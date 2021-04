Kiedyś alternatywne imprezy, potem długo nic. Działka przy Dobrej w końcu trafi na sprzedaż

Pusta działka przy Dobrej 33/35 dziś może budzić zdziwienie nawet wśród tych, którzy nie pamiętają imprezowej historii tego miejsca. A jest co wspominać - przy Dobrej powstało jedno z najważniejszych zagłębi imprezowych stolicy.

"Toaleta męska to totalna klęska"

Dziś wolny plac sąsiaduje już nie tylko ze starymi kamienicami, ale też nowoczesnymi apartamentowcami, a od niedawna z komercyjnym kompleksem w dawnej Elektrowni Powiśle. Gdy miasto wypowiadało klubom umowy, wydawało się że Dobra szybko znajdzie nabywcę. Tym bardziej, że działkę zachwalano na targach nieruchomości w Cannes jako gotową do zabudowy.

Tak się jednak nie stało - gdy wokół rosła nowa dzielnica z BUW-em i Centrum Nauki Kopernik w roli "atraktorów", po działce na rogu Dobrej i Zajęczej hulał wiatr. Najpierw okazało się, że niejasna jest sytuacja własnościowa gruntów, a jej uporządkowanie okazało się zadaniem na lata. A potem wybuchł światowy kryzys. Teraz ratusz znów liczy na spory zastrzyk pieniędzy. Cena wywoławcza działki to 30 milionów złotych, co daje 14 tysięcy złotych za metr kwadratowy. To porównywalne z rekordami sprzed 2008 roku.