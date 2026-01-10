Zima nie odpuszcza. W sobotę na ulice wyjadą dodatkowe, bezpłatne autobusy grzewcze

Prezydent Warszawy o namiotach z ciepłymi napojami Źródło: TVN24

W Warszawie nadal panuje mroźna aura. W sobotę termometry w stolicy w ciągu dnia pokazują miejscami -10 stopni Celsjusza. W związku z niskimi temperaturami stołeczny ratusz poinformował o kolejnych krokach miasta na czas mrozów.

Nocą dwie dodatkowe linie grzewcze

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi w sobotę wieczorem dwa autobusy grzewcze: "OGRZEJ SIĘ – linia A" i "OGRZEJ SIĘ – linia B". Ich trasy zostały zaplanowane tak, by można było do nich wsiąść w wielu rejonach miasta, tam gdzie jest wielu pieszych.

"Pojazdy będą jeździły od godz. 18.00 przez całą noc - ostatni odjazd z pętli o 9.00" - przekazał prezydent Warszawy w sobotnim wpisie na platformie X.

Od dziś na ulice Warszawy wyjadą dodatkowe, bezpłatne autobusy grzewcze, które będą dostępne w miejscach o największym natężeniu ruchu. Pojazdy będą jeździły od godz. 18.00 przez całą noc - ostatni odjazd z pętli o 9.00. pic.twitter.com/xnAsAkZPEm — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 10, 2026 Rozwiń Źródło: Rafał Trzaskowski / X

"OGRZEJ SIĘ – linia A" pojedzie trasą: Dw. Centralny 23 – jezdnia północna Dworca Centralnego – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Aleja Prymasa Tysiąclecia – Górczewska – Leszno – Okopowa – Aleja "Solidarności" – Aleja Jana Pawła II – jezdnia północna Dworca Centralnego – Dw. Centralny 23.

Z kolei "OGRZEJ SIĘ – linia B" ruszy trasą: Pl. Hallera 12 – Jagiellońska – św. Cyryla i Metodego – Targowa – J. Zamoyskiego – Lubelska – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Stanisławowska – J. Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska – J. Zamoyskiego – Targowa – Aleja "Solidarności" – Jagiellońska – Pl. Hallera 12.

Namioty z ciepłą herbatą

Ponadto Państwowa Straż Pożarna w ważnych węzłach komunikacyjnych wystawiła pięć ogrzewanych namiotów. Mieszkańcy Warszawy będą mogli napić się tam ciepłej herbaty i kawy. Namioty będą stały w sobotę i w niedzielę od 10.00 do 18.00, a potem od poniedziałku do odwołania codziennie od 6.00 do 18.00.

Namioty stoją przy stacji metra Centrum, na Rondzie Wiatraczna - między ul. Grochowską a Al. Waszyngtona, przy skrzyżowaniu Al. Solidarności z Targową, przy stacji Metro Wilanowska, na skrzyżowaniu ul. Marymonckiej i Żeromskiego - w rejonie Metra Słodowiec.

W piątek w związku z prognozowanymi niskimi temperaturami IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla ośmiu województw. Zagrożeni alertami byli mieszkańcy woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz części województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i wielkopolskiego.

Noc z soboty na niedzielę nadal ma być mroźna. Ponadto - według prognoz - na Pomorzu wystąpią intensywne opady śniegu. Większy śnieg pojawi się też w górach, a lekkie opady możliwe są w całej Polsce. Na termometrach najzimniej na południowym wschodzie – do minus 16 st. C, w centrum z kolei około 11 st. C, a nad morzem od minus 4 do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu w porywach do 60 km/h, a na samym Wybrzeżu do 85 km/h.

W związku z mrozami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zleciło wojewodom wzmocnienie działań pomocowych. Służby otrzymały wytyczne dotyczące patroli i sprawdzania pustostanów, ogrodów działkowych i parków.

Na stronie Policji działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), gdzie obywatele mogą korzystać z funkcji „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, aby precyzyjnie wskazać lokalizację potrzebujących.

Jak poinformowało w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, minionej doby w Polsce z wychłodzenia zmarły trzy osoby.