"Dość przemocy wobec dzieci". Wiec społeczny przed budynkiem Sejmu

Zebrani na wiecu przed Sejmem podkreślali, że system jest nieskuteczny, ponieważ media donoszą o kolejnych przypadkach przemocy wobec dzieci. - Domagamy się zmian systemowych. Chodzi o to, aby rządzący próbowali zrobić coś, żeby zapobiegać przemocy. Jeśli to się ciągle dzieje, to znaczy, że wciąż jest robione zbyt mało. Chcemy wywołać presję, dać nasz głos, żeby zaszły konkretne zmiany w systemie - mówił w rozmowie z reporterem TVN24 pan Wojciech.