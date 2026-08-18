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Śródmieście

Ponad dwie godziny w kolejce, by zastrzec PESEL. Ratusz reaguje

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Urząd dzielnicy
Adam Haertle o wycieku danych z platformy MyDr
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: UM st. Warszawy
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Od wtorku do czwartku Biuro Administracji i Spraw Publicznych oraz jego delegatury w dzielnicach będą czynne dłużej - poinformował we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To odzew na duże zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL po wycieku danych z firmy MyDr. W ostatnich dniach w urzędach pojawiły się kolejki.

Na problem kolejek uwagę zwrócił m.in. Wojciech Zabłocki, radny z klubu Warszawy z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dostrzegł, że po cyberataku na firmę MyDr i wycieku danych milionów Polaków, Warszawiacy tłumnie przychodzą do urzędów, by zastrzec swój numer PESEL. Co prawda można to zrobić również przez aplikację mObywatel, ale zdaniem radnego, to nie rozwiązuje problemu.

"Osoby sprawnie posługujące się narzędziami cyfrowymi w znacznej części już z nich korzystają. Do urzędów zgłaszają się natomiast przede wszystkim ci mieszkańcy, którzy z różnych powodów potrzebują bezpośredniej pomocy urzędnika" - zaznaczył Wojciech Zabłocki w interpelacji przesłanej do ratusza. Jak zauważył, do urzędu muszą się pofatygować przede wszystkim osoby starsze. "Dla wielu z nich osobista wizyta w urzędzie jest jedynym realnie dostępnym sposobem zastrzeżenia numeru PESEL" - podkreślił radny.

Kolejki na ponad dwie godziny

Jak opisał, w piątek 14 sierpnia oraz w poniedziałek 17 sierpnia w odwiedził kilka dzielnicowych urzędów, na Targówku i Pradze-Południe już w godzinach porannych wyczerpała się pula numerków.

"Mieszkańcy przychodzący do urzędu byli informowani, że nie zostaną już obsłużeni, i odsyłani z koniecznością zapisania się lub ponownego przyjścia w kolejnych dniach" - przekazał w interpelacji Zabłocki. Jak dodał, w Urzędzie Dzielnicy Wilanów, gdzie kolejek zwykle nie ma, średni czas oczekiwania na obsługę wynosił około 2-2,5 godziny.

Radny Zabłocki zapytał ratusz m.in. o to, czy sytuacja jest monitorowana i jaki jest średni czas oczekiwania na obsługę. Domagał zwiększenia liczby pracowników obsługujących mieszkańców, w szczególności w zakresie spraw dotyczących numerów PESEL.

Urzędy będą pracować dłużej

We wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyznał w mediach społecznościowych, że w warszawskich urzędach widać duże zainteresowanie zastrzeganiem numerów PESEL w związku z komunikatem Ministerstwa Cyfryzacji o cyberataku i wyciekiem danych.

"Zastrzeganie numeru PESEL to działanie dobre dla Waszego bezpieczeństwa. A my chcemy Wam je dodatkowo ułatwić. Dlatego podjąłem decyzję, że w dniach 18-20 sierpnia Biuro Administracji i Spraw Publicznych oraz jego delegatury w dzielnicach będą czynne dłużej - do godziny 18.00" - napisał prezydent Warszawy. I przypomniał, że zastrzec PESEL można także z domu, za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Jak poinformował w komunikacie ratusz, w Warszawie w dniach 13-17 sierpnia zrealizowano 6612 wniosków o zastrzeżenie numeru PESEL. "Dla porównania przez cały lipiec było ich niewiele ponad tysiąc" - przekazał.

Zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać w każdej delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Warszawie, bez względu na miejsce zamieszkania. Można to również zrobić w urzędach na terenie całego kraju.

Wielki wyciek wrażliwych danych

W zeszłą środę Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na firmę MyDr, w wyniku którego wyciekły dane 19 mln Polaków, m.in. o lekach i receptach. Firma jest dostawcą systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane, które wyciekły, dotyczą 12 tysięcy podmiotów medycznych korzystających z platformy MyDr.

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
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Tagi:
CyberatakPESELPolityka warszawska
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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