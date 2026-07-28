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Śródmieście

Driftował w centrum stolicy. Uderzył w bariery, stracił prawo jazdy

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Kierowca driftował i wjechał w bariery
Driftował na ulicach Warszawy, stracił prawo jazdy
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: KSP
27-letni kierowca BMW próbował driftować w centrum Warszawy. Stracił panowanie nad autem, wpadł w poślizg i uderzył w bariery. Na trzy miesiące stracił prawo jazdy.

O zdarzeniu poinformowali stołeczni policjanci. "Na ulicy Żelaznej w Warszawie 27-letni obywatel Ukrainy celowo wprowadził BMW M8 w poślizg, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery, uszkadzając infrastrukturę drogową. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń" - napisali na portalu X i opublikowali nagranie. Widać na nim, jak kierowca przejeżdża w pobliżu przejścia dla pieszych i porusza się całą szerokością jezdni.

Kara za driftowanie

"Policjanci stołecznej drogówki za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym ukarali kierowcę mandatem w wysokości pięciu tysięcy, otrzymał on także 12 punktów i stracił prawo jazdy na trzy miesiące" - dodali policjanci.

Zastrzegli też, że "nie ma przyzwolenia na zachowania zagrażające bezpieczeństwu na drogach".

"Konsekwentnie reagujemy wobec każdego, kto łamie prawo – bez względu na narodowość, obywatelstwo czy pochodzenie" - podkreślili we wpisie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Policjaruch drogowy
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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