Śródmieście

Dolewała znajomej z pracy żrące chemikalia do herbaty. Jest wyrok

Do napojów znajomej wlewała chemikalia
Próbę otrucia nagrała kamera
Źródło: KSP
Małgorzata W., która podtruwała swoją znajomą z pracy, dolewając do jej napojów chemikalia, została skazana na sześć lat więzienia. Pokrzywdzona przez nią kobieta po tym, jak doznała ciężkich obrażeń wewnętrznych, zamontowała ukrytą kamerę, która potwierdziła jej przypuszczenia.

Wyrok w procesie Małgorzaty W. zapadł we wtorek w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Sąd uznał Małgorzatę W. za winną tego, że od 15 listopada do 27 grudnia 2024 roku usiłowała spowodować u koleżanki z pracy ciężki uszczerbek na zdrowiu, dodając do jej napojów różne środki czyszczące.

Sąd wymierzył oskarżonej karę sześciu lat więzienia. Ponadto zasądził od oskarżonej na rzecz pokrzywdzonej ponad trzy tysiące złotych tytułem naprawienia szkody, zadośćuczynienie w kwocie 30 tysięcy złotych oraz pokrycie części kosztów procesu.

Druga z kobiet - Elżbieta D., która wiedziała o sprawie i nie powiadomiła służb, została uniewinniona.

Truła koleżnkę z pracy

O bulwersującym zdarzeniu informowaliśmy w marcu ubiegłego roku. Kilka miesięcy wcześniej do komendy policji przy ulicy Wilczej zgłosiła się 51-letnia kobieta. Z jej relacji wynikało, że koleżanka z pracy systematycznie dolewa chemikalia do jej szklanek i butelek z napojami. Jej podejrzenia potwierdziło nagranie z ukrytej kamery, którą zainstalowała w pomieszczeniu socjalnym.

- No stoi herbatka, więc wiesz, o co chodzi - mówiła przez telefon oskarżona kobieta do swojej przyjaciółki.

Chwilę wcześniej do stojącej na biurku filiżanki z herbatą dolała trujące chemikalia, w tym kwas. Substancje, które znalazły się w kubku, mogły doprowadzić nawet do śmierci. Skończyło się na obrażeniach wewnętrznych. Podtruwana kobieta doznała oparzeń błony śluzowej jamy ustnej, przełyku i żołądka.

Policja zatrzymała podejrzaną 56-latkę. Przedstawiono jej zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O procederze miała też wiedzieć jej 68-letnia koleżanka.

- Jak wskazują ustalenia policjantów, rozmawiała przez telefon z podejrzaną, gdy ta chwilę wcześniej dolała pokrzywdzonej groźne chemikalia do filiżanki z herbatą. Kobieta usłyszała zarzuty za niezawiadomienie służb o przestępstwie - opisywał wówczas Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Zdaniem śledczych, powodem działania głównej podejrzanej był konflikt zawodowy z pokrzywdzoną. Wszystkie kobiety pracowały w jednej zewnętrznej firmie sprzątającej budynek Polskiego Radia przy Myśliwieckiej.

Okolice

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa I

Przestępczość w WarszawieSądWyroki sądowe w Polsce
