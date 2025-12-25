Nowe oświetlenie w Dolinie Szwajcarskiej

Jeszcze kilka lat temu stołeczne ulice w głównej mierze oświetlały energochłonne oprawy sodowe. Dziś na ponad 130 tysięcy opraw niemal 90 procent to energooszczędne oprawy ledowe. "To zasługa kompleksowej modernizacji oświetlenia, jest to już ponad 81 tysięcy nowoczesnych opraw SAVA. Zaprojektowane z myślą o Warszawie pozwalają nam zaoszczędzić niemałe kwoty na prądzie. Pokażemy to na przykładzie ostatniej nocy z 21 na 22 grudnia 0 najdłuższej nocy w roku" - przekazał ZDM.

Ile zaoszczędzili?

Zimą latarnie włączane są o zachodnie słońca i wyłączane na 15 minut przed wschodem. Tym samym w najdłuższą noc w roku latarnie świeciły około 16 godzin. "Zużyły w tym czasie ok. 137 MWh energii. W tym roku stawka za 1 MWh wynosi ok. 1100 zł. Czyli rachunek za prąd wyniesie mniej więcej 151 tys. zł" - wyliczają drogowcy.

Dla porównania siedem lat temu latarnie zużyły podczas najdłuższej nocy w roku 306 MWh. "Rachunek wyszedł wówczas 162 tys. zł. Już tutaj mamy różnicę na korzyść nowych opraw, a cena za energię była wówczas ponad dwukrotnie niższa - ok. 530 zł za MWh. Przy dzisiejszej stawce oświetlenie stolicy podczas najdłuższej nocy w 2018 roku kosztowałoby niecałe 337 tys. zł" - wyjaśniają urzędnicy.

ZDM wymienia lampy Źródło: ZDM

Ponad 49 milionów złotych oszczędności

Drogowcy oceniają, że oszczędności są więc znaczące, a to tylko jedna z 365 nocy w roku. Dzięki modernizacji oświetlenia rocznie udaje się oszczędzić ponad 49 milionów złotych. "To również znaczna oszczędność energii - blisko 38,3 tys. MWh. To z kolei przekłada się na redukcję emisji CO2 o niemal 31,1 tys. ton. To tak, jakby posadzić ponad 4,4 mln drzew" - tłumaczy ZDM.

Modernizacja oświetlenia w stolicy rozpoczęła się dokładnie 22 grudnia 2021 roku. W ciągu czterech lat zawieszono ponad 81 tysięcy opraw SAVA, zastępując nimi zużyte i przestarzałe lampy sodowe. Zdaniem drogowców to największy w Polsce i być może w Europie projekt wymiany opraw oświetleniowych.

Wszystko się zaczęło od podlegających ZDM ulic. Pierwsze SAVY symbolicznie zawisły na budynku siedziby drogowców przy ul. Chmielnej. Następnie program rozszerzono o ulice dzielnicowe, które dziś oświetla prawie 43 tysięcy (ze wspomnianych 81 tysięcy) nowoczesnych opraw.

