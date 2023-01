Dom Literatury zostaje. Jest nowa umowa

"Podpisałem nową umowę dzierżawy z Fundacją Dom Literatury. To miejsce będzie dostępne dla wszystkich literatów i otwarte na mieszkańców. Zapisaliśmy to już w preambule do umowy" - poinformował pod koniec grudnia w mediach społecznościowych Aleksander Ferens, burmistrz Śródmieścia. Jak zapowiedział, władze dzielnicy będą wspólnie z literatami pracować nad "programami wspierającymi rozwój i promocję czytelnictwa", a także "dążyć do stworzenia instytucji kultury, służącej całemu środowisku literackiemu".