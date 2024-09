Słynna działka na Powiślu trafi pod młotek. Zawrotna cena wywoławcza

Gdy miasto wypowiadało klubom umowy, wydawało się, że "przyszłościowa" nieruchomość szybko znajdzie nabywcę. Zachwalano ją nawet na międzynarodowych targach nieruchomości w Cannes jako gotową do zabudowy. Jednak do transakcji nie doszło. W 2021 roku miasto podjęło próbę sprzedaży działki na licytacji. Wtedy cenę wywoławczą ustalono na 30 milionów złotych. Ale w grudniu tego samego roku procedura została wstrzymana ze względu na zgłoszone do sądu przez spółkę Lloyds roszczenia.