Dłuższe dyżury wakacyjne w warszawskich przedszkolach. Rodzicom to nie wystarcza

Dyżury w stołecznych przedszkolach w czasie wakacji mają trwać trzy tygodnie. Rodzicom to jednak nie wystarcza. Chcą, by placówki działały non-stop, z krótką - jedynie dwutygodniową przerwą - czyli tak, jak funkcjonowały przez ostatnie dwa lata.

Interpelacje w sprawie "nieoczekiwanego powrotu do starego systemu dyżurów wakacyjnych" w przedszkolach wystosowała w końcu stycznia do prezydenta Rafała Trzaskowskiego radna Agata Diduszko-Zyglewska.

Ratusz: to było uzgodnione z dyrektorami

- Po kilkunastu latach funkcjonowania takiego modelu, na wniosek fundacji "Rodzic w mieście" i pani radnej, zaproponowaliśmy wprowadzenie trzytygodniowych dyżurów wakacyjnych. Było to uzgodnione z dyrektorami i związkami zawodowymi - mówi rzeczniczka. Dodaje, że zmiana nie weszła w życie ze względu na pandemię, kiedy to przedszkola zaczęły pełnić sześciotygodniowe dyżury, by jak najwięcej dzieci, w jak najmniejszych grupach mogło korzystać z zajęć.

Temu, że trzytygodniowe dyżury wakacyjne są zgodne z ustaleniami z 2019 roku nie zaprzecza szefowa fundacji "Rodzic w mieście" Agnieszka Krzyżak-Pitura. - Zgodziliśmy się na takie rozwiązanie, bo był to krok do przodu, ale docelowo chodziło o to, by przedszkola działały także w wakacje - tłumaczy Krzyżak-Pitura. Jej zdaniem pandemia pokazała, że "da się", by przedszkola działały przez większość wakacji i tak powinno być. - Każda zmiana placówki to stres dla malucha i niedogodność dla rodziców - podkreśla.