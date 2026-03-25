Śródmieście

Drogi krzyżowe w Warszawie. Trasy i zamknięte ulice

Drogi krzyżowe w Warszawie
07.04.2023 | Katolicy i protestanci obchodzą Wielki Piątek. "Dzień ogromnej nadziei"
Źródło: Fakty TVN
W piątek, w ośmiu dzielnicach, odbędą się uroczyste drogi krzyżowe. Ulice, którymi przejdą wierni, będą zamykane. Autobusy zaczekają na przejazd lub pojadą objazdami.

W których dzielnicach przejdą drogi krzyżowe? Poniżej lista tych, które zostały zgłoszone - do środy, 25 marca do godz. 12 - przez warszawskie parafie:

Białołęka

  • W godzinach 19-21 droga krzyżowa w parafii Najświętszej Maryi Matki Pięknej Miłości przy ulicy Myśliborskiej. Wierni przejdą ulicami: Ćmielowską, Ceramiczną, Światowida i Myśliborską. Możliwe są zmiany w kursowaniu autobusów linii: 126, 152, 186, 211, 314, 509, 516 i 518.

Mokotów

  • W godzinach 19-20.30 droga krzyżowa z kościoła św. Szczepana Pierwszego Męczennika przy ulicy św. Szczepana ulicami: Melsztyńską, Wiśniową, Narbutta, Sandomierską, i Melsztyńską.
  • W godzinach 19.30-20.30 w parafii św. Michała Archanioła przy ulicy Puławskiej. Uczestnicy przejdą: Puławską (jezdnia w stronę Ursynowa), Odyńca, Kazimierzowską, Racławicką i Puławską (jezdnią w stronę Ursynowa). Na objazdy mogą zostać skierowane autobusy linii: 118, 141 i 172.
  • W godzinach 19.30-21 w parafii św. Andrzeja Boboli ulicami: Rakowiecką, Asfaltową, Narbutta, Łowicką i Rakowiecką. Autobusy linii 119 będą kursowały zmienioną trasą.
  • W godzinach 19.45-21.45 z kościoła św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ulicy Rzymowskiego. Wierni przejdą: Rzymowskiego, Gotarda, Orzycką, Aleją Lotników, Bełdan, Gotarda i Rzymowskiego. Autobusy: 189, 317, 401 i 402 będą kursowały objazdami.

Ochota

  • W godzinach 20-22 droga krzyżowa sprzed gmachu Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Banacha do parafii św. Jakuba Apostoła na Placu Narutowicza ulicami: Pogorzelskiego, przez Park Skłodowskiej-Curie, Wawelską, Hoffmanowej, Mochnackiego, Grójecką (chodnikiem) Akademicką, Uniwersytecką (chodnikiem) do Placu Narutowicza.

Śródmieście

  • O godzinie 19.30 wierni wyruszą na procesję z Placu Zamkowego ulicami: Świętojańska, Rynek Starego Miasta, Nowomiejska, Freta, Rynek Nowego Miasta, Kościelna, Freta, Długa, Plac Krasińskich (przy Pomniku Powstania Warszawskiego), Długa, Nowomiejska, Krzywe Koło, Rynek Starego Miasta, Jezuicka, Kanonia, Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Plac przed Kościołem Wizytek. Droga zakończy się w Bazylice Świętego Krzyża. Ulice, którymi przejdą uczestnicy wydarzenia zostaną czasowo zamknięte. Autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i 518 będą kierowane na trasy objazdowe.
  • W godzinach 19-21 z kościoła Najświętszego Zbawiciela przy Placu Zbawiciela ulicami: Marszałkowską (chodnikiem), Trasą Łazienkowską (chodnikiem), przez Rondo Jazdy Polskiej, Waryńskiego, przez Plac Konstytucji (chodnikiem), Marszałkowską do Placu Zbawiciela.

Ursus

  • W godzinach 18.30-20 w parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Sosnkowskiego. Wierni przejdą ulicami: Rynkową, Bohaterów Warszawy, 1 Maja, Sosnkowskiego, Plutonu AK "Torpedy" i Cierlicką. Chwilowo mogą nie jeździć autobusy linii: 187, 207 oraz 401.
  • W godzinach 18.45-20 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Piastowskiej. Procesja przejdzie ulicami: Piastowską, Regulską, II Armii Wojska Polskiego, Kompanii AK "Kordian", Regulską i Piastowską. Objazdami pojadą autobusy 191 i 207.
  • W godzinach 20-21 z kościoła Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przy ulicy Wojciechowskiego ulicami: Wojciechowskiego, Keniga i Zagłoby. Mogą zmienić się trasy autobusów: 177, 187, 194, 401, 517 i 716.

Wesoła

  • W godzinach 18.45-20.30 w parafii św. Brata Alberta przy ulicy Szerokiej. Uczestnicy przejdą ulicami: Brata Alberta, Uroczą, Rysią, Wilanowską i Brata Alberta. Autobusy linii 183 pojadą inaczej.
  • W godzinach 18.45-21 z kościoła pod wezwaniem św. Hieronima przy ulicy Rumiankowej do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Borkowskiej 1 ulicami: Rumiankową, Jana Pawła II, przez ronda Miłosna, Pohulanka i Macierowe Bagno do ulicy Sagalli. W trakcie wydarzenia autobusy: 147, 173, 198, 411 i 502 będą kursowały objazdem.

Wilanów

  • W godzinach 18.30-19.30 w parafii Opatrzności Bożej przy ulicy Hlonda. Jej uczestnicy przejdą ulicami: Aleją Rzeczypospolitej (chodnikiem), Branickiego (w kierunku Ledóchowskiej) i drogą osiedlową do Sejmu Czteroletniego.

Żoliborz

  • W godzinach 17-20 w parafii św. Stanisława Kostki przy ulicy Hozjusza. Ogólnopolska Droga Krzyżowa przejdzie ulicami: Hozjusza, Felińskiego, Aleją Wojska Polskiego, przez Plac Grunwaldzki, Popiełuszki, Krasińskiego i Hozjusza. Procesja może spowodować zmiany w kursowaniu autobusów linii: 114, 122 i 303.

Procesja z palmami w Wawrze

Dzień później, czyli w sobotę, 28 marca, w godzinach 17-18.30, zaplanowano procesję ulicami wawerskiej parafii św. Feliksa z Kantalicjo. Wierni wyruszą ze skrzyżowania Potockich i Korkowej, a potem przejdą Korkową i Bychowską. Objazdami mogą pojechać linie 173 i 520.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

