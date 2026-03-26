Śródmieście

W podobnym mieszkał Ryszard Kapuściński. Domki fińskie wróciły na Pole Mokotowskie

Rekonstrukcja domków fińskich na Polu Mokotowskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Dwa zrekonstruowane domki fińskie stanęły na Polu Mokotowskim przy ulicy Leszowej. Zarząd Zieleni chwali się postępem prac przy ich wykończeniu. Domki nawiązują do dawnej historii tego miejsca, a w przyszłości będzie tu centrum kulturalne. W podobnym mieszkał znany polski reportażysta Ryszard Kapuściński.

"Prace wykończeniowe potrwają do końca kwietnia. Wokół domków zbudowaliśmy alejki z nawierzchni mineralnej, posadziliśmy nowe rośliny i postawiliśmy stojaki rowerowe" - podje ZZW.

Kolejny atrakcyjny punkt na spacerowej mapie

Urzędnicy przypominają, że domki fińskie w rejonie Biblioteki Narodowej to kolejny atrakcyjny punkt, który warto będzie odwiedzić podczas spaceru w zmodernizowanym parku. "Domki nawiązują do powojennej historii Warszawy i dawnej zabudowy tego miejsca. W przyszłości przestrzeń ta stanie się centrum kulturalnym, którego animacją zajmie się Biuro Kultury" - piszą.

Rekonstrukcja domków została wykonana z zastosowaniem prefabrykowanej technologii modułowej.

"Początkowo planowaliśmy wykorzystać zachowane fragmenty dwóch ostatnich domków pozostałych w parku, jednak ze względu na ich zły stan techniczny podjęliśmy decyzję o pełnej odbudowie oraz wzniesieniu konstrukcji od podstaw. Zadbaliśmy również o zagospodarowanie terenu wokół domków – można tu spacerować i odpocząć wśród nowej zieleni – trawników, krzewów i drzew. Powstał urokliwy zakątek w mniej dotychczas uczęszczanej części parku" - podkreśla ZZW.

Domki fińskie (podobne jak na Jazdowie) to pozostałość ponad 160 chatek, podarowanych Warszawie w 1945 roku przez ZSRR. Wcześniej domki ZSRR przekazała Finlandia w ramach reparacji wojennych. W jednym z takich domków na Polu Mokotowskim mieszkał w młodości Ryszard Kapuściński. Wybitnego reportażystę, pisarza upamiętnia w parku ścieżka z cytatami z jego dzieł.

Źródło: urząd miasta

Musieli zmienić koncepcję

Prace związane z rekonstrukcją domków fińskich rozpoczęły się w październiku.

Mokotów

Pierwotna koncepcja zakładała rozbiórkę pozostałości domków i ponowne wykorzystanie części materiałów. Okazało się jednak, że zachowane elementy nie nadają się do powtórnego użytku. Podjęto decyzję o zmianie koncepcji i odbudowie całości od podstaw, wraz z nowymi fundamentami.

Prace miały zakończyć się w lipcu 2024 roku, ale doszło do zerwania umowy z poprzednim wykonawcą. W wyznaczonym terminie udało się mu jedynie przygotować przyłącza wodnokanalizacyjne, teletechniczne i elektroenergetyczne. Ogłoszono nowy przetarg. Realizację prac powierzono firmie Grupa AMB Budownictwo. Wartość inwestycji to ponad dwa miliony złotych.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZZW

Inwestycje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
