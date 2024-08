Radni w sprawie dodatków dla nauczycieli i dyrektorów szkół byli wyjątkowo zgodni

Mocą uchwały unieważniono regulację mówiącą, że kwota stypendium zależy m.in. od przynależności do warszawskiego klubu sportowego. Określono też wyższą kwotę stypendium olimpijskiego, która wynosi od tysiąca do dwóch tysięcy złotych. Wysokość stypendium sportowego młodzieżowego to od 150 zł do 2 tys. zł, a trenerskiego od 500 zł do tysiąca zł. Zasady dotyczą zawodników pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami.