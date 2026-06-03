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Śródmieście

Długi weekend w komunikacji miejskiej. Lista i trasy procesji Bożego Ciała

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Procesja Bożego Ciała w Warszawie
Procesja Bożego Ciała w Warszawie (wideo z 2025 roku)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Procesje z okazji Bożego Ciała odbędą się we wszystkich warszawskich dzielnicach. Ich uczestnicy przejdą ulicami, które będą w tym czasie wyłączane z ruchu. W związku z długim weekendem pojawią się zmiany kursowaniu komunikacji miejskiej.

Pierwszych zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej należy spodziewać się w nocy ze środy na czwartek. Nocne linie autobusowe będą jeździły według weekendowego rozkładu jazdy, a metro będzie kursowało "piątkowo", czyli z kursami nocnymi.

"To ważna informacja dla kibiców, wracających z meczu Polska - Nigeria na PGE Narodowym" - zaznacza Zarząd Transportu Miejskiego. Biało-czerwoni w środę, 3 czerwca, na PGE Narodowym zagrają z piłkarzami z Nigerii. Początek towarzyskiego spotkania o godzinie 20.45. Na stadion kibice najwygodniej i bezpłatnie dojadą Warszawskim Transportem Publicznym.

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Praga Południe

Boże Ciało - zmiany w kursowaniu komunikacji

W Boże Ciało obowiązywać będzie rozkład jazdy dnia świątecznego, a kursowanie autobusów linii 126 zostanie zawieszone. Linie 193 będą jeździć według specjalnych rozkładów jazdy, a metro według rozkładu niedzielnego, z nocnymi kursami.

W piątek, 5 czerwca, autobusy i tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy. Autobusy linii: 120, 140, 145, 150, 178, 186, 190, 193, 197, 500, 502, 509, 520, 523, 525, 709, 719, 739, 742, 743 w godzinach porannych będą miały zmienione rozkłady jazdy, a metro w godzinach szczytu będzie kursowało ze zwiększoną częstotliwością.

W godzinach szczytu zostaną uruchomione linie 331, 401 (na trasie Ursus-Niedźwiadek - Metro Służew) i 402, a linia 409 zostanie tego dnia zawieszona.

W wybranych kursach autobusy linii 126 będą podjeżdżały do przystanku ZP Polfa.

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Lista procesji

Uroczyste procesje w Święto Bożego Ciała przejdą ulicami wszystkich dzielnic. ZTM zapowiada, że w ich trakcie autobusy i tramwaje mogą zmieniać trasy lub będą czekały na otwarcie ulic. Oto lista planowanych zgromadzeń:

Śródmieście

  • w godzinach 10.00-14.00 Centralna procesja w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przejdzie z Archikatedry św. Jana Chrzciciela na Plac Piłsudskiego ulicami: Świętojańską, przez Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Królewską. Możliwe są zmiany tras linii: 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503,
  • w godzinach 13.00-14.30 ulicami: Solec, Okrąg, Ludną i Solec. Możliwe są zmiany tras autobusów: 118, 127 i 166,
  • w godzinach 15.30-17.30 z Placu Zbawiciela ulicami: Aleją Wyzwolenia, Służewską, Koszykową i Alejami Ujazdowskimi do Placu Trzech Krzyży. Możliwe są zmiany tras linii: 100, 107, 116, 118, 131, 159, 166, 180 i 503, w godzinach 16.50-18.20 na trasie: Tamka, Elektryczna, Zajęcza, Topiel i Tamka. Możliwe są zmiany tras linii: 100, 106, 118, 127 i 162,
  • w godzinach 17.30-19.30 ulicami: Przyrynek, Rynek Nowego Miasta, Freta, Zakroczymską, Franciszkańską, Sapieżyńską, Bonifraterską do Skweru Matki Sybiraczki. Możliwe są zmiany tras autobusów: 100, 116, 178, 503 i 518,
  • w godzinach 18.00-19.00 ulicami: Senatorską (chodnikiem), Canaletta i Niecałą, z powrotem przez Ogród Saski,
  • w godzinach 18.15-19.00 z kościoła Matki Bożej Częstochowskiej przy Zagórnej po ulicy Górnośląskiej. Możliwa jest zmiana trasy linii 131,

Bemowo

  • w godzinach 10.30-12.30 ulicami: Obrońców Tobruku, Widawską, Wrocławską, Markiewicza. Możliwe zmiany tras linii: 122, 184, 197, 201 i 220,

Białołęka

  • w godzinach 10.50-13.00 ulicami: Ćmielowską, Światowidą, Świętosławskiego, Świderską, Porajów, Mysliborską. Możliwe zmiany tras autobusów: 133, 152, 186, 211, 509, 516, 518 i Z-2,
  • w godzinach 11.00-12.30 ulicami: Strumykową, Światowida (jezdnia w kierunku Nowodworów), Hanki Ordonówny, Strumykową. Możliwe zmiany tras linii: 186, 211, 509 i Z-2,
  • w godzinach 11.10-13.00 trasą: Głębocką, Berensona, zawrotka na rondzie u zbiegu ulicy Berensona i Kąty Grodziskie, Berensona, Oknicką, Lewandów. Możliwe zmiany tras linii: 120, 132, 160, 204, 234, 240, 256 i 527, w godzinach 11.30-13.30 ulicami: Sprawną, Tłuchowską, Światowida, Dzierzgońską i Światowida. Możliwe są zmiany tras autobusów linii: 211, 509, 516 i Z-2,
  • w godzinach 12.00-13.00 trasą: Ostródzka, Berensona, Olsztyńska. Możliwe zmiany tras linii: 134, 152, 204 oraz 226,
  • w godzinach 12.00-13.30 trasą: Mehoffera, Nowodworska, Łącząca, Światowida i Mehoffera. Możliwe zmiany tras linii: 186, 509, 516, 518 i Z-2,

Bielany

  • w godzinach 11.00-12.30 z Placu Konfederacji ulicami: Schroegera, Aleją Zjednoczenia, Kasprowicza (jezdnią w stronę Słodowca), Przybyszewskiego, Schroegera. Możliwe zmiany tras linii: 103, 156 i 197,

Mokotów

  • w godzinach 11.30-13.00 ulicami: Jana III Sobieskiego, Kartaginy, Capri, Egejską, Jana III Sobieskiego, Śródziemnomorską. Możliwe są zmiany tras autobusów linii: 116 i 519,
  • w godzinach 11.50-13.20 trasą: Gościniec, Polska, Kątna, Siekierkowska, Gościniec, Gwintowa. Możliwe zmiany tras autobusów: 108 i 167,
  • w godzinach 12.00-14.00 ulicami: Rzymowskiego (jezdnia w kierunku Wyścigów), Gotarda, Orzycką, Rzymowskiego (jezdnia w kierunku Wyścigów). Możliwe są zmiany tras linii: 136, 174, 193 i 504; w godzinach 14.00-16.00 na trasie: Rakowiecka, Łowicka, Narbutta, Boboli, Rakowiecka. Możliwa zmiana trasy autobusów 119,
  • w godzinach 16:45-18:45 ulicami: św. Bonifacego, Czarnomorską, Jana III Sobieskiego, św. Bonifacego. Możliwe są zmiany tras autobusów linii: 116, 148, 163, 172, 185, 187, 189, 519 i Z-8, w godzinach 17.10-18.40 ulicami: Puławską (jezdnią w kierunku Ursynowa), Malczewskiego, Krasickiego, Ursynowską, Szczekocińską, Racławicką, Puławską (jezdnią w stronę Ursynowa).Możliwe zmiany tras linii: 118, 141 i 172,
  • w godzinach 17.45-19.15 na trasie: Olimpijska, Spartańska, Woronicza do Etiudy Rewolucyjnej. Możliwe są zmiany tras linii: 118, 136, 218 i 228,
  • w godzinach 18.50-20.00 ulicami: Bernardyńską, Starowieyskiego, Gołkowską, Czerniakowską, przez Plac Bernardyński do Bernardyńskiej. W czasie procesji możliwe są zmiany tras autobusów linii: 130, 131, 162, 180, 185, 187 i Z-8,

Ochota

  • w godzinach 10.00-13.00 z kościoła NMP Królowej Świata ulicą Opaczewską - najpierw jezdnią w stronę Szczęsliwickiej, później w stronę Grójeckiej. Możliwa jest zmiana trasy linii 157,

Praga-Południe

  • w godzinach 10.15-12.15 ulicami: Rechniewskiego, Umińskiego, Bora-Komorowskiego, Fieldorfa, Umińskiego i Rechniewskiego. Możliwe zmiany tras linii: 111, 123, 148, 168, 213, 219, 507 i 509,
  • w godzinach 10.45-12.45 trasą: Kapelanów Armii Krajowej, Nowaka-Jeziorańskiego, Kompasową, Kakowskiego, Międzyborską, Poligonową i Kapelanów Armii Krajowej. Możliwe zmiany tras linii 135 i 151,
  • w godzinach 12.00-13.30 trasą: Podskarbińska, Stanisławowska, Terespolska, Mińska i Podskarbińska. Możliwe zmiany trasy linii: 123, 173 i 202,
  • w godzinach 12.30-14.00 ulicami: Spalinową, Turbinową, Rozłucką, Kinową, Walewską, Międzyborską i Spalinową. Możliwa zmiana trasy autobusów 158,

Praga-Północ

  • w godzinach 11.00-13.00 ulicami: Sierakowskiego, Kłopotowskiego, Jagiellońską, Marcinkowskiego, Targową, Skaryszewską i Lubelską do Grochowskiej. Możliwe są zmiany tras linii: 102, 120, 123, 125, 135, 138, 146, 147, 162, 166, 169, 202, 509 i 512,
  • w godzinach 11.15-13.15 ulicami: Ratuszową, Inżynierską, 11 Listopada, Targową, Ratuszową. Możliwe zmiany tras linii: 6, 20 i 28 oraz 162, 166, 169 i 170.
  • w godzinach 12.00-13.30 ulicami: Równą, Szwedzką, Wileńską, Zaokopową, Małą, Konopacką, Stalową, Szwedzką i Równą. Możliwa zmiana trasy linii 135,

Rembertów

  • w godzinach 11.00-12.30 trasą: Aleja Chruściela "Montera", Gierczak, Czerwonych Beretów, Frontowa, Republikańska, tunel pod torami, Niedziałkowskiego. Możliwe zmiany tras linii: 143, 153 i 199,
  • w godzinach 12.30-14.00 ulicami: Paderewskiego, Zawodową, Bombardierów, Aleją Chruściela "Montera" i Paderewskiego. Możliwe zmiany tras linii: 115, 143, 153 i 199,

Targówek

  • w godzinach 11.45-13.45 ulicami: Żuromińską, Chodecką, uliczkami osiedlowymi, Wyszogrodzką, Chodecką, Bolivara, Żuromińską. Możliwe zmiany tras linii: 114, 145, 156 i 212,
  • w godzinach 12.00-13.00 trasą: Księcia Ziemowita, Dziewanny, Wszeborską i Księcia Ziemowita. Możliwa zmian tras linii 156 i 170,

Ursus

  • w godzinach 10.30-12.30 trasą: Cierlicka, Kościuszki, Opieńskiego, Rakietników, Bohaterów Warszawy, przez Plac Tysiąclecia, Bohaterów Warszawy i Rynkową. Możliwe zmiany tras dla autobusów: 129, 187 i 207,
  • w godzinach 10.30-12.30 ulicami: Zagłoby, Keniga i Woyciechowskiego. Możliwe są zmiany tras autobusów: 177, 187, 194, 517 i 716,
  • w godzinach 10.45-12.00 ulicami: Piastowską, Regulską, II Armii Wojska Polskiego, Kaczorowską, Michałowicza, Kompanii AK "Kordian", Regulską i Piastowską. Możliwe zmiany tras linii: 191 i 207,
  • w godzinach 11.25-13.25 trasą: Jagiellończyka, Przemysława II, Królowej Bony, Koronacyjna, Jagiellończyka. Możliwe zmiany trasy autobusów linii 194,

Ursynów

  • w godzinach 9.30-10.30 ulicą Taneczną do ulicy Korowodu. Możliwa zmiana trasy autobusów 192,
  • w godzinach 11.20-1300 ulicami: Przy Bażantarni, Rosoła, Jeżewskiego, Aleją Komisji Edukacji Narodowej, Przy Bażantarni. Możliwa zmiana trasy linii 166,
  • w godzinach 12.00-14.00 ulicą Belgradzką od Stryjeńskich do Alei Komisji Edukacji Narodowej. Możliwa zmiana trasy autobusów 179,
  • w godzinach 12.00-14.00 ulicami: Aleją KEN, Bartóka, Jastrzębowskiego i Aleją KEN. Możliwe zmiany tras linii: 179, 193, 715 i 737,
  • w godzinach 12.30-15.00 ulicą Dereniową pomiędzy Gandhi a Ciszewskiego. Możliwe zmiany tras linii: 136, 163 i 504,
  • w godzinach 16.00-18.00 trasą: Fosa, Nowoursynowska, Dominikańska. Możliwe zmiany trasy linii 189 oraz 193,

