Śródmieście

Mają już plan na świąteczną iluminację. Szukają wykonawcy

Źródło: ZDM Warszawa
To była ostatnia zima ze świąteczną iluminacją nawiązującą do czasów PRL. Drogowcy mają już nowy pomysł. Pod koniec roku pojawią się ozdoby nawiązujące do legend warszawskich i dziedzictwa kulturowego stolicy. Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął już poszukiwanie wykonawcy.

Przez trzy sezony warszawiakom towarzyszyła iluminacja związana z czasami PRL. Teraz Zarząd Dróg Miejskich rozpisał nowy przetarg, również na okres trzech lat, obejmujący lata 2026-2029. Tym razem temat przewodni będzie ściśle związany z Warszawą.

"Chcemy, aby wykonawca zajął się dekoracjami na każdym etapie - od projektu i wykonania, przez dostawę, rozmieszczenie, instalację, uruchomienie i utrzymanie, po demontaż oraz magazynowanie" - przekazał Zarząd Dróg Miejskich.

Źródło: UM Warszawa

Nową iluminację tradycyjnie będzie można zobaczyć na Trakcie Królewskim (Krakowskie Przedmieście, ul. Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży), a także na Starym i Nowym Mieście (Rynek Starego i Nowego Miasta, Plac Zamkowy, Barbakan, Mariensztat, ul. Podwale, ul. Piwna, ul. Świętojańska, ul. Zapiecek, ul. Freta, ul. Długa, ul. Miodowa, ul. Kilińskiego, ul. Zakroczymska, ul. Nowowiejska). Drogowcy chcieliby, by ozdoby zawisły również w Al. Ujazdowskich, Placu na Rozdrożu czy Al. Wyzwolenia.

Nawiążą do słynnych legend

"Ale świąteczne dekoracje - chociaż w odrobinę innym wydaniu - pojawią się również w innych miejscach. Będzie można je podziwiać m.in. na Placu Pięciu Rogów, Placu Centralnym, ul. Marszałkowskiej (od ul. Pięknej do ul. Królewskiej), ul. Świętokrzyskiej (od ul. Kopernika do ul. Emilii Plater)” - zadeklarował ZDM.

Źródło: UM Warszawa

Dekoracje świąteczne, które pojawią się na Trakcie Królewskim, Starym i Nowym Mieście, będą nawiązywać do legend warszawskich oraz dziedzictwa kulturowego stolicy.

Drogowcy przekazali, że w projekcie powinny zostać uwzględnione legendy: o Syrence Warszawskiej, o Bazyliszku, o Warsie i Sawie oraz o Złotej Kaczce. "Dekoracje powinny również przedstawiać co najmniej pięć postaci historycznych i kulturowych związanych z Warszawą, a także odnosić się do motywu muzyki związanej ze stolicą, rozumianej jako element tożsamości i tradycji miasta" - dodali.

Świąteczne ozdoby, które pojawią się m.in. na Placu Pięciu Rogów, mają z kolei podkreślać współczesny, europejski charakter centrum Warszawy.

Wśród elementów, które pojawią się na ulicach, będzie - oczywiście - choinka na Placu Zamkowym, miasto ozdobią również m.in. bramy świetlne, obrotowa karuzela czy dekoracje latarniowe.

Całoroczne iluminacje

Drogowcy szukają wykonawcy, który zajmie się nie tylko dekoracjami sezonowymi, ale i tymi, które będą rozświetlały miasto przez cały rok. Chcą, aby całoroczne iluminacje pojawiły się w rejonie fontanny w Parku Świętokrzyskim, a także na tzw. placu Centralnym. W ramach projektu powstaną m.in. Ogród Świateł oraz ruchome animacje "floor projection" - nawierzchnia stanie się wirtualnym ekranem, na którym będą wyświetlane zapętlone obrazy.

Dekoracje będą związane z motywem botanicznym, bazującym na obserwacji roślin oraz owadów. Inspiracja to: struktury żyłkowania liści, delikatne płatki kwiatów, organiczne siatki oraz rozgałęzienia przypominające łodygi, korzenie i pędy. Pojawią się również kwiaty oraz motyle.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Katarzyna Kędra
