeszyńskim do Zwycięzców i dalej Francuską; - autobusy linii 146 i 147 pojadą objazdami.