Wawer

  • w godzinach 12.00-13.30 ulicami: Bychowską, Potockich, Karpacką i Kościuszkowców. Możliwa zmiana trasy linii 115,
  • w godzinach 12.00-14.00 trasą: Garncarska, Wielowiejska, Przodowników, Rusałki, Ciekawa, Rusałki, Mozaikowa, Jagody, Mozaikowa, Panny Wodnej, Patriotów (jezdnia zachodnia), Wielowiejska i Garncarska. Możliwe zmiany tras linii: 115, 219, 521 i Z21,
  • w godzinach 12.30-14.00 ulicami: Trakt Lubelski, Wiązaną i Zwoleńską. Możliwe zmiany tras linii: 142, 147 i 702,

Wesoła

  • w godzinach 11.00-13.00 ulicami: Jana Pawła II i Sagali. Możliwe zmiany tras linii: 147, 173, 198 i 502,
  • w godzinach 11.30-14.00 trasą: Brata Alberta, Wspólna, Piękna, Długa, Sosnowa, Szosowa, ulicami osiedlowymi, Warszawska, Brata Alberta. Możliwe są zmiany tras autobusów: 115, 173, 183 i 514,

Wilanów

  • w godzinach 12.00-13.00 ulicą Bruzdową, pomiędzy ulicami Kwarty a Prętową. Możliwa zmiana trasy autobusów linii 164,

Włochy

  • w godzinach 10.30-12.30 ulicami: Św. Rodziny, Aleją 4 Czerwca 1989 r., Batalionu AK "Włochy", Fasolową, Zapustną, Batalionu AK "Włochy", Aleją 4 Czerwca 1989 r., Św. Rodziny. Możliwa zmiany trasy linii 187,
  • w godzinach 12.00-14.00 ulicami: Chrościckiego, Urszuli, Promienistą, Łuki Małe, Chrościckiego. Możliwe zmiany tras linii: 127 i 194,
  • w godzinach 12.20-13.30 na trasie: Sabały, 1 Sierpnia, Radarowa, Lechicka, Sabały. Możliwe zmiany tras linii: 154 i 228,

Wola

  • w godzinach 11.00-13.00 ulicami: Deotymy, Brożka, Ciołka, Obozową i Deotymy. Możliwe zmiany tras linii: 129, 184, 197, 201 i 249,
  • w godzinach 13.30-15.00 ulicami: Nowolipki, Smoczą, Nowolipie i Żytnią. Możliwe zmiany tras linii 107 i 157,

Żoliborz

  • w godzinach 17.00-18.30 na Krasińskiego między ulicą Sady Żoliborskie a Kochowskiego. Możliwe zmiany tras tramwajów linii 17 i 27 oraz autobusów 114 i 122.

Obchody Święta Dziękczynienia

W niedzielę, 7 czerwca, obchody Święta Dziękczynienia. Rozpocznie je procesja Traktem Królewskim, z Placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej. Będą też zmiany w ruchu i parkowaniu na Wilanowie.

Procesja wyruszy z Placu Piłsudskiego o godzinie 7.50. Wierni przejdą ulicami: Królewską, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Alejami Ujazdowskimi, Belwederską, Jana III Sobieskiego, Aleją Rzeczypospolitej. Do kościoła przy ulicy Hlonda dotrą przed godziną 12. Wcześniej, w godzinach 10.30-10.50 zatrzymają się przed kościołem przy skrzyżowaniu ulicy Jana III Sobieskiego z Nałęczowską.

Ruch na ulicach, którymi będą przechodzić będzie wstrzymywany przez policjantów. Autobusy linii: 100, 108, 111, 116, 118, 127, 131, 166, 172, 180, 217, 503, 517 i 519 będą kierowane na trasy objazdowe zmienią trasy.

Poza tym od godziny 6.00 do 20.00 zamknięta będzie ulica Hlonda. Kierowcy nie przejadą odcinkiem od Alei Rzeczypospolitej do ulicy Ledóchowskiej. Zamknięta będzie także droga dla rowerów. Z kolei na ulicy Branickiego zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca postojowe dla pielgrzymów. Autokary zatrzymają się na skrajnych pasach, po obu stronach ulicy, pomiędzy Ledóchowskiej a Aleją Rzeczypospolitej.

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Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
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Tagi:
Remonty i utrudnienia w Warszawie
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Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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